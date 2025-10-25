Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

MAI CHI

(NLĐO) - Đảng ủy phường An Hội Tây, TP HCM "đặt hàng" 3 nhiệm vụ quan trọng đối với Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 25-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM đã diễn ra với 60 đại biểu, đại diện gần 6.000 đoàn viên của 142 Công đoàn cơ sở, tham dự.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Hội Tây

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 1.

Đại diện Công đoàn An Hội Tây nhận hoa chúc mừng hội nghị của LĐLĐ TP HCM

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Công đoàn phường An Hội Tây cho biết thời gian qua, vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) được Công đoàn phường phát huy, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, đáng chú ý là việc tặng quà, học bổng cho 84 đoàn viên, con NLĐ khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" tại 4 đơn vị, doanh nghiệp với 1.760 NLĐ tham gia; thực hiện công trình "Mắt sáng Công đoàn" hỗ trợ khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 NLĐ và thực hiện 10 ca mổ mắt miễn phí cho đoàn viên…

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 2.

Đại biểu tham dự hội nghị

Công đoàn phường An Hội Tây xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là tập trung chăm lo và bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, NLĐ, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 3.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Hội nghị cũng đề ra chương trình trọng tâm là xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo hướng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Trong đó, chú trọng nâng chất hoạt động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển mới đoàn viên. Tổ chức trao tặng 1 "Mái ấm Công đoàn" và 500 suất quà cho đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 4.

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây, đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn phường thời gian qua. Ông nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà hội nghị đề ra; đồng thời tin tưởng dù công việc trong nhiệm kỳ tới khá nặng nề nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cùng đội ngũ đoàn viên, NLĐ trên địa bàn phường sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 5.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn phường An Hội Tây nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây cũng đã "đặt hàng" Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030 bốn nhiệm vụ. 

Một là, nghiên cứu tập hợp các nhóm Công đoàn cơ sở lại với nhau, tạo sự tương hỗ trong hoạt động Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là trong việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng nâng cao chế độ, chính sách cho NLĐ ở các doanh nghiệp có điều kiện tương đồng. Việc tập hợp này cũng sẽ có sự phối hợp của Đảng ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể phường khi triển khai thực hiện. 

Hai là, tạo ra các mô hình chăm lo, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ có tính chất thường xuyên, bền bỉ, lâu dài nhằm thiết thực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt - Ảnh 6.

Ông Ngô Minh Tuấn được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây

Ba là, chung tay cùng địa phương giải quyết vấn đề chợ tạm, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thông qua việc thúc đẩy đoàn viên, NLĐ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ. 

Bốn là, quan tâm tập hợp lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ, góp phần ổn định tình hình an sinh xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường An Hội Tây nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định đã ra mắt đại biểu. Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Huyền Thương là Phó Chủ tịch Công đoàn phường, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường.

Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030

- Thành lập mới ít nhất 10 Công đoàn cơ sở.

- Kết nạp ít nhất 500 đoàn viên.

- Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên và NLĐ khi có yêu cầu.

- Hằng năm, phối hợp hoặc tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho con CNVC-LĐ trên địa bàn.

- Hằng năm, tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ đoàn viên, NLĐ.

- Hằng năm, tổ chức ít nhất 1 cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa cán bộ, đoàn viên với Đảng ủy, UBND phường.

- Hằng năm, phấn đấu xếp loại thi đua đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.


Tin liên quan

Nâng chất lượng hoạt động Công đoàn

Nâng chất lượng hoạt động Công đoàn

Các Công đoàn phường, xã lấy đoàn viên - lao động làm trung tâm hoạt động và chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho họ

Công đoàn phường Bảy Hiền phấn đấu phát triển ít nhất 4.800 đoàn viên mới

(NLĐO) - Ông Huỳnh Công Thiện, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường Bảy Hiền, TP HCM

Ông Nguyễn Đức Thanh được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM

công đoàn đoàn viên người lao động PHƯỜNG AN HỘI TÂY hội nghị Công đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo