Theo lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh, Quảng Ninh có đường bờ biển dài gần 250 km cùng ngư trường rộng hơn 6.100 km2. Đây là nơi sinh sống, mưu sinh của hàng nghìn tàu cá và hơn 10.000 lao động đánh bắt cá khắp biển xa gần.

Ban Tổ chức trao quà, học bổng cho con em ngư dân

Ngư dân hoạt động dưới nhiều hình thức: Hợp tác xã, tổ đội, nghiệp đoàn nghề cá, hộ gia đình. Trong đó, có 2 hợp tác xã với 12 tàu và gần 100 lao động; 10 tổ đội với 112 tàu có nghề khai thác xa bờ với hơn 370 người; 5 nghiệp đoàn với 135 tàu và trên 740 lao động; cùng 17 mô hình liên kết sản xuất có tới 275 tàu và 1.800 lao động ven biển.

Khẳng định ý nghĩa của chương trình Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường mong muốn những món quà tại chương trình không chỉ giúp bà con yên tâm hơn trong lao động sản xuất, mà còn là sự sẻ chia, động viên tinh thần, tiếp thêm sức mạnh để bà con vững tin bám biển, tiếp tục vươn khơi bám nghề.

Chương trình "Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển" được khởi động từ đầu năm 2023. Đến nay, chương trình diễn ra tại các tỉnh, thành giáp biển trên cả nước, với tổng kinh phí thực hiện hơn 30 tỉ đồng. Quảng Ninh là địa phương thứ 24 mà báo tổ chức chương trình này.

Ngư dân phấn khởi đón nhận những phần quà thiết thực từ chương trình

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao tặng 100 phần quà cho ngư dân, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng; 4 máy tính bảng và 20 suất học bổng (mỗi suất trị giá khoảng 3 triệu) cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khan, vượt khó, học giỏi.

Theo Ban tổ chức, ngoài việc trao quà, chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực: tọa đàm pháp lý về chống IUU, phát hành cẩm nang "Những điều cần biết về đánh bắt hải sản", chương trình "Đáp lời ngư dân"… Đây là nỗ lực nhằm đồng hành cùng bà con trong việc nâng cao ý thức pháp luật, hướng tới mục tiêu gỡ "thẻ vàng" IUU.