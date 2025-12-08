Cuộc điện đàm "khó khăn" của tổng thống Ukraine với Mỹ, "kịch bản tồi tệ nhất" hé lộ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc điện đàm "khó khăn" của tổng thống Ukraine với Mỹ, "kịch bản tồi tệ nhất" hé lộ

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một cuộc thảo luận khó khăn với các nhà đàm phán Mỹ về vấn đề lãnh thổ trong cuộc xung đột với Nga.

Trang Axios dẫn những nguồn thạo tin cho biết hôm 6-12, tổng thống Ukraine đã điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn không chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

img

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP

Theo Axios, cuộc thảo luận về vấn đề lãnh thổ diễn ra rất "khó khăn", do Kiev đã bác bỏ yêu cầu then chốt của Nga là rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donbass mà Ukraine vẫn đang kiểm soát. Axios dẫn nguồn tin cho biết phía Mỹ đang cố gắng phát triển các ý tưởng mới để tháo gỡ vấn đề này.

Các bên đã đạt được "tiến bộ đáng kể và tiến gần đến thỏa thuận" về các cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả cuộc điện đàm là "dài và thực chất", đồng thời nói thêm rằng Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí cùng phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình.

Trước đó, ông Donald Trump từng ám chỉ Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, với lập luận Moscow cuối cùng sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass. Trong chuyến thăm Ấn Độ hôm 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Nga sẽ đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi Donbass nếu họ không chịu rút lui.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, các nhà lãnh đạo Tây Âu đang lo ngại Mỹ có thể sẽ rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết giới chức châu Âu sợ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được thỏa thuận với Moscow, bỏ mặc các bên ủng hộ Ukraine tự xoay xở với cuộc xung đột mà không còn sự hỗ trợ về quân sự hay an ninh từ Mỹ.

Một quan chức Tây Âu tiết lộ kịch bản tồi tệ nhất là việc Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình hoàn toàn, dỡ bỏ áp lực lên Nga, cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ và chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo.

Một lựa chọn ít thiệt hại hơn là Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán nhưng vẫn bán vũ khí cho NATO để chuyển tiếp cho Ukraine, trong khi hoạt động hợp tác tình báo được duy trì.

Sự bất an càng gia tăng khi ông Donald Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới dài 33 trang, trong đó có nhiều nội dung thể hiện quan điểm bất lợi cho châu Âu.

Tin liên quan

Nga không kích ồ ạt, Ukraine không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ

Nga không kích ồ ạt, Ukraine không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ

(NLĐO) - Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine giữa lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Mỹ sắp bước sang ngày thứ ba.

Qua rồi thời oanh liệt

Châu Âu không còn là một trung tâm quyền lực của thế giới vì bản thân châu lục này hiện không tự giải quyết nổi mọi vấn đề đang đặt ra

Điểm nóng xung đột ngày 8-12: Nhiều nước châu Âu bất an trước UAV bí ẩn

(NLĐO) - Không chỉ chuyên cơ chở tổng thống Ukraine khi thăm Ireland mà cả nơi đóng quân của tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân Pháp cũng bị UAV lạ tiếp cận.

Ukraine Donald Trump thỏa thuận hòa bình Tổng thống Ukraine Nga
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo