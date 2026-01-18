HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Dịch vụ livestream bán hàng Tết kín lịch, giá thuê KOL tăng chóng mặt

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Nhu cầu tăng mạnh dịp Tết khiến nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ livestream bán hàng ưu tiên các hợp đồng theo gói thay vì nhận từng phiên lẻ.

Cận Tết Nguyên đán, dịch vụ livestream bán hàng bước vào mùa cao điểm khi nhiều nhà bán hàng đẩy mạnh doanh số.

Nhu cầu tăng mạnh khiến nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ cho biết đã kín lịch từ sớm và ưu tiên các hợp đồng theo gói thay vì nhận từng phiên lẻ.

Chị Huỳnh Thị Lan, nhà cung cấp dịch vụ livestream bán hàng tại TPHCM, cho hay lượng khách liên hệ tăng rõ rệt so với các tháng trước. 

Hiện các gói dịch vụ livestream bán hàng trọn gói có giá thấp nhất từ 30 triệu đồng, tương ứng 3 phiên livestream tại studio, mỗi phiên kéo dài khoảng 2 tiếng, có đội ngũ kỹ thuật hỗ trợ và phát sóng cùng lúc trên nền tảng Facebook, TikTok Shop, Shopee Live, Lazada... kèm cam kết lượt tiếp cận.

Do nhu cầu tăng cao, dịch vụ livestream dịp cận Tết cũng đối mặt tình trạng khan hiếm nhân sự, đặc biệt là KOL, KOC. Nhiều KOL đã kín lịch, khiến chi phí booking tăng, hiện dao động từ 3 - 10 triệu đồng mỗi phiên.

Theo chị Lan, trong trường hợp không booking được KOL, nhà bán có thể chọn phương án gửi sản phẩm cho KOC livestream chung với các nhãn hàng khác để giảm chi phí, tuy nhiên không cam kết hiệu quả.

Cũng là một nhà cung cấp dịch vụ livestream, anh Thanh Minh thị trường hiện có nhiều mức giá livestream khác nhau, tùy thuộc vào thiết bị và số lượng nhân sự, cùng cam kết hiệu quả.

Hiện dịch vụ livestream tại studio của anh có giá từ 3,5 triệu đồng đến hơn 7 triệu đồng mỗi phiên, thời gian từ 2–3 tiếng.

Dịch vụ livestream bán hàng cận Tết: Chi phí cao và Nhu cầu tăng vọt - Ảnh 1.

Dịch vụ livestream bán hàng đắt khách trong dịp Tết

Nếu khách hàng thuê thêm thiết bị như camera, đèn, tivi, chi phí phát sinh từ 500.000 đồng trở lên. Giá thuê KOC livestream bán hàng khoảng 1 triệu đồng/giờ nhằm tăng tính chuyên nghiệp và thu hút người xem. Trường hợp livestream tại nhà, chi phí sẽ cao hơn do phát sinh vận chuyển và đi lại.

Với những nhà bán lần đầu livestream hoặc chỉ bán hàng trong dịp Tết, phương án gửi sản phẩm cho KOC livestream chung với các thương hiệu khác sẽ tiết kiệm chi phí và hiệu quả hơn so với việc tự livestream trên tài khoản mới. 

"Do cuối năm các đơn vị dịch vụ thường rất bận rộn, khách hàng cần đặt lịch sớm và cân nhắc đăng ký theo gói tháng để chủ động thời gian và nâng cao hiệu quả bán hàng. Thời điểm này doanh nghiệp ưu tiên các gói dài hạn hơn là nhận lẻ tẻ"- anh Minh nói.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ khuyến nghị nhà bán cần xác định livestream là kênh bán hàng dài hạn, không nên triển khai manh mún trong thời gian ngắn. Điều này có thể tốn kém chi phí nhưng sẽ đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Nếu chỉ có nhu cầu livestream bán hàng dịp Tết, nhà bán có thể tự livestream qua điện thoại để chủ động và tiết kiệm hơn. Ngoài ra, trước khi chọn dịch vụ cần tham khảo kỹ để tránh tiền mất tật mang.

thương mại điện tử Lazada Shopee livestream bán hàng
