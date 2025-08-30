HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Đời sống

Cung hoàng đạo nào là “ngôi sao” của tuần đầu tháng 9?

Huệ Bình tổng hợp (theo Gosta)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu thăng tiến trong sự nghiệp, Bọ Cạp gặp nhiều thay đổi.

Hãy cùng trang Gosta tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 1-9 đến ngày 7-9.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương sẽ hoàn thành những công việc còn tồn đọng, tập trung vào dự án cá nhân.

Tuần mới là thời điểm tốt để Bạch Dương mở rộng vòng kết nối xã hội. Cùng với đó, cung hoàng đạo này cần cẩn trọng về tài chính.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu hãy chủ động trong công việc vì có cơ hội thăng tiến và được công nhận.

Với những Kim Ngưu độc thân, họ sẽ gặp những điều bất ngờ lãng mạn.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Trong công việc, Song Tử hãy tìm kiếm các cơ hội học hỏi mới và chuẩn bị tinh thần linh hoạt trước những thay đổi bất ngờ.

Khả năng giải quyết vấn đề sáng tạo và sự thích ứng sẽ là lợi thế lớn của cung hoàng đạo này.

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải trong tuần mới sẽ tập trung vào sự phát triển cá nhân và chuyên môn. Do đó, Cự Giải nên tận dụng thời điểm này để thể hiện tài năng, sự chủ động trong công việc.

Điều quan trọng là Cự Giải cần linh hoạt trước những thay đổi và tin tưởng vào trực giác của mình.

Cung hoàng đạo nào là “ngôi sao” của tuần đầu tháng 9?- Ảnh 1.

Cự Giải tập trung vào sự phát triển cá nhân và chuyên môn. Ảnh: brainzmagazine.com

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Về công việc, Sư Tử nên tận dụng sự sáng tạo và đổi mới khi xúc tiến các dự án. Khả năng lãnh đạo và lòng tốt sẽ giúp cung hoàng đạo này vượt qua mọi thử thách.

Về tài chính, Sư Tử cần thận trọng với các giao dịch, xem xét kỹ lưỡng mọi thỏa thuận và xây dựng một thói quen tài chính tích cực.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Trong công việc, đây là lúc để Xử Nữ đánh giá lại các mục tiêu và hướng đi, sẵn sàng cho những thay đổi mới.

Về mặt tài chính, cung hoàng đạo này có khả năng nhận được một vài khoản lợi nhuận. Vì vậy, hãy chuẩn bị để nắm bắt cơ hội.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Trong tuần mới, Thiên Bình nên tập trung vào việc khôi phục sự cân bằng và bồi dưỡng các mối quan hệ.

Về công việc, Thiên Bình hãy ưu tiên hợp tác và theo đuổi các dự án sáng tạo. Bên cạnh đó, cung hoàng đạo này cũng cần kiên nhẫn và thận trọng trong giao tiếp để tránh những hiểu lầm không đáng có.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp nên tin tưởng vào trực giác của mình để ứng phó với những thay đổi. Việc thiết lập các mối quan hệ có mục tiêu sẽ giúp cung hoàng đạo này tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp.

Về tình cảm, hãy buông bỏ những gánh nặng trong quá khứ.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã được dự báo sẽ có một tuần đầy phiêu lưu và những trải nghiệm mới. Hãy tin tưởng vào tinh thần phiêu lưu của bản thân để tìm ra những con đường mới, kết nối với những người truyền cảm hứng.

Đối với công việc, Nhân Mã nên giao tiếp rõ ràng và súc tích để tránh bị trì hoãn hoặc phải đàm phán lại các thỏa thuận.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết hãy thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong các dự án. Cung hoàng đạo này cần kết hợp những phương pháp truyền thống đã được chứng minh với các ý tưởng đổi mới của riêng mình.

Về sức khỏe, hãy cân bằng giữa công việc và thư giãn.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Vận may tài chính của Bảo Bình được đánh giá là ổn định.

Tuần đầu tiên của tháng 9 là thời điểm thuận lợi để lập ngân sách, thanh toán nợ và lên kế hoạch đầu tư. Tuy nhiên, cung hoàng đạo này nên tránh đưa ra các quyết định bốc đồng, mà tập trung vào sự ổn định lâu dài.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư nên cân bằng giữa việc theo đuổi ước mơ và đối mặt với thực tế. Cung hoàng đạo này hãy tin vào trực giác khi gặp những vấn đề phức tạp.

Song Ngư cần có cái nhìn thực tế hơn về chi tiêu.


Tin liên quan

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

Bốn con giáp “hốt bạc, gom tình” cuối năm 2025

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp nửa cuối năm 2025 cho thấy tuổi Tý, Thìn, Mùi, Thân sẽ có tài lộc và tình duyên viên mãn.

Từ nay đến hết tháng 9, bốn cung hoàng đạo này cất cánh bay cao

(NLĐO) – Từ này đến cuối tháng 9, các cung hoàng đạo Cự Giải, Sư Tử, Thiên Bình, Nhân Mã gặp nhiều may mắn từ tài chính đến tình duyên.

Nửa cuối năm 2025, 12 cung hoàng đạo nên làm gì để đón may mắn?

(NLĐO) – Nửa cuối 2025, Song Tử gặp nhiều cơ hội bất ngờ, Bảo Bình có những ý tưởng kiếm tiền độc đáo.

tử vi tuần này tử vi 12 cung hoàng đạo tử vi tháng 9 tài chính
