Xây dựng Công đoàn phường An Hội Tây vững mạnh về mọi mặt

Ngày 25-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Hội Tây, TP HCM đã diễn ra với 60 đại biểu, đại diện gần 6.000 đoàn viên của 142 Công đoàn cơ sở, tham dự.

Một số hình ảnh tại Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường An Hội Tây

Đại diện Công đoàn An Hội Tây nhận hoa chúc mừng hội nghị của LĐLĐ TP HCM

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Công đoàn phường An Hội Tây cho biết thời gian qua, vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ) được Công đoàn phường phát huy, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong đó, đáng chú ý là việc tặng quà, học bổng cho 84 đoàn viên, con NLĐ khó khăn; tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" tại 4 đơn vị, doanh nghiệp với 1.760 NLĐ tham gia; thực hiện công trình "Mắt sáng Công đoàn" hỗ trợ khám mắt, cấp phát thuốc miễn phí cho 1.000 NLĐ và thực hiện 10 ca mổ mắt miễn phí cho đoàn viên…

Đại biểu tham dự hội nghị

Công đoàn phường An Hội Tây xác định mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030 là tập trung chăm lo và bảo vệ toàn diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên, NLĐ, xây dựng Công đoàn phường vững mạnh về mọi mặt, thực sự là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ và chính quyền địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết hội nghị

Hội nghị cũng đề ra chương trình trọng tâm là xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh theo hướng đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển. Trong đó, chú trọng nâng chất hoạt động tại các Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, tập trung thành lập Công đoàn cơ sở, phát triển mới đoàn viên. Tổ chức trao tặng 1 "Mái ấm Công đoàn" và 500 suất quà cho đoàn viên, NLĐ mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

Ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây, phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Trần Đoàn Trung, Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây, đánh giá cao các kết quả đạt được của Công đoàn phường thời gian qua. Ông nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu mà hội nghị đề ra; đồng thời tin tưởng dù công việc trong nhiệm kỳ tới khá nặng nề nhưng với tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo và nỗ lực vượt khó, Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới cùng đội ngũ đoàn viên, NLĐ trên địa bàn phường sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra.

Đại diện Ban Chấp hành Công đoàn phường An Hội Tây nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu nhận nhiệm vụ

Bí thư Đảng ủy phường An Hội Tây cũng đã "đặt hàng" Ban Chấp hành Công đoàn phường nhiệm kỳ 2025-2030 bốn nhiệm vụ.

Một là, nghiên cứu tập hợp các nhóm Công đoàn cơ sở lại với nhau, tạo sự tương hỗ trong hoạt động Công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp, nhất là trong việc thúc đẩy đối thoại, thương lượng nâng cao chế độ, chính sách cho NLĐ ở các doanh nghiệp có điều kiện tương đồng. Việc tập hợp này cũng sẽ có sự phối hợp của Đảng ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể phường khi triển khai thực hiện.

Hai là, tạo ra các mô hình chăm lo, phúc lợi cho đoàn viên, CNVC-LĐ có tính chất thường xuyên, bền bỉ, lâu dài nhằm thiết thực cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ.

Ông Ngô Minh Tuấn được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường An Hội Tây

Ba là, chung tay cùng địa phương giải quyết vấn đề chợ tạm, buôn bán lấn chiếm lòng lề đường thông qua việc thúc đẩy đoàn viên, NLĐ ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong việc mua sắm hàng hóa, dịch vụ.

Bốn là, quan tâm tập hợp lao động phi chính thức vào tổ chức Công đoàn để chăm lo, bảo vệ, góp phần ổn định tình hình an sinh xã hội ở địa phương.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường An Hội Tây nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định đã ra mắt đại biểu. Ông Ngô Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Hội Tây, được chỉ định là Chủ tịch Công đoàn phường; bà Nguyễn Huyền Thương là Phó Chủ tịch Công đoàn phường, đồng thời là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường.

Một số chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2025-2030 - Thành lập mới ít nhất 10 Công đoàn cơ sở. - Kết nạp ít nhất 500 đoàn viên. - Tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho 100% đoàn viên và NLĐ khi có yêu cầu. - Hằng năm, phối hợp hoặc tổ chức ít nhất 1 hoạt động chăm lo cho con CNVC-LĐ trên địa bàn. - Hằng năm, tổ chức ít nhất 1 hoạt động văn hóa, thể dục thể thao phục vụ đoàn viên, NLĐ. - Hằng năm, tổ chức ít nhất 1 cuộc đối thoại, gặp gỡ giữa cán bộ, đoàn viên với Đảng ủy, UBND phường. - Hằng năm, phấn đấu xếp loại thi đua đạt danh hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.



