Đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Phủ Thủ tướng Bouakhong Nammavong; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo thủ đô Vientiane, Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh; Chánh Văn phòng Ủy ban Hợp tác Lào - Việt Nam Viengsan Chantha; lãnh đạo các vụ thuộc Bộ Ngoại giao Lào. Về phía Việt Nam có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm; đại diện các cơ quan Đại diện Việt Nam tại Lào, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến công tác tại Lào. Ảnh: VGP

Trong chuyến công tác, cùng với dự Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ cùng Thủ tướng Lào đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào; đồng thời có các hoạt động song phương với Lào như hội kiến lãnh đạo cấp cao của Lào, đồng chủ trì Diễn đàn Kinh tế Việt Nam - Lào.

Tại Phiên họp lần thứ 48 của Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, hai đoàn đại biểu sẽ rà soát, đánh giá tình hình triển khai thực hiện các thỏa thuận trong Kế hoạch hợp tác Việt Nam - Lào giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2025; đồng thời trao đổi, thống nhất phương hướng và nhiệm vụ hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 và năm 2026, nhằm cụ thể hóa Kết luận của Cuộc gặp cấp cao giữa hai Đảng.

Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước.

Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên đã nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược". Đây là sự khẳng định tầm nhìn chung, lợi ích chiến lược đan xen và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Lào lần này góp phần đẩy mạnh phát triển quan hệ với Lào, thể hiện quyết tâm của hai Chính phủ trong việc triển khai ngay các thoả thuận cấp cao trong nâng cấp quan hệ Việt Nam - Lào lên tầm mức mới: "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược".

Một số hình ảnh:

Lễ đón Thủ tướng Phạm Minh Chính tại sân bay quốc tế Wattay, Thủ đô Vientiane. Ảnh: VGP

Chuyến công tác của Thủ tướng tới Lào diễn ra trong bối cảnh quan hệ chính trị, lòng tin chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục được củng cố, thắt chặt, khẳng định vai trò nòng cốt, định hướng tổng thể trong quan hệ hai nước. Ảnh: VGP