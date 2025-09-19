HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Củng cố vai trò trung tâm của ASEAN

DƯƠNG NGỌC

Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực

Ngày 18-9, Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 46 (AIPA-46) khai mạc trọng thể tại Kuala Lumpur - Malaysia với sự tham dự của đoàn đại biểu các nghị viện/quốc hội thành viên, quan sát viên và đối tác phát triển của AIPA. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự lễ khai mạc.

Chào mừng các đại biểu đến dự AIPA-46 với chủ đề "Nghị viện tiên phong vì tăng trưởng bao trùm và ASEAN bền vững", Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim tin tưởng tinh thần đoàn kết, hợp tác chặt chẽ giữa nghị viện và chính phủ các nước thành viên sẽ góp phần hiện thực hóa thành công Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Ông nhấn mạnh AIPA cần tích cực phát huy vai trò, đóng góp vào hoạch định chính sách để giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức và tận dụng các cơ hội để phát triển.

Tiếp nối chương trình, Chủ tịch Hạ viện Malaysia và là Chủ tịch AIPA-46 Tan Sri Dato' Johari bin Abdul kêu gọi củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời coi trọng các nỗ lực thúc đẩy đối thoại và hợp tác. 

Tổng Thư ký AIPA Siti Rozaimeriyanty Dato Haji Abdul Rahman kêu gọi các nước thành viên phát huy tinh thần trách nhiệm và hợp tác, hướng tới xây dựng một ASEAN và AIPA có thể đưa tiếng nói, nhu cầu và khát vọng của 670 triệu công dân ASEAN trở thành trung tâm của các quyết sách trong khu vực.

Củng cố vai trò trung tâm của ASEAN - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể lần thứ nhất Đại hội đồng Liên nghị viện các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 46Ảnh: QUOCHOI.VN

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có bài phát biểu quan trọng tại phiên toàn thể thứ nhất. Ông khẳng định mạnh mẽ thông điệp: Quốc hội Việt Nam tiếp tục sát cánh với AIPA để biến tầm nhìn và khát vọng của ASEAN thành hiện thực. Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường đối thoại và hợp tác trên mọi cấp độ để xây dựng Cộng đồng ASEAN phát triển bao trùm, bền vững, tự cường và thực sự lấy người dân làm trung tâm.

Trong bối cảnh tình hình khu vực, toàn cầu diễn biến nhanh chóng, phức tạp, để tiếp tục phát huy vai trò, thế mạnh đặc biệt của ngoại giao nghị viện, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị AIPA ưu tiên đẩy mạnh hợp tác khu vực.

Theo đó, AIPA cần phát huy vai trò cầu nối, khuyến khích và tạo điều kiện cho các tầng lớp xã hội, các chủ thể tham gia, đóng góp tích cực vào việc triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. AIPA cần tiếp tục đi đầu trong xây dựng thể chế, chính sách để đưa các cam kết, thỏa thuận khu vực vào triển khai, nhất là trong phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

Cùng với đó, củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn nữa cho hợp tác khu vực; tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ đối ngoại, củng cố vai trò của ASEAN là một trung tâm trong mạng lưới liên kết, hợp tác khu vực và toàn cầu.

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã có Thông điệp gửi đến Đại hội đồng AIPA-46. Chủ tịch nước nhấn mạnh hơn bao giờ hết, ASEAN càng cần phải đoàn kết, củng cố sức mạnh nội tại và phát huy vai trò trung tâm, qua đó giữ vững hòa bình, ổn định, đồng thời chủ động tham gia định hình các xu thế phát triển ở khu vực và thế giới.

Trong ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng các trưởng đoàn tham dự AIPA-46 đã dự gặp mặt Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Dato' Johari bin Abdul. Ông Trần Thanh Mẫn cũng có cuộc gặp Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sounthone Xayachack. 

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Malaysia

Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác thương mại - đầu tư, hướng tới mục tiêu 18 tỉ USD theo hướng cân bằng. Hai bên đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), đánh bắt hải sản, công nghiệp Halal, cũng như tích cực tham gia các dự án Mạng lưới điện ASEAN (APG).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh hai bên cần sớm thông qua Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia giai đoạn 2025-2030, tích cực triển khai các dự án năng lượng xanh và hợp tác ba bên về xuất khẩu điện năng lượng tái tạo từ Việt Nam sang Malaysia, Singapore.

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

Trang trọng Lễ thượng cờ ASEAN tại Hà Nội

(NLĐO)- Sáng nay 8-8, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ chủ trì lễ thượng cờ ASEAN 2025 tại Hà Nội.

Cuộc đua đầu tư xanh vào ASEAN

Năm thị trường lớn về năng lượng sạch trong khu vực thuộc về Indonesia, Philippines, Thái Lan, Malaysia và Việt Nam

ASEAN thúc đẩy liên kết vượt khu vực

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim dự phiên thảo luận với chủ đề "Lưới thông minh thông qua kết nối trí tuệ nhân tạo (AI) tự chủ".

