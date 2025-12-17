Cùng doanh nghiệp chăm lo cho người lao động

Ngày 17-12, Công đoàn phường An Hội Tây, TPHCM tổ chức lễ ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các doanh nghiệp.

Sự kiện nhiều ý nghĩa

Ngoài mục đích phát huy sự phối hợp, gắn kết với các đơn vị, doanh nghiệp, từ đó mang lại lợi ích thiết thực cho đoàn viên, lao động thông qua việc thụ hưởng các sản phẩm, dịch vụ thiết yếu chất lượng cao, giá ưu đãi, lễ ký kết cũng là sự kiện chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM lần thứ I và Đại hội Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại chương trình, Công đoàn phường đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên cùng Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart.

Đại diện Công đoàn phường An Hội Tây và Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên ký thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận hợp tác, Chi nhánh Công ty CP Đầu tư Long Biên sẽ tổ chức sự kiện, tiệc cưới… cho các cơ quan, đơn vị, đoàn viên, lao động trực thuộc Công đoàn phường An Hội Tây với giá ưu đãi từ 5%-50%, tùy dịch vụ.

Còn Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart sẽ cung cấp các nhu yếu phẩm, hóa phẩm… đảm bảo chất lượng cho đoàn viên, lao động trên địa bàn phường với giá giảm hơn thị trường từ 5%-30%. Đồng thời, tổ chức bán hàng trực tiếp tại các điểm do Công đoàn phường xác định ít nhất 3 tháng/lần.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM (thứ hai từ trái sang), tìm hiểu về các sản phẩm tại gian hàng phúc lợi đoàn viên

Đoàn viên, người lao động có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp trên sẽ đăng ký trực tiếp với Công đoàn phường để được hưởng các chính sách ưu đãi. Riêng các hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Tươi Mart, người lao động đăng ký mua thông qua Công đoàn phường sẽ được doanh nghiệp này giao đến tận nơi.

Lợi ích thiết thực

Phát biểu tại chương trình, ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM, chia sẻ bên cạnh nguồn lực tài chính Công đoàn, thời gian qua, Công đoàn TPHCM luôn chú trọng việc huy động các nguồn lực xã hội nhằm chăm lo hiệu quả hơn, nhiều hơn cho đoàn viên, người lao động; giúp người lao động hưởng các chương trình phúc lợi, giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc sống, từ đó an tâm lao động, sản xuất đóng góp vào sự phát triển của cơ quan, đơn vị và xã hội.

Khách mời và đoàn viên tham quan, mua sắm tại gian hàng phúc lợi đoàn viên

Do vậy, lễ ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên" với các doanh nghiệp do Công đoàn phường An Hội Tây tổ chức rất có ý nghĩa, nhất là trong thời điểm các Công đoàn cơ sở, Công đoàn phường lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn TPHCM và Đại hội Công đoàn Việt Nam sắp tới.

Trước đó, tại Chương trình "Ngày hội non sông- Dân tộc kết đoàn" do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường tổ chức, Công đoàn phường An Hội Tây cũng đã tặng 12 phần quà cho thành viên tổ công nhân tự quản trên địa bàn. Mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng, gồm quà và tiền mặt.

Để các thỏa thuận hợp tác thực hiện đạt hiệu quả, phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố lưu ý Công đoàn phường cần phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tại địa phương thông tin rộng rãi chương trình đến các đơn vị, doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở, đoàn viên, NLĐ… để biết và đăng ký tham gia, thụ hưởng các chính sách ưu đãi. Cạnh đó, các doanh nghiệp thực hiện ký kết cần quan tâm thực hiện tốt các cam kết đề ra, nhất là trong việc ổn định giá, đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

Ông Dũng cũng đề nghị Công đoàn phường tổ chức sơ kết, đánh giá định kỳ việc thực hiện các chương trình phối hợp. Bên cạnh đó, cần tiếp tục mở rộng việc ký kết phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp khác nhằm thực hiện nhiều chương trình hay hơn, mang lại lợi ích thiết thực hơn cho đoàn viên, người lao động.