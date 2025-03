Cùng nhau vượt sóng

Khó khăn vẫn còn bủa vây do nhu cầu tiêu dùng suy giảm, nguyên vật liệu tăng giá, xuất khẩu chưa thật sự khả quan… Đặc biệt, số liệu từ Cục Thống kê TP HCM cho thấy từ đầu năm 2025 đến nay, số doanh nghiệp thành lập mới giảm hơn 37% và giảm gần 48% về vốn so với cùng kỳ năm 2024; trong khi đó, số doanh nghiệp ngừng hoạt động tăng hơn 12%. Xu hướng này đã kéo dài nhiều năm khi doanh nghiệp nhỏ khó tồn tại, trong khi doanh nghiệp lớn lại đang nhắm đến những "vùng đất mới" lân cận TP HCM, như Long An, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu…

Nhìn ở phạm vi lớn hơn, vấn đề hạ tầng quá tải đang là rào cản lớn đối với sự phát triển bền vững của TP HCM cũng như của cộng đồng doanh nghiệp.

Trước thực tế này, đầu tiên rất cần sự quyết liệt của thành phố trong việc tập trung đầu tư mạnh vào phát triển hạ tầng đô thị và cả hạ tầng kết nối với các vùng kinh tế khác để tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Về thể chế, chính sách và thủ tục hành chính, trên lý thuyết các thủ tục hành chính giải quyết cho các vấn đề liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp đã được cải thiện rất tốt nhưng trong quá trình thực thi vẫn còn tình trạng chậm trễ, không dám nghĩ, không dám làm, không dám chịu trách nhiệm. Đặc biệt trong đó, các thủ tục liên quan đến đầu tư còn gây rất nhiều cản trở cho doanh nghiệp. Vì vậy, rất cần lãnh đạo thành phố mạnh tay thực hiện đổi mới quản lý để bộ máy hành chính hoạt động hết công suất, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thủ tục đầu tư vào TP HCM, sao cho đầu tư vào TP HCM thật sự thông thoáng, thuận lợi.

Mặc dù tình hình còn nhiều khó khăn, thách thức còn đè nặng lên hoạt động của doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp có niềm tin vào sự phục hồi trong tương lai gần. Riêng năm nay, thị trường bất động sản đang dần phục hồi, giải ngân đầu tư công đang được đẩy mạnh, nhiều dự án hạ tầng đưa vào vận hành ngay từ đầu năm… sẽ là lực đẩy, động lực thúc đẩy sự phát triển của thành phố.

Tất cả những yếu tố đó được cộng hưởng với sức mạnh từ niềm tin vào sự quyết liệt của chính phủ, sự vào cuộc mạnh mẽ của chính quyền TP HCM sẽ giúp doanh nghiệp bứt phá, cùng TP HCM hoàn thành thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng đã đề ra.