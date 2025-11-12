HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Huệ Bình

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 10-11 đón tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng.

Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Phát biểu sau cuộc gặp lịch sử nói trên, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Syria và cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước này thành công. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Syria cho biết cuộc gặp "tập trung vào quan hệ song phương, cách thức củng cố và phát triển quan hệ này, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm". Ông Ahmad al-Sharaa cho biết thêm 2 bên đã thảo luận về cơ hội đầu tư tại Syria trong tương lai, đặc biệt là khai thác khí đốt.

Cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng hôm 10-11Ảnh: AP

Syria cũng xác nhận sẽ gia nhập liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trở thành thành viên thứ 90 của liên minh này. Đổi lại, Mỹ đồng ý cho Syria nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở Washington để 2 bên hợp tác tốt hơn về các vấn đề an ninh, kinh tế và chống khủng bố. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Caesar thêm 180 ngày. Đạo luật này cấm doanh nghiệp Mỹ giao dịch với chính phủ và quân đội Syria. Bước đi này nhằm hỗ trợ Syria tái thiết kinh tế và giúp chống khủng bố.

Quan hệ giữa Syria và Israel cũng được đề cập tại cuộc nói trên. Theo đài Al Jazeera, ông Ahmad al-Sharaa cho biết Syria đang tìm kiếm một thỏa thuận an ninh với Israel nhằm bảo đảm việc rút lực lượng Israel khỏi những khu vực đã chiếm đóng trong năm qua. Trong khi đó, ông Donald Trump nói đang làm việc với Israel về vấn đề "hòa hợp với Syria" và hứa hẹn sẽ có "một số thông báo" về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo