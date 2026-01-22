Top 5 con giáp, cung hoàng đạo tài lộc sắp “nở hoa”

Đài EBC (Đài Loan, Trung Quốc) kể tên 5 cung hoàng đạo và 5 con giáp sẽ đón vận may rực rỡ, tiền thưởng đổ về đầy túi bắt đầu từ ngày 20-1 đến ngày 3-2.

1. Top 5 con giáp tài vận rực rỡ

Tuổi Dậu

Đứng đầu danh sách chính là tuổi Dậu. Nhờ vào nhân duyên cực tốt, con giáp này sẽ trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.

Chỉ cần tuổi Dậu khéo léo trong giao tiếp, các khoản thưởng thêm hoặc lì xì sớm từ cấp trên và người thân sẽ đổ về không ngớt.

Tuổi Tý

Tuổi Tý trong giai đoạn này giống như một chiếc nam châm hút tiền, của cải có vào mà không có ra.

Tài vận của con giáp này thiên về tích lũy và những khoản lợi nhuận từ tiết kiệm, đầu tư dài hạn. Ngoài ra, vận may nhỏ từ các trò chơi xổ số hay bốc thăm trúng thưởng cũng rất đáng kỳ vọng.

Tuổi Tỵ

Nhờ nhãn quan chiến lược và trực giác nhạy bén, tuổi Tỵ có khả năng biến chất xám thành "vàng ròng".

Trong khi người khác còn đang phân vân, tuổi Tỵ đã âm thầm chốt đơn hoặc ký kết hợp đồng thành công, khẳng định vị thế của một "đại gia ngầm".

Con giáp Dậu và cung hoàng đạo Cự Giải sẽ có ví tiền dày cộm nhất từ ngày 20-1 đến ngày 3-2, thời khắc chuyển giao năng lượng mạnh mẽ trước thềm Tết Nguyên Đán. Ảnh: pixabay

Tuổi Thân

Tốc độ chính là chìa khóa của tuổi Thân.

Nhờ nắm bắt thông tin nhanh nhạy, con giáp này sẽ tìm thấy những cơ hội kiếm tiền chớp nhoáng mà người khác bỏ lỡ. Do đó, hãy tin vào trực giác của bản thân.

Tuổi Sửu

Sau một năm làm việc chăm chỉ, đây là lúc tuổi Sửu nhận "trái ngọt".

Tài lộc của con giáp này đến từ sự ổn định và nỗ lực bền bỉ. Những khoản tiền thưởng cuối năm sẽ hoàn toàn xứng đáng với công sức tuổi Sửu đã bỏ ra.

2. Top 5 cung hoàng đạo tiền bạc rủng rỉnh

Cự Giải

Cự Giải là cung hoàng đạo may mắn nhất trong khoảng thời gian từ ngày 20-1 đến ngày 3-2.

Cự Giải không cần bôn ba quá nhiều nhưng tiền bạc vẫn tìm đến cửa. Có thể là quà tặng bất ngờ hoặc sự hỗ trợ tài chính đắc lực từ gia đình.

Ma Kết

Ma Kết sẽ bước vào "mùa gặt hái" rực rỡ nhất năm.

Sau thời gian dài nỗ lực, đây là lúc sự nghiệp của Ma Kết bùng nổ, kéo theo túi tiền cũng "phình" to đáng kể. Các khoản thưởng doanh số hoặc thăng chức, tăng lương dồn vào thời điểm này.

Bảo Bình

Bảo Bình sẽ tỏa sáng với những ý tưởng độc đáo. Chính khả năng thương mại hóa ý tưởng giúp bạn hái ra tiền từ các dự án riêng hoặc nghề tay trái.

Những sản phẩm mang đậm dấu ấn cá nhân của bạn sẽ nhận được sự đón nhận nồng nhiệt, mang về nguồn thu nhập đột phá vượt xa mong đợi.

Song Tử

Tiền bạc của Song Tử nằm ở các mối quan hệ xã giao. Tham gia nhiều buổi tiệc cuối năm sẽ giúp cung hoàng đạo này kết nối được với những quý nhân, mang đến cơ hội kinh doanh béo bở cho năm tới.

Bạch Dương

Bạch Dương có khả năng chớp thời cơ cực tốt nhờ tư duy quyết đoán.

Trong giai đoạn này, chỉ cần Bạch Dương mạnh dạn thực hiện những dự án còn đang ấp ủ, năng lực hành động sẽ ngay lập tức biến các cơ hội thành nguồn thu nhập dồi dào, giúp tài chính cá nhân luôn duy trì ở mức đỉnh cao.



