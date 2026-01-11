HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cục Thuế: Hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý về thuế của hộ kinh doanh

Minh Chiến

(NLĐO)- Cơ quan thuế sẽ đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh nhằm đảm bảo hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế.

Theo thông tin từ Cục Thuế (Bộ Tài chính), từ đầu năm 2026, khi hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sau khi chuyển đổi sang phương pháp tự kê khai, cơ quan thuế sẽ hỗ trợ tối đa trong quá trình chuyển đổi này.

Hộ kinh doanh cần biết về hỗ trợ thuế và chuyển đổi số từ Cục thuế - Ảnh 1.

Trong đó, sẽ đơn giản hóa thủ tục hành chính thuế, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và dịch vụ thuế điện tử trong toàn bộ các nghiệp vụ quản lý thuế như đăng ký thuế, kê khai, nộp thuế, hoàn thuế…

Trong giai đoạn đầu chuyển giao từ thuế khoán sang phương pháp kê khai, Cục Thuế cho biết sẽ có một số vướng mắc, nên cần đẩy mạnh hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nhằm đảm bảo hạn chế sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; tạo điều kiện tối đa để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh an tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần mở rộng cơ sở thuế, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững.

Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết khuyến khích hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Cơ quan thuế đặt mục tiêu tỉ lệ khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế bằng phương thức điện tử của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đạt tối thiểu 90%. Cùng với đó, tỉ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý thuế, bao gồm hộ kinh doanh ở tất cả các ngưỡng doanh thu (không phân biệt có phát sinh nghĩa vụ thuế hay không trong kỳ), cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile để tra cứu thông tin, kê khai và nộp thuế đạt tối thiểu 90%.

Đại diện Cục Thuế cũng cho biết, mục tiêu trong thời gian tới là số hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền theo quy định của pháp luật, thực hiện đăng ký và sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

Cơ quan thuế cũng sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin tích hợp, tập trung và đáp ứng 100% nhu cầu về thu thập, xử lý, lưu trữ, khai thác dữ liệu cho công tác quản lý thuế và chỉ đạo điều hành của cơ quan thuế; 100% thông tin về khai thuế, nộp thuế điện tử được xử lý trong vòng 24 giờ; 100% số tiền nộp thuế điện tử được hạch toán theo thời gian thực nộp.

Theo Cục Thuế, sẽ tổ chức cung cấp miễn phí các dịch vụ khai thuế, nộp thuế điện tử đối với hộ kinh doanh trên Cổng thông tin điện tử của Cục Thuế và ứng dụng EtaxMobile. "Bảo đảm hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có thể thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ kê khai, nộp thuế cơ bản mà không phát sinh chi phí phần mềm bắt buộc từ phía cơ quan thuế"- Cục Thuế cho hay.

Trong thời gian tới, sẽ gắn việc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền với các lợi ích thiết thực cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, như được xác định là tiêu chí tuân thủ tốt, ưu tiên hỗ trợ khi phát sinh sai sót kỹ thuật, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính thuế, qua đó tạo động lực tự nguyện tham gia chuyển đổi số.

Triển khai hỗ trợ có mục tiêu đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tập trung vào các hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc hoặc khuyến khích áp dụng theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ một phần chi phí ban đầu như thiết bị, phần mềm, kết nối thông qua các chương trình hỗ trợ cụ thể.

