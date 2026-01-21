Nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, 200 doanh nghiệp ở TPHCM bị nêu tên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Nợ BHXH, BHYT, BHTN kéo dài, 200 doanh nghiệp ở TPHCM bị nêu tên

HƯƠNG HUYỀN

(NLĐO)- BHXH TPHCM sẽ phối hợp Công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

BHXH TPHCM vừa công khai danh sách 200 đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên với số nợ lớn.

Có DN nợ hơn 57 tỉ

Đứng đầu bảng danh sách là các đơn vị: Công ty CP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình, nợ hơn 57 tỉ đồng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của 1.006 lao động trong 22 tháng.

Công ty CP Dịch vụ Bưu chính viễn thông Sài Gòn nợ 93 tháng với tổng số tiền hơn 41 tỉ đồng.

Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Hoàng Sinh nợ 33 tháng hơn 32,4 tỉ đồng.

Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu chậm đóng 20 tháng với số tiền hơn 29,9 tỉ đồng. 

Công ty TNHH Việt Thẳng Jean nợ 69 tháng với số tiền gần 18,4 tỉ đồng…

Những "chúa chổm" đứng đầu bảng nợ BHXH tại TP HCM là ai? - Ảnh 1.

Người lao động sẽ thiệt thòi quyền lợi nếu doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN

Theo BHXH TPHCM, thời gian qua, cơ quan BHXH đã làm hết các chức năng được giao về xử lý chậm đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN. Theo đó, đã chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2025; tích cực thanh, kiểm tra đột xuất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.

Kết quả năm 2025 tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra đối chiếu trên 2.624 doanh nghiệp. Qua đó, lập biên bản vi phạm hành chính 69 đơn vị với tổng số tiền xử phạt trên 6,6 tỉ đồng, tổng số tiền chậm nộp căn cứ xử phạt trên 38,6 tỉ đồng. Có 13 đơn vị chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt đã nộp là 1,2 tỉ đồng.

Đẩy mạnh việc xử lý hình sự

BHXH Thành phố cũng đã gửi văn bản đôn đốc đến 18.509 doanh nghiệp chậm đóng, chưa thực hiện đúng thời gian quy định, với tổng số tiền nợ trên 3.000 tỉ đồng; lập 35 Tổ công tác cùng với đại diện các cơ quan Công an, Thuế và các ban ngành có liên quan triển khai làm việc trực tiếp với 2.034 doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định. 

Kết quả có trên 8.700 doanh nghiệp khắc phục với tổng số tiền trên 519 tỉ đồng. Trong đó có 5.801 doanh nghiệp đã khắc phục hoàn toàn tiền chậm đóng với tổng số tiền trên 263 tỉ đồng và 2.958 doanh nghiệp khắc phục một phần, với số tiền đã nộp 257 tỉ đồng.

Tính đến hết năm 2025, tỉ lệ chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN vẫn chiếm 3,77% so với kế hoạch thu được giao. Đại diện BHXH TPHCM cho biết trong năm 2026 sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp với cơ quan Công an và các đơn vị liên quan đẩy mạnh việc xử lý hình sự doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tin liên quan

Doanh nghiệp nợ BHXH: Người lao động được chốt sổ, hưởng lương hưu thế nào?

Doanh nghiệp nợ BHXH: Người lao động được chốt sổ, hưởng lương hưu thế nào?

(NLĐO) - Được xác nhận thời gian đóng BHXH để giải quyết hưu trí, tử tuất nếu doanh nghiệp không còn khả năng đóng trước 1-7-2024

Thời điểm doanh nghiệp nợ BHXH có thể bị chuyển từ xử phạt hành chính sang xử lý hình sự

(NLĐO) - Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người sử dụng lao động trốn đóng BHXH có thể bị phạt tiền lên đến 1 tỉ đồng và phạt tù lên đến 7 năm

Đôn đốc khắc phục nợ BHXH

Bên cạnh việc phổ biến các quy định chế tài đối với hành vi vi phạm, cơ quan BHXH còn đưa ra cảnh báo để các đơn vị phòng ngừa

người lao động nợ bhxh chậm đóng BHXH khởi tố hình sự bhxh tphcm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo