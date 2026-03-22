Đời sống

Cung hoàng đạo tuần mới: Song Tử đón “mưa” tiền

Huệ Bình tổng hợp (theo Cosmopolitan)

(NLĐO) – Tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương và Nhân Mã là hai cung có trải nghiệm tuần mới đáng mong đợi nhất.

Hãy cùng tạp chí Cosmopolitan tìm hiểu các dự báo về 12 cung hoàng đạo từ ngày 23-3 đến ngày 29-3.

Bạch Dương (21.3 – 19.4)

Tuần này, Bạch Dương là cung hoàng đạo có sự nghiệp rực rỡ nhất. Nhờ khả năng điều phối và tinh thần hợp tác tích cực, các dự án chung đều tiến triển thuận lợi. Thêm nữa, cung hoàng đạo này nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên và đồng nghiệp.

Kim Ngưu (20.4 – 20.5)

Vận trình của Kim Ngưu có phần chậm lại do sự do dự trong các quyết định quan trọng. Đây không phải lúc để vội vàng, cung hoàng đạo này nên dành thời gian quan sát và thu thập thêm thông tin.

Song Tử (21.5 – 21.6)

Song Tử đón nhận một tuần đầy may mắn về tài chính nhờ các mối quan hệ xã giao. Những khoản thu nhập ngoài dự kiến có thể đến từ việc hợp tác hoặc được bạn bè giới thiệu cơ hội.

Bên cạnh đó, khả năng giao tiếp khéo léo giúp kết nối tốt với mọi người, mở ra nhiều hướng đi mới trong công việc.

Cung hoàng đạo tuần mới: Song Tử đón “mưa” tiền, Bảo Bình “viêm màng túi” - Ảnh 1.

Tử vi tuần từ ngày 23-3 đến ngày 29-3 cho thấy cung hoàng đạo Bạch Dương lên như diều gặp gió, Nhân Mã chìm trong mật ngọt tình yêu. Ảnh: Shutterstock

Cự Giải (22.6 – 22.7)

Đây là thời điểm để Cự Giải tập trung tích lũy và nâng cao năng lực bản thân. Dù khối lượng công việc có phần bận rộn, nhưng những nỗ lực này sẽ sớm mang lại quả ngọt.

Sư Tử (23.7 – 22.8)

Tuần mới mang đến cho Sư Tử sự tự tin và nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào. Cung hoàng đạo này dễ dàng trở thành tâm điểm trong các hoạt động tập thể. Tuy nhiên, hãy chú ý kiềm chế cái tôi cá nhân để duy trì sự hòa hợp với cộng sự.

Xử Nữ (23.8 – 22.9)

Xử Nữ cần chú trọng vào việc sắp xếp lại lịch trình làm việc để tránh rơi vào tình trạng quá tải. Sự tỉ mỉ vốn có là thế mạnh, nhưng đừng quá khắt khe với bản thân.

Về mặt tình cảm, hãy mở lòng hơn để đón nhận những quan tâm từ người khác.

Thiên Bình (23.9 – 23.10)

Sự nghiệp của Thiên Bình tuần này gặp đôi chút thử thách do tiến độ không như ý hoặc giao tiếp bị sai lệch. Thay vì lo lắng, cung hoàng đạo này nên bình tĩnh nhìn nhận cốt lõi vấn đề để điều chỉnh chiến lược.

Bọ Cạp (24.10 – 21.11)

Bọ Cạp sẽ có một tuần làm việc hiệu quả nếu biết tập trung vào mục tiêu chính. Trực giác nhạy bén giúp cung hoàng đạo này nhận ra những cơ hội mà người khác bỏ qua.

Trong các mối quan hệ, sự thành thật là chìa khóa để duy trì niềm tin.

Nhân Mã (22.11 – 21.12)

Nhân Mã sở hữu vận trình tình duyên rạng rỡ nhất tuần.

Sức hấp dẫn tự nhiên dễ dàng thu hút đối tượng tiềm năng trong các buổi gặp gỡ. Nếu đã có đôi, những buổi hẹn hò lãng mạn sẽ thắp lại ngọn lửa đam mê.

Ma Kết (22.12 – 19.1)

Về tình cảm, Ma Kết cần lưu ý tránh để những suy nghĩ tiêu cực làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Việc dành thời gian để tĩnh tâm và sắp xếp lại cảm xúc cá nhân là điều thực sự cần thiết lúc này.

Bảo Bình (20.1 – 18.2)

Tình hình tài chính của Bảo Bình đòi hỏi sự thận trọng tối đa. Cung hoàng đạo này nên hạn chế các khoản chi tiêu phát sinh không cần thiết và tránh các quyết định đầu tư mạo hiểm.

Song Ngư (19.2 – 20.3)

Song Ngư trải qua một tuần khá mơ mộng nhưng cũng đầy cảm xúc. Song Ngư nhạy cảm hơn với nhu cầu của mọi người xung quanh và sẵn lòng giúp đỡ. Trong công việc, hãy cố gắng giữ đôi chân trên mặt đất để giải quyết các vấn đề thực tế.

Vận thế của 12 con giáp trong nửa cuối tháng 3

Vận thế của 12 con giáp trong nửa cuối tháng 3

(NLĐO) – Trong nửa cuối tháng 3, tài vận của các con giáp Sửu, Mão và Hợi đang trên đà đi lên.

Con giáp nào là "con cưng" của 6 hành tinh xếp hàng trên bầu trời?

(NLĐO) – Trong tháng 3 này, tuổi Thân là con giáp cần chú ý nhất vì dễ gặp sai lầm trong các quyết định quan trọng.

Các con giáp, cung hoàng đạo sắp đón nhận làn sóng "tiền vào như nước"

(NLĐO) – Cung hoàng đạo Bạch Dương và con giáp Dậu chính là những cái tên dẫn đầu bảng vàng tài lộc những ngày sắp tới.

