Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam ở Vientiane

Dương Ngọc

(NLĐO)- Trưa 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở Vientiane.

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước CHDCND Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước CHDCND Lào và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, trưa 2-12, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam đã dự Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở thủ đô Vientiane.

- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Cùng dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân; lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào, một số bộ, ngành và đông đảo nhân dân Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh đây là một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa giữa những người đồng chí, anh em Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cho biết để đạt được kết quả như ngày hôm nay là nhờ sự đồng lòng, quyết tâm chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, cùng các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả dự án.

Thời gian tới, để Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam trở thành tài sản tinh thần quý báu, trường tồn cùng mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục quan tâm, bố trí nguồn lực phù hợp, tăng cường quản lý, phối hợp vận hành và khai thác dự án đảm bảo hiệu quả, xứng đáng với kỳ vọng của nhân dân hai nước. Phó Thủ tướng tin tưởng rằng tiếp nối Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, sẽ có thêm nhiều công trình, dự án lớn, có ý nghĩa trong tương lai.

Về phía Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cam kết luôn nỗ lực, thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trọng điểm đã thỏa thuận, góp phần vào sự thịnh vượng chung của cả hai quốc gia.

Tại Lễ khánh thành công trình Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek bày tỏ Lào và Việt Nam là hai nước láng giềng gần gũi thân thiết, có quan hệ hữu nghị đặc biệt truyền thống từ xa xưa do Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong và Chủ tịch Hồ Chí Minh là người dựng xây, vun đắp dần trở thành di sản vô giá được truyền qua các thế hệ phát triển không ngừng, hội nhập vào khu vực và thế giới.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek nêu rõ công trình không chỉ là biểu tượng của quan hệ hai nước mà trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, nghỉ ngơi, hoạt động thể dục, thể thao, sân chơi cho các thanh thiếu niên, thế hệ trẻ; là nơi giáo dục truyền thống cho thế hệ kế tiếp học tập, giáo dục về truyền thống của hai nước Lào - Việt Nam.

Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek thay mặt Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân các dân tộc Lào tiếp nhận công trình đầy ý nghĩa quan trọng này để tiếp tục quản lý gìn giữ và phát huy giá trị cao nhất; trân trọng cảm ơn và bày tỏ lòng biết ơn tới Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã góp công góp sức, trí tuệ và tiền của để xây dựng công trình quan trọng có ý nghĩa lịch sử.

- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Công trình thực hiện theo thỏa thuận của hai Đảng, hai Chính phủ và hai Bộ Chính trị Lào - Việt Nam cũng như triển khai nội dung tinh thần Hiệp định kế hoạch hợp tác năm 2025 và Biên bản Hội nghị lần thứ 47 Ủy ban liên Chính phủ Lào và Việt Nam trong việc xây dựng Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam ở Lào.

Công viên có diện tích hơn 30.000 m2 và Dự án có tổng giá trị hơn 340 tỉ đồng, trong đó vốn đối ứng của Chính phủ Lào là 9 tỉ Kíp (tương đương hơn 10 tỉ đồng) và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Việt Nam là 330 tỉ đồng.

Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.

Với vị trí đắc địa tại khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị lớn của thủ đô Vientiane, cùng thiết kế không gian văn hóa - sinh thái hiện đại và cảnh quan đậm nét bản sắc dân tộc hai nước, đây không chỉ là một công trình phục vụ cộng đồng, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ thủy chung, son sắt và hiếm có trong lịch sử thế giới.

Đây sẽ là địa chỉ đỏ, thúc đẩy công tác giáo dục cách mạng để các thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử gắn bó của hai dân tộc, từ đó nuôi dưỡng trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Một số hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào-Việt Nam do TTXVN ghi nhận:

- Ảnh 3.

- Ảnh 4.

- Ảnh 5.

- Ảnh 6.

- Ảnh 7.

- Ảnh 8.

- Ảnh 9.

Tổng Bí thư Tổng Bí thư Tô Lâm Công viên hữu nghị Lào - Việt Nam Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Lào
