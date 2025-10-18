Cuộc chiến âm nhạc đỉnh cao giữa Jpop, Kpop và Vpop

Bùng nổ cuộc chiến Jpop, Kpop và Vpop

Poster World Tour của Just B

Sự xuất hiện đồng thời của nhóm nhạc "Tiền bối K-Pop" JUSTB và "Hiện tượng J-Pop" KID PHENOMENON trên sân khấu "Tân binh toàn năng" đang trở thành tâm điểm chú ý, đánh dấu một bước tiến quan trọng cho ngành giải trí Việt Nam.

Việc thu hút hai "cường quốc" âm nhạc lớn nhất châu Á - đại diện cho làn sóng Hallyu và thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới là Nhật Bản - cho thấy tiêu chuẩn sản xuất nội dung Việt đã sẵn sàng sánh ngang với tầm vóc quốc tế.

JUSTB và sức mạnh làn sóng Hallyu

K-Pop đã chuyển mình từ một thể loại âm nhạc thành một động cơ kinh tế toàn cầu, được giới phân tích gọi là "mặt hàng xuất khẩu vĩ đại nhất của Hàn Quốc", với giá trị ước tính 79.1 tỉ USD vào năm 2023.

JUSTB, nhóm nhạc nam 6 thành viên ra mắt từ tháng 6 năm 2021, được định vị là "tiền bối K-Pop" thế hệ thứ năm (Gen 5 K-Pop), trưởng thành từ nền tảng đào tạo tinh hoa.

Các thành viên đều là những tài năng đã được tôi luyện qua các chương trình sống còn khắc nghiệt: Jeon Doyum (DY) là Quán quân của "Under Nineteen", Geonu và Siwoo là cựu thí sinh của "I-Land".

Thị trường âm nhạc J-Pop đang đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Mỹ)

JUSTB đã giành được nhiều giải thưởng danh giá như "Blooming Star Award" tại Hanteo Music Awards 2023 và 2024, cùng "Rising Star Award" tại Korea Model Awards 2022. Năm 2024, nhóm đã hợp tác với ATBO để thành lập nhóm dự án The CrewOne và tham gia chương trình thi đấu "Road to Kingdom: Ace of Ace" của Mnet. Với chuyến lưu diễn World Tour "JUST ODD" tại 13 thành phố trên toàn thế giới, JUSTB cũng đang trong giai đoạn mở rộng ảnh hưởng ra quốc tế.

Việc một nhóm nhạc được quản lý chặt chẽ như JUSTB lựa chọn "Tân binh toàn năng" làm điểm dừng chân quan trọng trong hành trình mở rộng này đã khẳng định: Chương trình Việt Nam không chỉ chuyên nghiệp mà còn có sức hấp dẫn và tầm ảnh hưởng đủ lớn để trở thành một nền tảng đối tác tin cậy.

Khám phá J-Pop và Kid Phenomenon: Âm nhạc Nhật Bản chinh phục thế giới!

Đội hình Tân binh thăng cấp của Vpop

Theo báo cáo năm 2025 của Liên đoàn ghi Công nghiệp ghi âm Quốc tế IFPI, thị trường âm nhạc J-Pop đang đứng thứ 2 thế giới (chỉ sau Mỹ). Chính vì vậy, sự góp mặt của KID PHENOMENON - một đại diện tiêu biểu của cường quốc âm nhạc này - đã trở thành minh chứng rõ ràng và cụ thể nhất, khẳng định tầm vóc quốc tế của chương trình Việt Nam.

Kid Phenomenon là một nhóm nhạc nam 7 thành viên, ra mắt vào tháng 8 năm 2023, thuộc tập đoàn giải trí LDH danh tiếng của Nhật Bản. Nhóm được hình thành từ cuộc thi tuyển chọn lớn nhất lịch sử của LDH, mang tên "iCON Z: Dreams for children", thu hút tới 48.000 thí sinh tham dự. Trong một thời gian ngắn, nhóm nhanh chóng tạo ra các "hiện tượng" là các bản hit xuất hiện trên bảng xếp hạng âm nhạc danh tiếng.

Kid Phenomenom xuất hiện tại công diễn 2 Tân binh toàn năng

Lần đầu tiên, sân khấu Việt Nam hội tụ thế hệ mới của cả ba dòng nhạc K-Pop, J-Pop và V-Pop trong một khuôn khổ thi đấu và sáng tạo chung. Đây là cơ hội vàng để V-Pop thế hệ mới, đang được đánh giá là cọ xát và học hỏi trực tiếp từ những mô hình đào tạo và chiến lược toàn cầu khắc nghiệt nhất, từ đó đẩy nhanh quá trình toàn cầu hóa của chính mình.

Chương trình không chỉ là nơi tìm kiếm tân binh mà còn là cầu nối uy tín, vững chắc đưa âm nhạc Việt Nam lên một tầm cao mới.