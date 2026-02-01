Cung hoàng đạo nào là “vua tiền bạc” trong tuần mới?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 2-2 đến ngày 8-2.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Đã đến lúc Bạch Dương ngừng "gồng mình" chịu đựng.

Nếu cảm thấy áp lực quá lớn hoặc môi trường làm việc không còn phù hợp, hãy cân nhắc việc điều chỉnh phương thức làm việc hoặc thậm chí là chuyển hướng (như luân chuyển bộ phận, đổi dự án).

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Công việc đòi hỏi Kim Ngưu phải đứng ra gánh vác trách nhiệm quan trọng hoặc bảo vệ quan điểm của mình trong nhóm.

Về tài chính, tuần này có thể phát sinh các khoản chi để bảo vệ nguồn lực hoặc nâng cấp bản thân (như học tập, mua sắm trang thiết bị).

Song Tử (21.5 – 21.6)

Về sự nghiệp, đây là thời điểm vàng để Song Tử lên kế hoạch cho tương lai. Cung hoàng đạo này có những ý tưởng mới về dự án hoặc vị trí công việc.

Mặc dù Song Tử có nhiều ý tưởng kiếm tiền hoặc đầu tư, nhưng không phải dự án nào cũng khả thi ngay lúc này.

Theo dự báo từ Cosmopolitan cho tuần từ ngày 2-2 đến ngày 8-2, cung hoàng đạo Song Ngư có tình duyên tốt nhất, Xử Nữ có tài chính tốt nhất, còn Sư Tử có sự nghiệp tốt nhất. Ảnh: Shutterstock



Cự Giải (22.6 – 22.7)

Trong sự nghiệp, Cự Giải cần tỉnh táo, kiểm tra kỹ giấy tờ để tránh chịu trách nhiệm thay người khác.

Về tài chính, tuyệt đối tránh đầu tư mạo hiểm vì dễ phát sinh chi phí ẩn. Mọi giao dịch cần có văn bản rõ ràng, đừng tin vào lời hứa suông để bảo toàn túi tiền.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử tuần này tỏa sáng nhờ tinh thần hợp tác. Sự nghiệp thăng tiến khi cung hoàng đạo này thể hiện tính chuyên nghiệp và biết cách kết nối đội nhóm.

Về tài chính, nguồn thu ổn định từ các dự án chung hoặc thành quả công việc.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ đón nhận tuần mới viên mãn, là cung hoàng đạo may mắn nhất về tiền bạc. Tài chính rủng rỉnh nhờ thu nhập cố định và chi tiêu kỷ luật.

Sự nghiệp ổn định, các kế hoạch đi đến hồi kết tốt đẹp, giúp cung hoàng đạo này khẳng định uy tín.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sự nghiệp gặp chút áp lực do Thiên Bình quá lo lắng về tương lai, dễ gây ra quyết định sai lầm.

Về tài chính, dù thu nhập ổn định nhưng cảm giác thiếu an toàn khiến cung hoàng đạo này dè chừng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Tuần này Bọ Cạp cần lưu ý chuyện tình cảm vì dễ chìm đắm vào tổn thương quá khứ, gây ảnh hưởng đến hiện tại.

Sự nghiệp và tài chính ở mức trung bình, đòi hỏi sự kiên nhẫn thay vì cưỡng cầu.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã tuần này đầy năng lượng tích cực với những khởi đầu mới.

Sự nghiệp thăng tiến nhờ khả năng sáng tạo và sự quyết đoán trong công việc. Tình duyên nở rộ, người độc thân dễ gặp đối tượng tâm đầu ý hợp.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi khi Ma Kết quyết đoán và làm chủ được tình hình.

Tài chính ổn định, có thể nhận được phần thưởng xứng đáng. Hãy nắm bắt cơ hội để khẳng định bản thân và gặt hái thành công.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Sự nghiệp của Bảo Bình thăng tiến nhờ những ý tưởng mới lạ được cấp trên ghi nhận.

Tình duyên hài hòa, các mối quan hệ tiến triển tốt đẹp. Trong khi đó, tài chính ổn định, phù hợp để cung hoàng đạo này lên kế hoạch đầu tư dài hạn.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư là cung hoàng đạo có tình duyên viên mãn nhất tuần này. Sự nghiệp và tài chính ổn định nhờ nội tâm an yên, tự tin.

Cung hoàng đạo này hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào và trân trọng các mối quan hệ hiện tại.



