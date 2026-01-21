HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Cục trưởng đi kiểm tra hàng Tết, trực tiếp mua sản phẩm tại chợ

Lê Thúy

(NLĐO) - Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước vừa đi kiểm tra hàng Tết tại chợ Hà Đông, Hà Nội.

Ngày 21-1, Đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) do Cục trưởng Trần Hữu Linh làm Trưởng đoàn đã trực tiếp khảo sát, làm việc tại nhiều địa bàn, cơ sở sản xuất, kinh doanh trọng điểm trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhằm nắm bắt tình hình cung - cầu, giá cả và chất lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân dịp cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Cục trưởng kiểm tra hàng Tết tại Chợ Hà Đông: Đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định - Ảnh 1.

Cục trưởng Trần Hữu Linh khảo sát và trao đổi với Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Dậu, quầy số 324 hàng gạo, chợ Hà Đông về tình hình buôn bán hàng hóa, phục vụ nhu cầu tăng cao dịp cuối năm

Đoàn đã đi kiểm tra tại chợ Hà Đông - một trong những chợ truyền thống có quy mô lớn, lưu lượng giao thương và tiêu dùng cao trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ông Trịnh Quốc Ân, Phó Trưởng Ban Quản lý chợ Hà Đông, cho biết hiện chợ Hà Đông có trên 1.300 hộ kinh doanh cố định

Nguồn hàng hóa cung ứng cho thị trường dồi dào, đa dạng chủng loại, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân, đặc biệt trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Giá cả các mặt hàng cơ bản tương đối ổn định, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay biến động bất thường, góp phần bảo đảm cân đối cung - cầu và ổn định thị trường trên địa bàn.

Cục trưởng kiểm tra hàng Tết tại Chợ Hà Đông: Đảm bảo nguồn cung và giá cả ổn định - Ảnh 3.

Đoàn trao đổi thông tin và trực tiếp mua sản phẩm tại quầy kinh doanh tại chợ Hà Đông

Cùng với đó, Đoàn khảo sát tại khu vực kinh doanh thịt heo trong chợ Hà Đông, đồng thời trao đổi thông tin và trực tiếp mua sản phẩm tại quầy kinh doanh tại chợ Hà Đông.

Cũng trong khuôn khổ chuyến công tác, Đoàn đã làm việc với lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội, lãnh đạo một số phòng chuyên môn và Đội Quản lý thị trường số 24.

Trao đổi tại buổi làm việc, Cục trưởng Trần Hữu Linh nhấn mạnh thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, thị trường tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Lực lượng Quản lý thị trường cần bám sát địa bàn, nắm chắc diễn biến cung - cầu, giá cả, không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

hàng tết chợ Hà Đông Cục trưởng Trần Hữu Linh Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước
