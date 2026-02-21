Top 5 con giáp có vận chuyển nghề khởi sắc nhất năm 2026

Tạp chí Marie Claire và trang HK01 đưa ra những dự báo về vận trình sự nghiệp và xu hướng chuyển dịch công việc của 5 con giáp may mắn nhất trong năm 2026.

Tuổi Tuất: Thời điểm vàng để khẳng định vị thế

Đứng đầu trong danh sách là tuổi Tuất. Sau một thời gian dài tích lũy và kiên trì, năm 2026 chính là lúc "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" để con giáp này thực hiện những bước nhảy vọt.

Trong công việc, tuổi Tuất gặp gỡ được những quý nhân quan trọng.

Nếu tuổi Tuất đang cảm thấy công việc hiện tại quá gò bó hoặc không còn không gian để phát triển, đừng ngần ngại nộp hồ sơ vào những vị trí cao hơn hoặc những tập đoàn lớn.

Khả năng lãnh đạo và sự trung thành của con giáp này sẽ được đánh giá rất cao ở môi trường mới, mở ra cơ hội thăng tiến bền vững.

Năm 2026 (Bính Ngọ) được dự báo là một năm của sự chuyển dịch mạnh mẽ và những khởi đầu mới. Ảnh: Shutterstock

Tuổi Dậu: Bước ngoặt từ sự sáng tạo

Tuổi Dậu vốn nhạy bén và khéo léo, năm 2026 sẽ mang đến cho họ những cơ hội làm việc liên quan đến tính sáng tạo và ngoại giao.

Theo dự báo, vận chuyển nghề của tuổi Dậu khởi sắc nhờ vào khả năng thích nghi cực tốt với các nền tảng công nghệ mới hoặc các lĩnh vực dịch vụ cao cấp.

Nếu chuyển việc trong năm nay, con giáp này sẽ thấy mình như "cá gặp nước", môi trường mới không chỉ giúp tăng thu nhập mà còn giải phóng những áp lực vô hình mà tuổi Dậu chịu đựng bấy lâu.

Đây cũng là năm con giáp này dễ dàng đạt được những thỏa thuận lương bổng vượt mong đợi.

Tuổi Thân: Đột phá nhờ sự linh hoạt

2026 là năm mà tuổi Thân có thể phát huy tối đa sự thông minh và nhanh nhẹn của mình.

Các cơ hội chuyển nghề thường đến bất ngờ thông qua các mối quan hệ cũ hoặc bạn bè giới thiệu.

Lời khuyên cho tuổi Thân là hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn.

Một công việc đòi hỏi sự di chuyển nhiều hoặc mang tính chất thử thách mới chính là nơi giúp tuổi Thân gặt hái thành công. Đừng sợ hãi những khởi đầu mới, bởi sự linh hoạt sẽ giúp con giáp này đứng vững, nhanh chóng nắm giữ những vị trí chủ chốt tại nơi làm việc mới.

Tuổi Thìn: Khôi phục quyền lực và tầm ảnh hưởng

Sau những biến động của các năm trước, năm 2026 đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của tuổi Thìn.

Vận trình sự nghiệp của tuổi Thìn năm nay thiên về việc mở rộng tầm ảnh hưởng.

Nếu con giáp này đang có ý định khởi nghiệp hoặc chuyển sang một vai trò quản lý cấp cao, đây là thời điểm không thể tốt hơn.

Khí chất và sự quyết đoán của tuổi Thìn sẽ giúp thu phục lòng người tại môi trường mới. Sự thay đổi này không chỉ mang lại danh tiếng mà còn giúp cải thiện đáng kể tình hình tài chính vốn đang dậm chân tại chỗ.

Tuổi Sửu: Tạm biệt "địa ngục" tăng ca

Một tin cực vui cho người tuổi Sửu là năm 2026 chính là năm thoát khỏi cảnh tăng ca không hồi kết.

Theo trang HK01, tuổi Sửu sẽ tìm thấy những công việc có sự cân bằng tốt hơn giữa cuộc sống và sự nghiệp.

Thay vì vùi đầu vào những nhiệm vụ lặp đi lặp lại, con giáp này có cơ hội chuyển sang những vị trí mang tính chiến lược hoặc tư vấn chuyên môn.

Tại môi trường mới, sự chăm chỉ được công nhận bằng những phúc lợi hấp dẫn và cơ hội thăng chức lên các vị trí quản lý tầm trung và cao cấp.