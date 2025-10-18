Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop

Thùy Trang

(NLĐO) - Sân khấu Việt lần đầu tiên chào đón màn đối đầu lịch sử giữa 3 nhóm nhạc thế hệ mới K-Pop, J-Pop và V-Pop.

Bùng nổ cuộc chiến Jpop, Kpop và Vpop

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop - Ảnh 1.

Poster World Tour của Just B

Sự xuất hiện đồng thời của nhóm nhạc "Tiền bối K-Pop" JUSTB và "Hiện tượng J-Pop" KID PHENOMENON trên sân khấu "Tân binh toàn năng" đang trở thành tâm điểm chú ý, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho ngành giải trí Việt Nam.

Việc thu hút hai "cường quốc" âm nhạc lớn nhất châu Á - đại diện cho làn sóng Hallyu và thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới là Nhật Bản - cho thấy tiêu chuẩn sản xuất nội dung Việt đã sẵn sàng sánh ngang với tầm vóc quốc tế.

JUSTB và sức mạnh làn sóng Hallyu

K-Pop đã chuyển mình từ một thể loại âm nhạc thành một động cơ kinh tế toàn cầu, được giới phân tích gọi là "mặt hàng xuất khẩu vĩ đại nhất của Hàn Quốc", với giá trị ước tính 79.1 tỉ USD vào năm 2023.

JUSTB, nhóm nhạc nam 6 thành viên ra mắt từ tháng 6 năm 2021, được định vị là "tiền bối K-Pop" thế hệ thứ năm (Gen 5 K-Pop), trưởng thành từ nền tảng đào tạo tinh hoa. 

Các thành viên đều là những tài năng đã được tôi luyện qua các chương trình sống còn khắc nghiệt: Jeon Doyum (DY) là Quán quân của "Under Nineteen", Geonu và Siwoo là cựu thí sinh của "I-Land".

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop - Ảnh 2.

Thị trường âm nhạc J-Pop đang đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Mỹ)

JUSTB đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như "Blooming Star Award" tại Hanteo Music Awards 2023 và 2024, cùng "Rising Star Award" tại Korea Model Awards 2022. Năm 2024, nhóm đã hợp tác với ATBO để thành lập nhóm dự án The CrewOne và tham gia chương trình thi đấu "Road to Kingdom: Ace of Ace" của Mnet. Với chuyến lưu diễn World Tour "JUST ODD" tại 13 thành phố trên toàn thế giới, JUSTB cũng đang trong giai đoạn mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế.

Việc một nhóm nhạc được quản lý chặt chẽ như JUSTB lựa chọn "Tân binh toàn năng" làm điểm dừng chân quan trọng trong hành trình mở rộng này đã khẳng định: Chương trình Việt Nam không chỉ chuyên nghiệp mà còn có sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng đủ lớn để trở thành một nền tảng đối tác tin cậy.

Khám phá J-Pop và Kid Phenomenon: Âm nhạc Nhật Bản chinh phục thế giới!

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop - Ảnh 3.

Đội hình Tân binh thăng cấp của Vpop

Theo báo cáo năm 2025 của Liên đoàn ghi Công nghiệp ghi âm Quốc tế IFPI, thị trường âm nhạc J-Pop đang đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Mỹ). Chính vì vậy, sự góp mặt của KID PHENOMENON - một đại diện tiêu biểu của cường quốc âm nhạc này - đã trở thành minh chứng rõ ràng và cụ thể nhất, khẳng định tầm vóc quốc tế của chương trình Việt Nam.

Kid Phenomenon là một nhóm nhạc nam 7 thành viên, ra mắt vào tháng 8 năm 2023, thuộc tập đoàn giải trí LDH danh tiếng của Nhật Bản. Nhóm được hình thành từ cuộc thi tuyển chọn lớn nhất lịch sử của LDH, mang tên "iCON Z: Dreams for children", thu hút tới 48.000 thí sinh tham dự. Trong một thời gian ngắn, nhóm nhanh chóng tạo ra các "hiện tượng" là các bản hit xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng.

Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop - Ảnh 4.

Kid Phenomenom xuất hiện tại công diễn 2 Tân binh toàn năng

Lần đầu tiên, sân khấu Việt Nam hội tụ thế hệ mới của cả ba dòng nhạc K-Pop, J-Pop và V-Pop trong một khuôn khổ thi đấu và sáng tạo chung. Đây là cơ hội vàng để V-Pop thế hệ mới, đang được đánh giá là cọ xát và học hỏi trực tiếp từ những mô hình đào tạo và chiến lược toàn cầu khắc nghiệt nhất, từ đó đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa của chính mình. 

Chương trình không chỉ là nơi tìm kiếm tân binh mà còn là cầu nối uy tín, vững chắc đưa âm nhạc Việt Nam lên một tầm cao mới.

Tin liên quan

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam"

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam"

(NLĐO) - Nghiệp sinh tử phần 5 - Cuộc chiến hào môn: Khi thân phận trở thành cú lật định mệnh giữa hai anh em song sinh.

Nguyễn Ngọc Anh trở lại với "Lời hẹn ước"

(NLĐO)- Nguyễn Ngọc Anh sở hữu chất giọng đẹp, giàu nội lực. Cô để lại nhiều dấu ấn với sự hợp tác cùng Hồ Hoài Anh, Tùng Dương…

Diện mạo chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà

(NLĐO)- Chồng hoa hậu Đỗ Thị Hà là thiếu gia ở Quảng Trị, doanh nhân Nguyễn Viết Vương, sở hữu vẻ ngoài ưa nhìn.

tân binh cuộc chiến Kpop Vpop Jpop
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo