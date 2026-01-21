Nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, 200 doanh nghiệp ở TPHCM bị nêu tên

BHXH TPHCM vừa công khai danh sách 200 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên với số nợ lớn.

Có DN nợ hơn 57 tỉ

Đứng đầu bảng danh sách là các đơn vị: Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, nợ hơn 57 tỉ đồng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của 1.006 lao động trong 22 tháng.

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn nợ 93 tháng với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng.

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh nợ 33 tháng hơn 32,4 tỉ đồng.

Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng 20 tháng với số tiền hơn 29,9 tỉ đồng.

Công ty TNHH Việt Thẳng Jean nợ 69 tháng với số tiền gần 18,4 tỉ đồng…

Người lao động sẽ thiệt thòi quyền lợi nếu doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

Theo BHXH TPHCM, thời gian qua, cơ quan BHXH đã làm hết các chức năng được giao về xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2025; tích cực thanh, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Kết quả năm 2025 tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đối chiếu trên 2.624 doanh nghiệp. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính 69 đơn vị với tổng số tiền xử phạt trên 6,6 tỉ đồng, tổng số tiền chậm nộp căn cứ xử phạt trên 38,6 tỉ đồng. Có 13 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt đã nộp là 1,2 tỉ đồng.

Đẩy mạnh việc xử lý hình sự

BHXH Thành phố cũng đã gửi văn bản đôn đốc đến 18.509 doanh nghiệp chậm đóng, chưa thực hiện đúng thời gian quy định, với tổng số tiền nợ trên 3.000 tỉ đồng; lập 35 Tổ công tác cùng với đại diện các cơ quan Công an, Thuế và các ban ngành có liên quan triển khai làm việc trực tiếp với 2.034 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định.

Kết quả có trên 8.700 doanh nghiệp khắc phục với tổng số tiền trên 519 tỉ đồng. Trong đó có 5.801 doanh nghiệp đã khắc phục hoàn toàn tiền chậm đóng với tổng số tiền trên 263 tỉ đồng và 2.958 doanh nghiệp khắc phục một phần, với số tiền đã nộp 257 tỉ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tỉ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn chiếm 3,77% so với kế hoạch thu được giao. Đại diện BHXH TPHCM cho biết trong năm 2026 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.