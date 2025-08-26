Tử vi tháng 7 âm lịch: Con giáp nào "đổi vận", tài lộc ùa về?

Hãy cùng trang tin Newtalk của Đài Loan (Trung Quốc) chiêm nghiệm những dự báo của 12 con giáp trong tháng 7 âm lịch.

Tuổi Tý

Vận trình sự nghiệp của tuổi Tý trong tháng 7 âm lịch sáng chói. Tình duyên thuận lợi.

Tuy nhiên, tài vận thấp và sức khỏe không tốt. Con giáp này dễ gặp nhiều nguy cơ mất tiền, chẳng hạn như đưa ra những quyết định sai lầm vào thời điểm quan trọng vì đánh giá thấp rủi ro thị trường.

Màu may mắn: Tím cánh sen

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Thìn

Tuổi Sửu

Tài vận và công việc rất tốt. Nếu trước đây tuổi Sửu gặp khó khăn về tài chính hoặc công việc làm thêm chưa có kết quả, thì tháng 7 âm lịch mang đến những điều tốt đẹp.

Tuổi Sửu nên nói lời ngọt ngào và cười nhiều hơn, không chỉ có cơ hội nhận được tiền từ người lớn tuổi mà còn có thể tình cờ có được công việc làm thêm tốt, giúp con giáp này tràn đầy động lực, tiền thu về nhiều gấp đôi.

Màu may mắn: Nâu cà phê

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Tỵ

Tài vận và công việc của tuổi Sửu trong tháng 7 âm lịch rất tốt. Ảnh: Shutterstock

Tuổi Dần

Nhờ những thành tích xuất sắc trong công việc trước đây, tháng này tuổi Dần có cơ hội được thăng chức hoặc được cấp trên trọng dụng.

Đáng chú ý, sức khỏe của tuổi Dần kém đi và tài vận giảm sút.

Với những người có thói quen đầu tư, nên tránh bỏ thêm tiền, nếu không sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, thậm chí "trắng tay".

Màu may mắn: Xanh lam

Con giáp quý hợp tuổi: Tuổi Tuất

Tuổi Mão

Vận trình sự nghiệp tăng cao. Dù có thể gặp đối tác kém cỏi, nhưng sẽ có nhiều quý nhân sẵn lòng cùng tuổi Mão giải quyết hậu quả, thậm chí giúp đỡ kịp thời khi con giáp này cần tài nguyên và mối quan hệ.

Màu may mắn: Xanh lục bảo

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Hợi

Tuổi Thìn

Tài vận khá tốt. Con đường cầu tài trong tháng 7 âm lịch khá thuận lợi.

Về sự nghiệp, tuổi Thìn có thể thấy mình bị những kẻ ghen tị nhắm đến, hoặc gặp phải những trở ngại khi làm bất cứ việc gì. Dù vậy, sẽ có những trợ thủ đắc lực xuất hiện để giúp đỡ, khiến mọi việc thuận lợi hơn.

Màu may mắn: Hồng đào

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Thân

Tuổi Tỵ

Vận trình sự nghiệp khá tốt, tài vận tăng dần.

Dù tháng này tuổi Tỵ dễ trở thành cái gai trong mắt người khác, nhưng chỉ cần luôn cẩn trọng với các tài liệu mình xử lý và không trút giận lên đồng nghiệp hay cấp dưới, con giáp này sẽ giảm thiểu khả năng bị bắt thóp.

Hơn nữa, với sự che chở của quý nhân, mọi việc sẽ thuận lợi.

Màu may mắn: Xanh lá cây nhạt

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Sửu

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp hanh thông, tài vận tăng mạnh.

Với sự tận tâm trong mọi việc, tuổi Ngọ gặp nhiều thay đổi trong công việc, ví dụ như được hỏi ý kiến về việc tiếp quản một dự án do người phụ trách nghỉ việc, hoặc công ty bắt đầu tuyển chọn nhân sự ra nước ngoài để mở rộng quy mô.

Bất kể công việc có thay đổi hay không, những cơ hội đó sẽ giúp tuổi Ngọ suy nghĩ lại về kế hoạch nghề nghiệp, đưa ra những quyết định có lợi hơn cho tương lai.

Màu may mắn: Đỏ sẫm

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Tuất

Tuổi Mùi

Về công việc, nếu trước đây tuổi Mùi cảm thấy cô đơn, bất lực hoặc rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, tháng 7 âm lịch này sẽ có một quý nhân nam giới chủ động giúp đỡ.

Tài vận của tuổi Mùi hanh thông.

Màu may mắn: Nâu

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Mão

Tuổi Thân

Vận trình công việc giảm sút, vận may tiền bạc cũng giảm.

Tuổi Thân cần phải cẩn trọng trong lời nói và hành động tại nơi làm việc, đặc biệt là khi các tin tức thật giả lẫn lộn.

Màu may mắn: Trắng

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Tý

Tuổi Dậu

Vốn là người có chủ kiến và ý tưởng, nếu trong lòng tuổi Dậu ấp ủ một kế hoạch cải cách hoặc ý tưởng mới, con giáp này nên mạnh dạn trình bày quan điểm.

Ngoài ra, tuổi Dậu sẽ gặp được quý nhân, mang lại cơ hội kiếm tiền.

Màu may mắn: Vàng kim

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Sửu

Tuổi Tuất

Trong tháng 7 âm lịch, nguồn thu nhập hoặc khách hàng của tuổi Tuất chủ yếu đến từ những nơi xa.

Vận trình công việc tốt vô cùng, sẽ có nhiều cơ hội phải di chuyển nhiều trong công việc. Bất kể là trong tình huống nào, con giáp này đều gặp may mắn vì không ngại khó khăn, sẵn sàng đón nhận thử thách mới.

Màu may mắn: Hồng

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Dần

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi gặp phải tình trạng bế tắc hoặc làm việc vô ích trong công việc, song những điều không như ý này chỉ là tạm thời.

Tài vận thịnh vượng. Trong tháng 7 âm lịch, tuổi Hợi dễ đạt được ước nguyện, nên hãy cân nhắc tìm thêm những công việc phụ để tăng thu nhập.

Lưu ý, hãy nhớ cẩn trọng trong lời nói và hành động để tránh nguy cơ mất tiền vì những mâu thuẫn.

Màu may mắn: Xanh lam

Con giáp hợp tuổi: Tuổi Mùi