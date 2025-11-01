HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin mới nhất về hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng

Lê Thúy

(NLĐO) - Chiều ngày 1-11, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định tình hình kiểm nghiệm sầu riêng đã trở lại bình thường.

Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, tại các cửa khẩu chính, hoạt động xuất khẩu sầu riêng vẫn diễn ra thông suốt: Lạng Sơn hiện có khoảng 200-250 xe/ngày, Lào Cai 100-150 xe và Móng Cái khoảng 50 xe, tổng cộng lưu lượng thông quan mỗi ngày khoảng 300-400 xe hàng.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thông tin mới nhất về hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng - Ảnh 1.

Tình hình kiểm nghiệm sầu riêng cơ bản đã trở lại bình thường

Hiện nay, sản lượng sầu riêng không còn nhiều, đã vào giai đoạn cuối vụ. Việc thu mua và xuất khẩu diễn ra bình thường. "Các địa phương, doanh nghiệp cần giữ ổn định thị trường, tránh tâm lý hoang mang" - Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật nhấn mạnh.

Ông Lê Anh Trung, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng Đắk Lắk, cho hay đến nay tình trạng tồn đọng mẫu xét nghiệm đã được giải quyết căn bản. Các phòng thử nghiệm tạm dừng trước đây đã hoạt động trở lại, làm việc xuyên đêm để trả kết quả kịp thời cho doanh nghiệp.

Đảm bảo kiểm nghiệm sầu riêng không bị gián đoạn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị những vướng mắc, khó khăn trong kiểm nghiệm hay thông quan đề nghị các doanh nghiệp, hợp tác xã liên hệ trực tiếp với hai đơn vị đầu mối là Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường và Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.

Về định hướng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Hoàng Trung đã chỉ đạo không để bất kỳ lô hàng nào bị gián đoạn chỉ vì khâu kiểm nghiệm hay thủ tục kỹ thuật.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường được giao rà soát năng lực của các phòng thí nghiệm, phối hợp với Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cử chuyên gia hỗ trợ địa phương.

Thứ trưởng Hoàng Trung cũng yêu cầu huy động tối đa các đơn vị đủ điều kiện pháp lý, để xử lý lượng mẫu tồn, bảo đảm xuất khẩu thông suốt, bảo vệ sản xuất cho khoảng 150.000 ha sầu riêng với sản lượng dự kiến trên 1,5 triệu tấn trong năm nay.

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang tăng cường trao đổi kỹ thuật, chia sẻ dữ liệu kiểm nghiệm và tiếp tục hướng dẫn các địa phương chủ động hơn trong việc lấy mẫu, kiểm soát chất lượng, đảm bảo hoạt động sản xuất, tiêu thụ sầu riêng đến cuối vụ.

Việt Nam hiện có 24 phòng kiểm nghiệm được Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) công nhận phục vụ xuất khẩu sầu riêng, với tổng công suất lý thuyết khoảng 3.200 mẫu/ngày, đủ để đáp ứng nhu cầu thực tế.

Tuy nhiên, từ trung tuần tháng 10-2025, một số phòng kiểm nghiệm đang tạm ngừng hoạt động do bảo trì, hỏng thiết bị hoặc chờ được đánh giá lại. Nguyên nhân được cho là do một số phòng kiểm nghiệm tạm ngừng hoạt động, khiến doanh nghiệp không thể hoàn tất thủ tục phân tích các chỉ tiêu Cadimi và Vàng O - điều kiện bắt buộc để cấp chứng nhận xuất khẩu.

Mới đây, Văn phòng Chính phủ đã có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan khẩn trương kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm, gây ảnh hưởng đến tiến độ xuất khẩu sầu riêng.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm để gián đoạn kiểm nghiệm sầu riêng

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm để gián đoạn hoạt động kiểm nghiệm sầu riêng.

Giá sầu riêng tăng trở lại, bầu Đức tính trồng thêm 1.000 ha sầu riêng

(NLĐO) – Giá sầu riêng tăng lại khi xuất khẩu sang Trung Quốc thông suốt trở lại, hàng ít trong khi nhu cầu mua tăng

Chuyện gì đang xảy ra với việc kiểm nghiệm sầu riêng?

Việc kiểm nghiệm bị gián đoạn khiến hàng ngàn container sầu riêng bị ùn ứ, doanh nghiệp tạm dừng thu mua, nông dân đứng ngồi không yên

