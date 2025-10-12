HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

Sức hút của show sống còn "Tân binh toàn năng"

Thùy Trang

(NLĐO) - Show sống còn bắt đầu bùng sức nóng, khán giả đổ dồn theo dõi Tân binh toàn năng hóng kết quả sớm nhất.

“Tân binh toàn năng” bùng nổ: Top 1 rating và sức hút “khủng” trên VTV3!

Sức hút của show sống còn "Tân binh toàn năng" - Ảnh 1.

Tân binh toàn năng bùng nổ

Chương trình sống còn "Tân binh toàn năng" đang tạo nên một hiện tượng đặc biệt. Theo báo cáo từ Kantar Media Việt Nam, trong tuần từ 29-9 đến 5-10, Tân binh toàn năng vươn lên Top 1 rating trong khung giờ vàng của VTV3, đặc biệt với nhóm khán giả nữ từ 18 đến 50 tuổi tại 4 thành phố lớn: Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Đây là tín hiệu đáng mừng cho một chương trình mới toanh vừa ra mắt, khẳng định sức hút mạnh mẽ của mô hình tìm kiếm nhóm nhạc toàn năng đầu tiên tại Việt Nam.

Chính vì thế, ngay từ trước giờ phát sóng, nhiều khán giả trẻ đã "đổ dồn về VTV3" để hóng đợi kết quả sớm, bởi bản phát sóng trên YouTube theo như cách khán giả trẻ thường xem sẽ cho kết quả muộn hơn.

Có lẽ sau "thất bại đầu đời" đầy tiếc nuối trước nhóm K-Pop 8TURN ở Vòng 1, kết quả thắng hay thua là thứ mà khán giả trông đợi nhất.

Đội hình Tân binh thăng cấp (gồm Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Lâm Anh và Đức Duy) đã bước vào Vòng 2 với áp lực nặng nề. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Đào tạo Hyuk Shin, tiết mục "Vacation" mang màu sắc tươi sáng đã hoàn toàn chinh phục khán giả. Nhóm đã vượt qua mức thử thách 90% do Nhà sản xuất SOOBIN đặt ra, đạt 519 điểm (tương đương 102%).

Tổng kết Công diễn 1: Nhóm đạt tổng 1.132 điểm, vượt mức thử thách tổng (1.042 điểm), đồng nghĩa với việc tất cả các tân binh đều được bảo toàn đội hình. Đây không chỉ là một chiến thắng về điểm số mà còn là một chiến thắng về tinh thần to lớn.

Hồ Đông Quan “Tân binh toàn năng”: Bất ngờ ngoạn mục ở vị trí thứ 9!

Sức hút của show sống còn "Tân binh toàn năng" - Ảnh 2.

Tiết mục Vacation được trình diễn bởi Tân Binh Hồ Đông Quan, Swan Nguyễn, Đức Duy và Lâm Anh đã gây ấn tượng mạnh bởi năng lượng tươi sáng

Điều gây bất ngờ lớn cho khán giả là vị trí thứ 9 của Hồ Đông Quan. Đây là một trong những Tân binh luôn nằm trong Top bình chọn cao nhất kể từ "Tân binh toàn năng - Giai đoạn sống còn" và được đánh giá là một trong những người có kỹ năng toàn diện nhất trong Top 11.

"Bản thân tôi thực sự rất cố gắng, chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Tôi luôn cố gắng nỗ lực và học hỏi càng nhiều càng tốt. Tôi nghĩ khán giả sẽ luôn công tâm, sẽ cho những đánh giá khách quan nhất nên tôi rất tôn trọng kết quả" - Đông Quan chia sẻ.

Bước vào Công diễn 2, nhóm Tân binh thăng cấp phải đối đầu với tận hai nhóm nhạc quốc tế là JUSTB (Hàn Quốc) và KID PHENOMENON (Nhật Bản) - cả hai đều là những cái tên giàu kinh nghiệm và có thành tích ấn tượng trên thị trường âm nhạc quốc tế.

Đại diện nhóm, Cường Bạch tuyên bố tinh thần chiến đấu mạnh mẽ: "Dù đối thủ là ai, tôi vẫn sẽ luôn luôn đón nhận như thế ... để chứng minh người Việt Nam mình có thể so sánh được với bạn bè quốc tế".

Sức hút của show sống còn "Tân binh toàn năng" - Ảnh 3.

Phong cách đồng đều, nguồn năng lượng thống nhất của 8TURN khi trình diễn tiết mục WE

Được tín nhiệm, Wonbi đã chính thức trở thành Nhóm trưởng của nhóm Tân binh toàn năng tại Công diễn 2. Wonbi cho biết: "Trong nhóm tôi là người có thể giải quyết các vấn đề mâu thuẫn từ các anh em trong nhóm, nên hy vọng các anh em sẽ cùng chung tay trong Công diễn này".

Sức hút của show sống còn "Tân binh toàn năng" - Ảnh 4.

Wonbi trở thành nhóm trưởng Công diễn 2 với sự tín nhiệm từ các Tân binh thăng cấp và đội ngũ ê-kip

tân binh Tân binh toàn năng tân binh toàn năng bùng nổ
