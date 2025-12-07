HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Nga không kích ồ ạt, Ukraine không chấp nhận từ bỏ lãnh thổ

Huệ Bình

(NLĐO) - Nga tiến hành cuộc không kích lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng của Ukraine giữa lúc cuộc đàm phán giữa Mỹ và Ukraine tại Mỹ sắp bước sang ngày thứ ba.

Theo thông báo từ chính quyền Ukraine, trong đêm 6-12, Nga đã phóng tổng cộng 653 máy bay không người lái (UAV) và 51 tên lửa, hầu hết đã bị bắn hạ. Một đợt tấn công nhắm trúng một trung tâm đầu mối đường sắt tại thị trấn Fastiv, phía Tây Nam Kiev, phá hủy nhà ga chính và làm hư hại toa xe.

Phía Nga tuyên bố họ nhắm mục tiêu vào các địa điểm công nghiệp - quân sự, cùng với cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định cuộc tấn công vào trung tâm đường sắt là "vô nghĩa về mặt quân sự" và Nga không thể không biết điều này.

Phản ứng các cuộc tấn công mới, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo sẽ tới London - Anh vào ngày 8-12 để hội đàm với các nhà lãnh đạo Ukraine, Anh và Đức nhằm tăng cường áp lực lên Moscow. Ông Macron đăng trên X: "Chúng ta phải buộc Nga hướng tới hòa bình".

Nga không kích ồ ạt, Ukraine không chấp nhận nhượng lại lãnh thổ - Ảnh 1.

Tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái vào tỉnh Kiev trong đêm 6-12. Ảnh: Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Nhà nước Ukraine

Động thái này diễn ra sau khi các nhà đàm phán Mỹ và Ukraine kêu gọi Nga thể hiện một "cam kết nghiêm túc đối với hòa bình lâu dài", sau khi các cuộc đàm phán trước đó tại Moscow không đạt được bước đột phá nào.

Trong những tuần gần đây, Moscow đã tăng cường tấn công vào lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga hôm 6-12 đã đánh trúng các cơ sở năng lượng tại 8 khu vực, gây ra tình trạng mất điện.

Trong một diễn biến đáng lo ngại khác, cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc cho biết nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát đã tạm thời mất tất cả nguồn điện bên ngoài trong đêm.

Dù hiện tại không sản xuất điện, nhà máy vẫn cần điện để làm mát vật liệu hạt nhân, tránh nguy cơ tan chảy.

Theo đài BBC, tại bang Florida – Mỹ, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết hai ngày đàm phán với ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, "mang tính xây dựng".

Hai ông Witkoff và Umerov đã "đồng ý về khuôn khổ các thỏa thuận an ninh" và "thảo luận về các năng lực răn đe cần thiết để duy trì hòa bình lâu dài". Tuy nhiên, một thỏa thuận hòa bình phụ thuộc vào sự sẵn sàng của Nga trong việc thực hiện "các bước hướng tới giảm leo thang".

Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine - Tướng Oleksandr Syrskyi đã đưa ra tuyên bố cứng rắn rằng Kiev sẽ không chấp nhận từ bỏ bất kỳ phần lãnh thổ nào trong các thỏa thuận hòa bình với Nga.

Phát biểu với đài Sky News, Tướng Syrskyi nhấn mạnh nhiệm vụ cốt lõi của quân đội Ukraine là "bảo vệ đất đai, đất nước và người dân", khẳng định "việc đơn thuần từ bỏ lãnh thổ là không thể chấp nhận".

Ông chỉ ra rằng một "nền hòa bình công bằng" phải bắt đầu bằng lệnh ngừng bắn dọc theo chiến tuyến hiện tại, sau đó mới tiến hành đàm phán.

Tướng Syrskyi cáo buộc Moscow đang sử dụng các cuộc đàm phán ngoại giao như một "vỏ bọc" để đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Ông Syrskyi mô tả giao tranh ác liệt ở các khu vực như TP Pokrovsk, Lyman (tỉnh Donetsk), Kupiansk (tỉnh Kharkiv) và Huliaipole (tỉnh Zaporizhzhia). Ông tiết lộ Nga đang triển khai hơn 710.000 quân.

Mỹ đưa ra yêu cầu “bất khả thi” cho đồng minh châu Âu?

Mỹ đưa ra yêu cầu “bất khả thi” cho đồng minh châu Âu?

(NLĐO) - Mỹ muốn châu Âu đảm nhận phần lớn năng lực phòng thủ thông thường của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào năm 2027

Báo cáo đáng lo của IAEA

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vừa thông báo cấu trúc bảo vệ Nhà máy Điện hạt nhân Chernobyl đã hư hại do các cuộc tấn công bằng UAV

Điểm nóng xung đột ngày 6-12: Ukraine và NATO bất ngờ nhận thông tin không vui từ Mỹ

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ vừa công bố văn kiện Chiến lược An ninh Quốc gia mới, trong đó có nhiều nội dung bất lợi cho liên minh NATO - Ukraine.

