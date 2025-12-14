Khám phá 3 cung hoàng đạo đổi vận mạnh mẽ nhất tuần mới

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 15-12 đến ngày 21-12.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, Bạch Dương nên chọn lối sống chậm lại và tập trung vào việc tự điều chỉnh cảm xúc.

Trong công việc, tâm lý bị động và xu hướng trì hoãn có thể làm giảm hiệu suất làm việc. Do đó, đây không phải là thời điểm lý tưởng để đưa ra các quyết định quan trọng hay khởi động các dự án lớn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu cần ưu tiên sức khỏe tinh thần và thể chất.

Kim Ngưu có thể cảm thấy hiệu suất làm việc giảm xuống, nhưng điều này không phải là tiêu cực. Đây là thời điểm tốt để cung hoàng đạo này sắp xếp lại mọi thứ từ bên trong, cũng như nhìn nhận lại những vấn đề đã bỏ qua.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Vận may tình cảm là điểm sáng nhất của Song Tử.

Mặt khác, sự nghiệp có những bước tiến rõ rệt nhờ tinh thần đồng đội cao. Về tài chính, tình hình khả quan, có thể nhận được các khoản thu nhập nhỏ từ hoạt động bên ngoài.

Ảnh: tokyoclady

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải dễ bị cảm xúc chi phối, thường phóng đại áp lực và nuối tiếc về quá khứ. Tuy nhiên, đây lại là cơ hội quý giá để cung hoàng đạo này nhìn rõ những thói quen cần thay đổi, tập trung vào việc sắp xếp và chữa lành tâm hồn.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử bước vào một giai đoạn chuyển đổi đầy tích cực, giúp cung hoàng đạo này thoát khỏi sự trì trệ và nhìn rõ hơn hướng phát triển mới trong cuộc sống.

Cụ thể, gặp nhiều may mắn trong công việc, đặc biệt thuận lợi cho việc điều chỉnh chiến lược và hợp tác mới, giúp hiệu suất tăng cao rõ rệt.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Trong công việc, Xử Nữ nên tập trung vào sự ổn định, chi tiết và giải quyết các vấn đề nội bộ thay vì tìm kiếm sự đột phá.

Mặt khác, chuyện tình cảm dễ nảy sinh rào cản do sự bất an hoặc tiêu chuẩn cao. Vì vậy, hãy học cách buông lỏng, đặt niềm tin vào đối phương để mối quan hệ thêm phần ấm áp.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Khả năng ngoại giao và làm việc nhóm sẽ mang lại thành công trong công việc. Tuy nhiên, Thiên Bình không nên quá lưỡng lự, để kịp thời đưa ra quyết định.

Bên cạnh đó, chuyện tình cảm sẽ nở rộ nhờ vào việc tích cực tham gia các hoạt động xã giao.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp dành nhiều sự quan tâm đến tiền bạc và những thứ mà cung hoàng đạo này sở hữu.

Trong công việc, sự tập trung cao độ sẽ giúp Bọ Cạp hoàn thành nhiệm vụ và mang lại kết quả tốt. Hơn nữa, tuần này rất thuận lợi để tăng thêm thu nhập.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã trải qua giai đoạn cực kỳ rực rỡ, đặc biệt trong công việc.

Dự báo tử vi tuần cho thấy Nhân Mã là cung hoàng đạo có sức đột phá mạnh nhất. Vì vậy, mọi nỗ lực như chuẩn bị dự án, đàm phán hợp tác hay phỏng vấn đều mang lại kết quả tích cực.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Ma Kết là cung hoàng đạo có vận may tài chính rực rỡ nhất, hứa hẹn một tuần đầy ắp tin vui về tiền bạc. Theo đó, cung hoàng đạo này có thể được thưởng, được nhận phụ cấp hoặc khoản hoàn trả đã chờ đợi từ lâu.

Tóm lại, Ma Kết không chỉ giữ tiền giỏi mà còn biết cách khiến đồng tiền sinh lời trong tuần này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Trong công việc, các dự án nhóm hoặc các hoạt động có yếu tố công nghệ sẽ mang lại thành công lớn cho Bảo Bình.

Mặc dù tài chính ổn định nhưng Bảo Bình nên dành thời gian để lập kế hoạch cho sự tự do tài chính dài hạn.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư cần đặc biệt quan tâm các mối quan hệ xã hội, vốn là chìa khóa để mở ra vận may tổng thể. Theo đó, các cơ hội phát triển công việc hoặc nguồn cảm hứng sáng tạo có thể đến từ những người bạn tin cậy hoặc các hoạt động nhóm.



