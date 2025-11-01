Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin mới nhất về hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tại các cửa khẩu chính, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra thông suốt: Lạng Sơn hiện có khoảng 200-250 xe/ngày, Lào Cai 100-150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe, tổng cộng lưu lượng thông quan mỗi ngày khoảng 300-400 xe hàng.



Tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường

Hiện nay, sản lượng sầu riêng không còn nhiều, đã vào giai đoạn cuối vụ. Việc thu mua và xuất khẩu diễn ra bình thường. "Các địa phương, doanh nghiệp cần giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang" - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho hay đến nay tình trạng tồn đọng mẫu xét nghiệm đã được giải quyết căn bản. Các phòng thử nghiệm tạm dừng trước đây đã hoạt động trở lại, làm việc xuyên đêm để trả kết quả kịp thời cho doanh nghiệp.

Đảm bảo kiểm nghiệm sầu riêng không bị gián đoạn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị những vướng mắc, khó khăn trong kiểm nghiệm hay thông quan đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã liên hệ trực tiếp với hai đơn vị đầu mối là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Về định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Hoàng Trung đã chỉ đạo không để bất kỳ lô hàng nào bị gián đoạn chỉ vì khâu kiểm nghiệm hay thủ tục kỹ thuật.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường được giao rà soát năng lực của các phòng thí nghiệm, phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cử chuyên gia hỗ trợ địa phương.

Thứ trưởng Hoàng Trung cũng yêu cầu huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện pháp lý, để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm xuất khẩu thông suốt, bảo vệ sản xuất cho khoảng 150.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 1,5 triệu tấn trong năm nay.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tăng cường trao đổi kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu kiểm nghiệm và tiếp tục hướng dẫn các địa phương chủ động hơn trong việc lấy mẫu, kiểm soát chất lượng, đảm bảo hoạt động sản xuất, tiêu thụ sầu riêng đến cuối vụ.