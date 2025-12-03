Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Dương Ngọc

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng Cộng sản.

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm, chiều 2-12 tại thủ đô Vientiane đã diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Đây là cơ chế hợp tác cao nhất và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đóng vai trò định hướng, đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần ổn định hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung của khu vực và thế giới.

Tại cuộc gặp, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; đánh giá những kết quả hợp tác chính, nổi bật giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua; trao đổi một số cơ chế nhằm tạo đột phá trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong tình hình mới; chia sẻ một số nội dung về tình hình thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.

Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng Đảng và Nhà nước Lào tổ chức thành công trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh trước sự chứng kiến của đông đảo người dân và bạn bè quốc tế; nhấn mạnh Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng phát triển quan hệ Việt Nam-Lào, coi đây là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Cảm ơn Tổng Bí thư Tô Lâm đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sang dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh sự tham dự của lãnh đạo cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam càng làm tăng thêm ý nghĩa của Lễ kỷ niệm Quốc khánh Lào năm nay.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao những thành tựu quan trọng, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước đã đạt được, nhất là trong thực hiện Nghị quyết Đại hội cũng như công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng sắp tới ở mỗi nước; cảm ơn sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa mà hai Đảng, hai nước, nhân dân hai nước dành cho nhau từ trước đến nay; khẳng định tầm quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào trong bối cảnh tình hình khu vực và quốc tế tiếp tục có nhiều biến động nhanh chóng và phức tạp.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển sâu rộng, hiệu quả và thực chất trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Lào.

Nhìn lại kết quả hợp tác quan trọng trong năm qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh hai bên đã cùng nhau tổ chức thực hiện thành công Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước; các bộ, ngành, các cấp từ Trung ương đến địa phương, các doanh nghiệp của hai nước đã chủ động triển khai các bản ghi nhớ hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Chính phủ một cách tích cực, hiệu quả và thiết thực; quan hệ chính trị gắn bó tiếp tục là nền tảng vững chắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển hợp tác trên mọi lĩnh vực.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: TTXVN

Hai bên đánh giá cao hợp tác quốc phòng-an ninh ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tiếp tục được phát huy và khẳng định là trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước.

Hai bên phối hợp tổ chức thành công nhiều dự án, góp phần hỗ trợ Lào tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, tổ chức triển khai các kế hoạch, chương trình hợp tác chất lượng, hiệu quả; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước.

Hai bên tăng cường phối hợp với Campuchia triển khai kết quả của cuộc gặp giữa ba người đứng đầu ba Đảng, phối hợp đạt đồng thuận về định hướng phát triển lâu dài, đặt ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ gắn bó, chặt chẽ, mang ý nghĩa chiến lược giữa ba nước.

Hai nhà lãnh đạo cũng đánh giá hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư được quan tâm, thúc đẩy, có nhiều chuyển biến tích cực.

Thời gian qua, lãnh đạo hai nước đã chỉ đạo sát sao, bảo đảm các dự án hợp tác trọng điểm được triển khai đúng tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân hai nước.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ thuật tiếp tục được quan tâm, thúc đẩy và đạt nhiều kết quả thiết thực. Hợp tác giữa các ban Đảng; bộ, ngành của Chính phủ; các cơ quan tiếp tục được đẩy mạnh, tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân giữa các tổ chức đoàn thể trung ương và địa phương.

Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước đánh giá sự hợp tác toàn diện giữa hai nước đã đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, hai nhà lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào thông qua các cơ chế hợp tác thiết thực và hiệu quả đã có; đồng thời thiết lập, tổ chức các cơ chế mới đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất triển khai, qua đó đóng góp tích cực vào quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển của mỗi nước.

Hai bên khẳng định cùng nhau tiếp tục đưa quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, coi đây là trụ cột nòng cốt định hướng chiến lược tổng thể cho quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, khẳng định chủ trương nhất quán của hai Đảng, hai Nhà nước trong việc luôn kề vai sát cánh, ủng hộ và giúp đỡ lẫn nhau trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; xác định quan hệ Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam luôn là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; là mối quan hệ mẫu mực, mang tầm chiến lược lâu dài, là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng ở mỗi nước.

Hai bên khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề chiến lược liên quan đến an ninh và phát triển, đồng thời cùng chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc của mỗi Đảng.

Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh và khẳng định tầm quan trọng chiến lược của việc tăng cường hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm giữ vững ổn định chính trị, an ninh và trật tự xã hội; coi đây là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào.

Hai bên khẳng định tiếp tục phát huy tối đa hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng phối hợp trên mọi lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, hai nước sẽ xem xét xây dựng các cơ chế hợp tác mới phù hợp nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước và đóng góp vào hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới.

Lãnh đạo hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi thông tin kịp thời, tham vấn lập trường, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Cũng tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone đánh giá cao những kết quả đạt được trong hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa-giáo dục và khoa học-kỹ thuật giữa hai nước thời gian qua. Về kinh tế, hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư, coi đây là trụ cột quan trọng của gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào.

Hai nước sẽ triển khai hiệu quả các Tuyên bố chung, thỏa thuận cấp cao và chương trình hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương; đẩy mạnh kết nối và bổ trợ giữa hai nền kinh tế; tích cực tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith chứng kiến Lễ ký biên bản Thỏa thuận giữa hai Bộ Chính trị năm 2026. Ảnh: TTXVN

Hai bên cũng trao đổi nhiều định hướng và biện pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế, thương mại trong giai đoạn tới, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, mang tính đột phá trong hợp tác phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư, đưa lĩnh vực này trở thành một trụ cột gắn kết chiến lược, tương xứng với tầm vóc quan hệ chính trị cũng như tiềm năng của mỗi nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch thương mại song phương để sớm đạt mục tiêu 5 tỉ USD và hướng tới mốc 10 tỉ USD trong thời gian tới; đồng thời ưu tiên xử lý các vướng mắc tồn đọng, đẩy mạnh kết nối, trong đó hai bên sẽ tập trung nguồn lực triển khai các dự án kết nối hạ tầng trọng điểm như dự án đường cao tốc Hà Nội-Vientiane, thúc đẩy triển khai mô hình Khu công nghiệp Việt Nam-Lào, kinh tế cửa khẩu qua biên giới trên hành lang kinh tế Đông-Tây; xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh và kết nối cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy doanh nghiệp hai nước phát triển bền vững, tăng cường bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế Việt Nam-Lào.

Bên cạnh đó, Việt Nam và Lào sẽ mở rộng hợp tác giữa các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, đoàn thể và tổ chức nhân dân; tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong phát triển kinh tế-xã hội, cũng như bảo đảm an ninh và ổn định tại khu vực biên giới, góp phần củng cố vững chắc quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Một số hình ảnh do TTXVN ghi nhận:

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 4.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 5.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 6.

Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào - Ảnh 7.

 

Tin liên quan

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam ở Vientiane

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam ở Vientiane

(NLĐO)- Trưa 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở Vientiane.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến công tác tại Lào

(NLĐO)- Sáng 2-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Wattay, thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến công tác tại Lào.

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

(NLĐO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith khẳng định 50 năm qua là quá trình thành lập, không ngừng hoàn thiện và phát triển nước CHDCND Lào.

Đảng Cộng sản Việt Nam Tổng Bí thư Việt Nam - Lào tổng bí thư, chủ tịch nước lào Thongloun Sisoulith Tổng Bí thư Tô Lâm Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào Cuộc gặp cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam - Lào
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo