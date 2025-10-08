HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam"

Thùy Trang

(NLĐO) - Nghiệp sinh tử phần 5 - Cuộc chiến hào môn: Khi thân phận trở thành cú lật định mệnh giữa hai anh em song sinh.

“Nghiệp sinh tử” phần 5: cuộc chiến hào môn - 2 anh em sinh đôi gây bão màn ảnh!

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam" - Ảnh 1.

Nghiệp sinh tử phần 5- Cuộc chiến hào môn: Khi thân phận trở thành cú lật định mệnh giữa hai anh em song sinh.

Trong bộ phim "Nghiệp sinh tử - Phần 5: Cuộc chiến hào môn" (Đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương), câu chuyện về hai anh em song sinh Phan Hiếu Đôn và Phan Trí Đôn (do diễn viên Thanh Thức thủ vai) chính là trục xoay then chốt dẫn dắt toàn bộ mạch phim.

Hai người mang chung một dòng máu, cùng sinh ra trong gia tộc hào môn, nhưng số phận lại hoàn toàn trái ngược. Hiếu Đôn trở thành người thừa kế, gánh trên vai trách nhiệm giữ gìn sản nghiệp Phan gia.

Trong khi đó, Trí Đôn lại bị bắt cóc từ nhỏ, lưu lạc trong cảnh cơ hàn, mang trong lòng bao uất hận. Sự đoàn tụ của hai anh em tưởng chừng là hạnh phúc, nhưng lại vô tình khơi dậy những toan tính mới. Lòng tham của người khác đã biến tình thân thành nạn nhân, đẩy cả hai anh em vào vòng nghi ngờ và phản bội.

Bi kịch gia tộc họ Phan cho thấy một sự thật đau lòng: trong bóng tối của quyền lực, tình anh em, tình vợ chồng, thậm chí tình mẫu tử đều có thể bị chà đạp.

Khi Trí Đôn trở về và đối diện với một Phan gia đầy rẫy mưu mô của Thanh Trà và quản gia Văn Tài, một quyết định táo bạo đã được đưa ra: tráo đổi thân phận với anh trai.

Nhưng ai là người thực sự đang khoác lên mình vai trò người đứng đầu Phan gia đầy uy quyền? Ai đang âm thầm điều tra, đối mặt với những kẻ thù nguy hiểm nhất? Chính từ đây, một "trò chơi sinh tử" bắt đầu, nơi thật - giả, anh - em liên tục bị che mờ...

Cú lật thân phận: 5 bất ngờ về chính nghĩa và giá trị vĩnh cửu!

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam" - Ảnh 2.

Hai anh em ruột thịt hai số phận

Câu chuyện phim không chỉ dừng lại ở bi kịch tranh đoạt, mà còn xoáy sâu vào công lý và lương tri. Cú lật thân phận giữa Hiếu Đôn và Trí Đôn chính là cao trào nghẹt thở của bộ phim.

Sự thật được hé lộ ở hồi kết sẽ khiến khán giả sững sờ, khi chính tình thân trở thành con dao hai lưỡi trong cuộc chiến hào môn, nhưng đồng thời cũng là chìa khóa để hóa giải mọi hận thù. Bộ phim gửi gắm thông điệp: tài sản có thể mất, thân phận có thể tráo đổi, nhưng công lý và sự thật là thứ không thể bị chôn vùi. Chỉ có lòng bao dung, tình thân đích thực và sự lương thiện mới giúp con người vượt qua bóng tối để tìm thấy ánh sáng.

Cuộc chiến hào môn "made in Việt Nam" - Ảnh 3.

Và từ đó cuộc chiến hào môn bắt đầu

"Nghiệp sinh tử - Phần 5: Cuộc chiến hào môn" quy tụ dàn diễn viên thực lực, hứa hẹn mang đến những màn hóa thân trọn vẹn, khắc họa sâu sắc những số phận đầy bi kịch như: Thanh Thức, Nguyệt Ánh, Quỳnh Lam, Hòa Hiệp, Thanh Hiền, Thành Tá, Vũ Đằng, Ngô Kinh Lâm, Phương Dung …

Bộ phim "Nghiệp sinh tử - Phần 5: Cuộc chiến hào môn" sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần trên kênh THVL1, bắt đầu từ ngày 22-10.

phim truyền hình phim Thanh Thức thách thức của Thanh Thức
