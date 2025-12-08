Cuộc điện đàm "khó khăn" của tổng thống Ukraine với Mỹ, "kịch bản tồi tệ nhất" hé lộ

Trang Axios dẫn những nguồn thạo tin cho biết hôm 6-12, tổng thống Ukraine đã điện đàm với đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner - con rể kiêm cố vấn không chính thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AP



Theo Axios, cuộc thảo luận về vấn đề lãnh thổ diễn ra rất "khó khăn", do Kiev đã bác bỏ yêu cầu then chốt của Nga là rút quân khỏi các khu vực thuộc vùng Donbass mà Ukraine vẫn đang kiểm soát. Axios dẫn nguồn tin cho biết phía Mỹ đang cố gắng phát triển các ý tưởng mới để tháo gỡ vấn đề này.

Các bên đã đạt được "tiến bộ đáng kể và tiến gần đến thỏa thuận" về các cam kết đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine.

Trên mạng xã hội X, ông Zelensky mô tả cuộc điện đàm là "dài và thực chất", đồng thời nói thêm rằng Ukraine quyết tâm tiếp tục làm việc thiện chí cùng phía Mỹ để thực sự đạt được hòa bình.

Trước đó, ông Donald Trump từng ám chỉ Ukraine có thể phải nhượng bộ lãnh thổ cho Nga, với lập luận Moscow cuối cùng sẽ kiểm soát toàn bộ Donbass. Trong chuyến thăm Ấn Độ hôm 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Nga sẽ đẩy lùi quân đội Ukraine ra khỏi Donbass nếu họ không chịu rút lui.

Trong khi đó, theo hãng tin Bloomberg, các nhà lãnh đạo Tây Âu đang lo ngại Mỹ có thể sẽ rút khỏi tiến trình hòa bình Ukraine.

Bloomberg dẫn các nguồn tin cho biết giới chức châu Âu sợ rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đạt được thỏa thuận với Moscow, bỏ mặc các bên ủng hộ Ukraine tự xoay xở với cuộc xung đột mà không còn sự hỗ trợ về quân sự hay an ninh từ Mỹ.

Một quan chức Tây Âu tiết lộ kịch bản tồi tệ nhất là việc Mỹ rút khỏi tiến trình hòa bình hoàn toàn, dỡ bỏ áp lực lên Nga, cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ và chấm dứt chia sẻ thông tin tình báo.

Một lựa chọn ít thiệt hại hơn là Mỹ rút khỏi các cuộc đàm phán nhưng vẫn bán vũ khí cho NATO để chuyển tiếp cho Ukraine, trong khi hoạt động hợp tác tình báo được duy trì.

Sự bất an càng gia tăng khi ông Donald Trump công bố Chiến lược An ninh Quốc gia mới dài 33 trang, trong đó có nhiều nội dung thể hiện quan điểm bất lợi cho châu Âu.