Thời sự Chính trị

Cụm thi đua 17 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2026

KHÁNH HUY

(NLĐO) - Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong Cụm thi đua 17 tăng cường phối hợp, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả

Ngày 6-3, tại trụ sở Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM, Cụm thi đua 17 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2026.

Cụm thi đua 17 gồm Ban Tuyên giáo và Dân vận các Đảng ủy: các cơ quan Đảng Thành phố (đơn vị Cụm trưởng), UBND Thành phố (Cụm phó), Công an Thành phố, Quân sự Thành phố và Đại học Quốc gia TPHCM.

Cụm thi đua 17 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2026 - Ảnh 1.

Lãnh đạo các Ban Tuyên giáo và Dân vận các đơn vị thuộc Cụm thi đua 17 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy ký kết giao ước thi đua năm 2026

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị thành viên đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến đối với dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động và Kế hoạch hoạt động của Cụm thi đua 17 năm 2026. Nhiều ý kiến đề xuất các giải pháp nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Các đại biểu thống nhất cao với định hướng đưa phong trào thi đua trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của ngành tuyên giáo và dân vận Thành phố, đồng thời bám sát Chủ đề năm 2026 của TPHCM: "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân". Theo đó, các hoạt động thi đua cần được triển khai thiết thực, có tiêu chí đánh giá cụ thể, bảo đảm hiệu quả thực chất, tránh hình thức.

Trong chương trình công tác năm 2026, Cụm thi đua 17 dự kiến tổ chức một số hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các đơn vị. Cụ thể, tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ về xử lý thông tin xấu, độc trên mạng xã hội; tổ chức tọa đàm chuyên đề về giải pháp nâng cao hiệu quả chuyển đổi số trong công tác chuyên môn; tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, dân vận của các đơn vị trong cụm. 

Cụm thi đua 17 - Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ký kết giao ước thi đua năm 2026 - Ảnh 2.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của các đơn vị thành viên trong việc tham gia góp ý xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của cụm. Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tăng cường trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, gắn nội dung thi đua với yêu cầu thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh cũng nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của công tác tuyên giáo, dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố.

Sau khi thống nhất các nội dung thảo luận, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua 17 đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2026. Đây là cơ sở quan trọng để các đơn vị trong cụm tăng cường phối hợp, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, dân vận của TPHCM trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

ban Tuyên giáo TPHCM Thi đua dân vận
