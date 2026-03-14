HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ bị phản ứng

Xuân Mai

Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa sai và quay lại đúng hướng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn.

Trung Quốc ngày 13-3 có phản ứng mạnh sau khi Mỹ công bố khởi động cuộc điều tra thương mại theo Mục 301 đối với 16 nền kinh tế, trong đó có Bắc Kinh, với lý do "dư thừa công suất". Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho rằng Mỹ không có quyền đơn phương xác định liệu các đối tác thương mại của mình có dư thừa công suất hay không thông qua cuộc điều tra nói trên và áp đặt các biện pháp hạn chế. Cũng theo người phát ngôn này, đây là hành vi đơn phương, làm suy yếu nghiêm trọng trật tự kinh tế và thương mại quốc tế. Một hội đồng của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã phán quyết rằng biện pháp thuế quan được áp dụng dựa trên các cuộc điều tra theo Mục 301 là vi phạm các quy định của WTO.

Trung Quốc kêu gọi Mỹ sửa sai và quay lại đúng hướng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và tham vấn. Bắc Kinh sẽ theo dõi sát diễn biến và bảo lưu quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Theo tờ China Daily, tranh cãi mới nói trên diễn ra trước khi Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phòng dự kiến đến Pháp tham dự vòng đàm phán thương mại mới với Mỹ từ ngày 14 đến 16-3.

Cuộc điều tra thương mại mới của Mỹ bị phản ứng - Ảnh 1.

Xe tải chở container tại cảng ở TP Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc hồi tháng 2-2026. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Cũng có tên trong danh sách bị Mỹ điều tra nói trên, Liên minh châu Âu (EU) lập tức có phản ứng cứng rắn. Ủy ban châu Âu (EC) ngày 12-3 tuyên bố sẽ đáp trả "kiên quyết và tương xứng" nếu có bất kỳ hành động nào vi phạm cam kết trong thỏa thuận thương mại EU - Mỹ. Giới chức EC cho biết thêm ủy ban này sẽ xem xét kỹ lưỡng các chi tiết trong cuộc điều tra của Mỹ, đồng thời tiếp tục bảo đảm quyền lợi của EU được bảo vệ toàn diện.

Cuộc điều tra 16 đối tác về các hành vi thương mại không công bằng được Mỹ công bố ngày 11-3. Một ngày sau đó, Mỹ thông báo mở các cuộc điều tra thương mại mới đối với 60 nền kinh tế nhằm xác định xem liệu họ có buông lỏng việc ngăn chặn nhập khẩu hàng hóa do lao động cưỡng bức sản xuất hay không.

Theo đài CNBC, Mục 301 cho phép Mỹ áp thuế đối với các quốc gia bị phát hiện có hành vi thương mại không công bằng mà không cần thêm sự phê chuẩn của Quốc hội. Đây là thẩm quyền pháp lý từng được Tổng thống Mỹ Donald Trump sử dụng trong nhiệm kỳ đầu tiên để áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Các cuộc điều tra mới nói trên được cho là giải pháp nhằm thay thế một phần thuế đối ứng đã bị Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ vào tháng trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo