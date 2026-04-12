Cung hoàng đạo nào sẽ thành “đại gia” bất ngờ trong tuần mới?

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 13-4 đến ngày 19-4.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Bạch Dương nên duy trì tâm thế chậm mà chắc. Đây là thời điểm lý tưởng để cung hoàng đạo này củng cố nền tảng kiến thức và kỹ năng thay vì vội vàng tìm kiếm thành quả ngắn hạn.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Kim Ngưu đón nhận một tuần mới với nhịp sống hối hả và đầy năng lượng. Nhờ vào sự linh hoạt, cung hoàng đạo này sẽ nắm bắt được nhiều cơ hội tài chính bất ngờ, giúp thu nhập tăng lên đáng kể.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Đây chính là tuần lễ rực rỡ nhất của Song Tử khi vận trình sự nghiệp thăng hoa mạnh mẽ.

Thêm vào đó, sức hút cá nhân tăng cao giúp cung hoàng đạo này dễ dàng trở thành tâm điểm trong các cuộc gặp gỡ xã giao. Về tài lộc, Song Tử có khả năng nhận được một khoản thưởng xứng đáng.

12 cung hoàng đạo tuần 13.4 – 19.4: Song Ngư chìm trong mật ngọt, Nhân Mã cần thận trọng. Ảnh: iStock

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Cự Giải có thể sẽ trải qua một tuần với nhiều suy tư và cảm giác do dự trước các quyết định lớn. Cung hoàng đạo này dường như đang đứng trước ngã ba đường trong cả sự nghiệp lẫn tình cảm, dẫn đến tâm trạng đôi chút bất an.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Sư Tử sẽ phải đối mặt với một vài thử thách trong việc quản lý cảm giác cạnh tranh tại nơi làm việc.

Về phương diện tình cảm, sự bao dung và lắng nghe sẽ là chìa khóa giúp Sư Tử hóa giải những mâu thuẫn nhỏ nhặt với nửa kia.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Tình hình tài chính là vấn đề mà Xử Nữ cần đặc biệt lưu tâm trong tuần lễ này. Cung hoàng đạo này có thể gặp phải những khoản chi phát sinh ngoài dự kiến, gây ra áp lực không nhỏ lên ngân sách cá nhân.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Thiên Bình sẽ có một tuần lễ ngập tràn niềm vui nhờ vào các hoạt động xã giao sôi nổi. Những cuộc gặp gỡ bạn bè không chỉ mang lại tiếng cười mà còn mở ra những cơ hội hợp tác kinh doanh tiềm năng.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp dường như cảm thấy thiếu động lực và đôi chút mệt mỏi trong các mối quan hệ tình cảm.

Trong công việc, cung hoàng đạo này cũng cần điều chỉnh tâm thái để tránh rơi vào vòng xoáy của sự tự ti.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Công việc của Nhân Mã trong tuần này gặp đôi chút khó khăn do tâm trạng dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng vì đây chỉ là giai đoạn tạm thời để Nhân Mã nhìn nhận lại hướng đi.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Vận trình của Ma Kết trong tuần mới khá ổn định, đặc biệt là sự nghiệp.

Tuy nhiên, về mặt tài chính, dù có thu nhập ổn định nhưng Ma Kết vẫn cần cân nhắc kỹ trước các khoản đầu tư rủi ro.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Bảo Bình sẽ đón nhận nhiều luồng cảm hứng sáng tạo mới mẻ, giúp công việc diễn ra thuận lợi và đầy hứng khởi. Khả năng giao tiếp khéo léo giúp cung hoàng đạo này dễ dàng thuyết phục được đối tác và mở rộng mạng lưới quan hệ.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư là "ngôi sao" may mắn nhất trong chuyện tình cảm tuần này.

Trong công việc, tinh thần thoải mái giúp Song Ngư xử lý mọi vấn đề một cách nhẹ nhàng. Hãy cứ giữ vững sự lạc quan, mọi điều tốt đẹp sẽ liên tục gõ cửa nhà cung hoàng đạo này.