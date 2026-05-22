Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số lên tiếng việc nhiều sàn thương mại điện tử tăng phí

Vừa qua, nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng. Từ ngày 23-5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.



Nhiều sàn thương mại điện tử ra thông báo tăng phí với người bán hàng

Trong khi đó, TikTok Shop Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9-5. Trong đó, ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Thông báo mới nhất của Lazada cũng cho biết sẽ tăng phí xử lý cho mỗi đơn hàng thành công từ 5% lên mốc 6% (đã bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 26-5 tới và bắt đầu áp dụng phí hạ tầng kỹ thuật 3.000 đồng/đơn hàng giao thành công (hiện nay là 0 đồng).

Làm rõ việc các sàn thương mại điện tử tăng phí

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng 22-5, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho hay đơn vị đã ghi nhận phản ánh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người bán liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh tăng các khoản phí dịch vụ trong thời gian gần đây.

Việc gia tăng các chi phí vận hành gian hàng, quảng bá sản phẩm, logistics hoặc hiển thị sản phẩm trên nền tảng có thể tạo áp lực đáng kể đối với các nhà bán hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các chủ thể mới tham gia thương mại điện tử.

Việc điều chỉnh phí dịch vụ của một số nền tảng cũng diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp thương mại điện tử đang tái cơ cấu mô hình vận hành, tối ưu chi phí và chuyển từ cạnh tranh bằng trợ giá sang phát triển bền vững hơn.

Theo Phó Cục trưởng Hoàng Ninh, về nguyên tắc, việc xây dựng giá dịch vụ là quyền của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, các nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời phải công khai, minh bạch các chính sách phí, điều kiện giao dịch và các thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người bán.

Luật Thương mại điện tử 2025 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính minh bạch của nền tảng thương mại điện tử, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và ngăn ngừa các hành vi gây ảnh hưởng bất hợp lý đến hoạt động kinh doanh của người bán.

Việc công khai đầy đủ các chính sách phí và điều kiện vận hành cũng giúp người bán chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với các nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán.

Cục cũng đề nghị các doanh nghiệp rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch, hợp lý, có lộ trình phù hợp, tăng cường trao đổi với cộng đồng người bán trước khi áp dụng các thay đổi lớn, hạn chế phát sinh các khoản thu thiếu minh bạch hoặc gây ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích của người bán, qua đó hỗ trợ cộng đồng người bán và thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển ổn định, hài hòa, bền vững và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia.

Liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều chỉnh chính sách phí trong tháng 5-2026.