Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số lên tiếng việc nhiều sàn thương mại điện tử tăng phí

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số lên tiếng việc nhiều sàn thương mại điện tử tăng phí

Lê Thúy

(NLĐO) - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đề nghị các sàn thương mại điện tử rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch, hợp lý, có lộ trình phù hợp.

Vừa qua, nhiều sàn thương mại điện tử lớn ra thông báo tăng phí với người bán hàng. Từ ngày 23-5, Shopee Việt Nam tiếp tục điều chỉnh phí cố định đối với nhiều ngành hàng trên sàn thương mại điện tử. Ngành sức khỏe và sắc đẹp tăng thêm khoảng 3%, nâng mức phí lên 16% - 17%. Nhóm phụ kiện điện tử như cáp sạc, ốp lưng, kính cường lực… cũng tăng khoảng 4%, lên mức 15%.

Cục thương mại điện tử lên tiếng về việc tăng phí sàn thương mại điện tử 2026 - Ảnh 1.

Nhiều sàn thương mại điện tử ra thông báo tăng phí với người bán hàng

Trong khi đó, TikTok Shop Việt Nam cũng vừa điều chỉnh tăng phí hoa hồng từ sau ngày 9-5. Trong đó, ngành thời trang tăng từ 14,6% lên 16,1%; nhóm mẹ và bé tăng từ 14,5% lên 17,8%.

Thông báo mới nhất của Lazada cũng cho biết sẽ tăng phí xử lý cho mỗi đơn hàng thành công từ 5% lên mốc 6% (đã bao gồm VAT), áp dụng từ ngày 26-5 tới và bắt đầu áp dụng phí hạ tầng kỹ thuật 3.000 đồng/đơn hàng giao thành công (hiện nay là 0 đồng).

Làm rõ việc các sàn thương mại điện tử tăng phí

Trao đổi với Báo Người Lao Động sáng 22-5, ông Hoàng Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công Thương), cho hay đơn vị đã ghi nhận phản ánh của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người bán liên quan đến việc một số nền tảng thương mại điện tử điều chỉnh tăng các khoản phí dịch vụ trong thời gian gần đây.

Việc gia tăng các chi phí vận hành gian hàng, quảng bá sản phẩm, logistics hoặc hiển thị sản phẩm trên nền tảng có thể tạo áp lực đáng kể đối với các nhà bán hàng, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh và các chủ thể mới tham gia thương mại điện tử.

Việc điều chỉnh phí dịch vụ của một số nền tảng cũng diễn ra trong bối cảnh các doanh nghiệp thương mại điện tử đang tái cơ cấu mô hình vận hành, tối ưu chi phí và chuyển từ cạnh tranh bằng trợ giá sang phát triển bền vững hơn.

Theo Phó Cục trưởng Hoàng Ninh, về nguyên tắc, việc xây dựng giá dịch vụ là quyền của doanh nghiệp theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, các nền tảng thương mại điện tử phải bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về thương mại điện tử, cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đồng thời phải công khai, minh bạch các chính sách phí, điều kiện giao dịch và các thay đổi có ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của người bán.

Luật Thương mại điện tử 2025 và các văn bản hướng dẫn đã bổ sung nhiều quy định nhằm tăng tính minh bạch của nền tảng thương mại điện tử, bảo đảm môi trường cạnh tranh công bằng, lành mạnh và ngăn ngừa các hành vi gây ảnh hưởng bất hợp lý đến hoạt động kinh doanh của người bán.

Việc công khai đầy đủ các chính sách phí và điều kiện vận hành cũng giúp người bán chủ động hơn trong kế hoạch kinh doanh và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đang tiếp tục theo dõi sát tình hình, làm việc với các nền tảng thương mại điện tử để nắm bắt phản ánh thực tế của cộng đồng người bán.

Cục cũng đề nghị các doanh nghiệp rà soát chính sách phí theo hướng minh bạch, hợp lý, có lộ trình phù hợp, tăng cường trao đổi với cộng đồng người bán trước khi áp dụng các thay đổi lớn, hạn chế phát sinh các khoản thu thiếu minh bạch hoặc gây ảnh hưởng bất hợp lý đến quyền và lợi ích của người bán, qua đó hỗ trợ cộng đồng người bán và thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển ổn định, hài hòa, bền vững và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên tham gia.

Liên quan tới vụ việc này, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia cũng cho biết đang xác minh thông tin phản ánh và làm việc với các sàn thương mại điện tử về việc điều chỉnh chính sách phí trong tháng 5-2026.

Tin liên quan

Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí

Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí

Việc các sàn thương mại điện tử tăng phí liên tục không chỉ gây áp lực lớn lên nhà bán hàng mà còn tác động trực tiếp đến người tiêu dùng

Sàn thương mại điện tử liên tục tăng phí

Các chuyên gia đề nghị quy định rõ thời gian chuyển tiếp từ khi công bố tăng phí đến khi áp dụng mức mới

Báo Người Lao Động tổ chức talkshow về việc tăng phí trên sàn thương mại điện tử

Chiều 4-3, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề : "Thương mại điện tử trước áp lực tăng phí: Ai được, ai mất?"

sàn thương mại điện tử sàn thương mại điện tử tăng phí shopee tăng phí tiktok shop tăng phí chính sách tăng phí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo