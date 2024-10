Cùng xây dựng vùng biển hòa bình

Cùng với đợt luyện tập chung, đoàn công tác của Lực lượng Cảnh sát biển Indonesia do đại tá David Hastiadi - Chỉ huy trưởng Lực lượng Đặc nhiệm Cảnh sát biển Indonesia - làm trưởng đoàn cùng chỉ huy, thủy thủ tàu KN. Pulau Dana-323 đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đoàn cũng đã đến chào xã giao Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3. Hai bên khẳng định chuyến thăm lần này cùng hoạt động tập luyện chung có ý nghĩa to lớn, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau, hợp tác thiết thực, hiệu quả, giải quyết tốt các vụ việc trên biển, cùng giữ gìn vùng biển hòa bình, bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải trong khu vực.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đoàn công tác của Lực lượng Cảnh sát biển Indonesia còn tham gia thi đấu giao hữu bóng chuyền với cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; giao lưu văn hóa - nghệ thuật và tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh của TP Vũng Tàu.