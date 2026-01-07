HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Sẽ có phương thức cảnh báo sớm với hộ kinh doanh, tránh bị xử phạt vi phạm về thuế

Minh Chiến

(NLĐO)- Sẽ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro.

Tại chương trình hành động đồng hành cùng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế vừa được ban hành, Cục Thuế (Bộ Tài chính) đặt mục tiêu phấn đấu đạt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tiếp cận đầy đủ, kịp thời các quy định pháp luật thuế, quy trình, thủ tục hành chính thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp thuế.

Sẽ có phương thức cảnh báo sớm với hộ kinh doanh, tránh bị xử phạt hành chính - Ảnh 1.

Cơ quan thuế sẽ quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro. Ảnh: NLĐO

Cục Thuế cũng nêu rõ tạo điều kiện tối đa để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh an tâm duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định. Trên cơ sở đó, từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, góp phần mở rộng cơ sở thuế, đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước ổn định, bền vững. Chương trình hành động này sẽ được triển khai trên phạm vi toàn ngành thuế từ 1-1-2026.

Cơ quan thuế đặt mục tiêu 100% hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện quản lý được tiếp cận thông tin tuyên truyền, hướng dẫn quy định hiện hành về chính sách, pháp luật quản lý thuế đối với hộ kinh doanh thông qua ít nhất 1 hình thức hỗ trợ chính thức (trực tiếp, trực tuyến, tài liệu điện tử). Đồng thời, tỉ lệ kê khai, nộp thuế đúng hạn của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đạt tối thiểu 90%.

Cục Thuế cho biết sẽ triển khai hỗ trợ trọng tâm trong giai đoạn đầu hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai theo phương pháp mới kể từ ngày 1-1-2026, coi đây là giai đoạn then chốt quyết định mức độ tuân thủ lâu dài.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các tổ chức cung cấp giải pháp công nghệ (hóa đơn điện tử, kế toán, kê khai thuế,…) đảm bảo hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được hỗ trợ thực tế và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết phục vụ việc kê khai, nộp thuế theo quy định với chi phí hợp lý.

Cơ quan thuế sẽ thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính tuân thủ tự nguyện.

Trong đó, 100% hồ sơ khai thuế được phân tích, kiểm tra tự động bởi hệ thống công nghệ thông tin để tự động gửi theo phương thức điện tử cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh các cảnh báo sai sót để kịp thời giảm thiểu sai sót, tránh bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Cục Thuế cho biết sẽ xây dựng phương thức cảnh báo sớm, hỗ trợ nhanh. Theo đó, hệ thống sẽ tự động rà soát, phát hiện các sai sót hoặc dấu hiệu rủi ro và gửi thông báo cảnh báo ngay cho người nộp thuế để chủ động điều chỉnh, khắc phục, giúp giảm thiểu rủi ro về việc xử phạt vi phạm hành chính cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Ngoài ra, cơ quan thuế trên cả nước sẽ tổ chức công tác hỗ trợ người nộp thuế theo hướng chủ động, đa kênh, phân công rõ trách nhiệm đến từng công chức thuế; đổi mới phương thức tuyên truyền, hỗ trợ trên nền tảng số.

Trong thời gian đầu, căn cứ phân loại theo từng ngưỡng doanh thu của hộ kinh doanh và thời hạn kê khai tương ứng, nộp thuế, cơ quan thuế các cấp chủ động tổ chức các buổi tập huấn, hướng dẫn kê khai, nộp thuế trước thời hạn kê khai (như ngày hỗ trợ kê khai thuế…), hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở để hộ kinh doanh thực hiện đúng quy định và từng bước hình thành thói quen tuân thủ.

Cục Thuế cũng nhấn mạnh, các vướng mắc phát sinh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh liên quan đến kê khai, nộp thuế được tiếp nhận và xử lý trong thời hạn quy định đạt tối thiểu 90%.

Tin liên quan

Chủ hộ kinh doanh có thể bố trí cha mẹ, anh chị em ruột làm kế toán

Chủ hộ kinh doanh có thể bố trí cha mẹ, anh chị em ruột làm kế toán

(NLĐO)- Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 152 hướng dẫn việc ghi sổ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, có hiệu lực từ 1-1-2026.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về các luật thuế, nhiều quy định liên quan hộ kinh doanh

(NLĐO)- Lãnh đạo Bộ Tài chính đã giới thiệu các luật về thuế đã được Quốc hội khoá XV thông qua tại kỳ họp thứ 10.

Hộ kinh doanh còn lúng túng trong những ngày đầu bỏ thuế khoán

(NLĐO) - Nhiều hộ kinh doanh đã chủ động làm quen với việc xuất hóa đơn điện tử, song mức độ triển khai còn khác nhau

xử phạt vi phạm hộ kinh doanh người nộp thuế quản lý thuế Bộ Tài chính
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo