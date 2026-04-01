Đời sống

4 con giáp “hốt bạc”, vận may chạm đỉnh từ nay đến cuối tháng 4

Huệ Bình tổng hợp (theo Storm Media)

(NLĐO) – Từ nay đến hết tiết Thanh minh (ngày 20-4), vận khí xoay vần giúp 4 con giáp Thìn, Thân, Sửu, Dậu đón nhận bước ngoặt lớn.

Trang Storm Media chỉ ra những dự báo đổi vận đáng chú ý từ nay đến đến tiết thanh minh (bắt đầu từ ngày 5-4 và kéo dài đến ngày 20-4 Dương lịch) dành riêng cho các con giáp Thìn, Thân, Sửu và Dậu.

Tuổi Thìn: Quý nhân hỗ trợ, sự nghiệp thăng hoa

Tuổi Thìn vốn có khí chất mạnh mẽ nhưng thời gian qua có thể đã chọn cách sống khiêm nhường, kín tiếng. Tuy nhiên, kể từ nay đến tiết Thanh Minh, vận thế của con giáp này sẽ trỗi dậy mạnh mẽ. Những trở ngại hay kẻ tiểu nhân quấy phá trước đây sẽ không còn.

Trong công việc, những dự án từng bị đình trệ sẽ bất ngờ tìm được hướng giải quyết nhờ quý nhân hướng dẫn. Sự chuyên nghiệp và nỗ lực của tuổi Thìn được cấp trên ghi nhận, có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương.

Vận may về tài lộc của con giáp này cũng rất rạng rỡ. Các khoản đầu tư trước đó bắt đầu sinh lời.

4 con giáp “hốt bạc”, vận may chạm đỉnh từ nay đến cuối tháng 4 - Ảnh 1.

Tuổi Thìn có cơ hội thăng chức hoặc tăng lương. Ảnh: Shutterstock

Tuổi Thân: Trí tuệ tỏa sáng, có cơ hội kiếm tiền

Trong khoảng hai tuần tới, sự thông minh và nhạy bén của tuổi Thân sẽ được phát huy đến mức tối đa. Vô số ý tưởng kiếm tiền sẽ xuất hiện trong đầu tuổi Thân.

Tại nơi làm việc, những sáng kiến độc đáo của con giáp này không chỉ khiến đồng nghiệp nể phục mà còn tạo ấn tượng mạnh với cấp trên.

Không chỉ dừng lại ở công việc chính, trực giác kinh doanh của người tuổi Thân thời gian này cực kỳ nhạy bén. Chỉ qua những cuộc trò chuyện xã giao hay dạo phố, con giáp này cũng có thể phát hiện ra những cơ hội kinh doanh tiềm năng.

Chỉ cần giữ được sự bình tĩnh, không tham lam quá độ, tuổi Thân hoàn toàn có thể tích lũy được một khoản tài chính lớn trong giai đoạn này.

Tuổi Sửu: Khổ tận cam lai, tích tiểu thành đại

Vốn nổi tiếng với sự điềm tĩnh và cần cù, tuổi Sửu cuối cùng cũng bước vào thời điểm gặt hái thành quả từ những giọt mồ hôi đã bỏ ra. Những nỗ lực thầm lặng của tuổi Sửu sẽ được chuyển hóa thành khối tài sản thực tế.

Các dự án mà con giáp này phụ trách sẽ đi đến hồi kết viên mãn với kết quả vượt mong đợi, kéo theo đó là các khoản thưởng hậu hĩnh.

Bên cạnh đó, tầm nhìn dài hạn trong quản lý tài chính của họ cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Những khoản tích lũy theo kiểu góp gió thành bão bấy lâu nay sẽ tăng trưởng ổn định, mang lại sự an tâm tuyệt đối về tài chính cho gia đình.

Tuổi Dậu: Mối quan hệ rộng mở, tài lộc song hành

Với tuổi Dậu, chuỗi ngày từ nay đến Thanh minh là lúc tài lộc đổ về như nước.

Mạng lưới quan hệ xã hội mà họ dày công gây dựng bấy lâu nay sẽ trở thành đòn bẩy tốt nhất, giúp tuổi Dậu vượt qua mọi khó khăn trong công việc và giành lợi thế trong các cuộc cạnh tranh.

Ngoài thu nhập chính tăng cao, vận may tài lộc bất ngờ của tuổi Dậu cũng khiến nhiều người ghen tị. Con giáp này có thể trúng thưởng nhỏ, bán được những món đồ cũ với giá cao, hoặc nhận được sự đền đáp xứng đáng từ những người từng giúp đỡ.

Nếu duy trì được tâm thế bình thản và nhịp sống điều độ, những gì tuổi Dậu nhận được trong tiết Thanh minh này sẽ còn kéo dài.

Cung hoàng đạo nào chuyển mình rực rỡ những ngày đầu tháng 4?

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư may mắn nhất về tiền bạc.

Bảng "xếp hạng vận may" 12 con giáp tuần mới

(NLĐO) – Tử vi 12 con giáp tuần mới cho thấy Thân, Hợi, Thìn đón vận may rực rỡ, tiền bạc hanh thông.

Top 4 con giáp đào hoa nhất năm 2026

(NLĐO) - Năm 2026 không chỉ mang đến những cơ hội mới mà còn là thời điểm vàng để các con giáp Tỵ, Mùi, Thân, Hợi tìm thấy “định mệnh” của đời mình.

12 con giáp con giáp tháng 4 tử vi tháng 4
