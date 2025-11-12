Cuộc gặp lịch sử tại Nhà Trắng

Đây là chuyến thăm Washington đầu tiên của một nhà lãnh đạo Syria kể từ khi quốc gia Trung Đông này giành độc lập năm 1946.

Phát biểu sau cuộc gặp lịch sử nói trên, Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Syria và cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để giúp nước này thành công. Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Syria cho biết cuộc gặp "tập trung vào quan hệ song phương, cách thức củng cố và phát triển quan hệ này, cũng như một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm". Ông Ahmad al-Sharaa cho biết thêm 2 bên đã thảo luận về cơ hội đầu tư tại Syria trong tương lai, đặc biệt là khai thác khí đốt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đón tiếp Tổng thống lâm thời Syria Ahmad al-Sharaa tại Nhà Trắng hôm 10-11Ảnh: AP

Syria cũng xác nhận sẽ gia nhập liên minh toàn cầu chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trở thành thành viên thứ 90 của liên minh này. Đổi lại, Mỹ đồng ý cho Syria nối lại hoạt động tại đại sứ quán ở Washington để 2 bên hợp tác tốt hơn về các vấn đề an ninh, kinh tế và chống khủng bố. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính Mỹ đã gia hạn việc đình chỉ các biện pháp trừng phạt theo Đạo luật Caesar thêm 180 ngày. Đạo luật này cấm doanh nghiệp Mỹ giao dịch với chính phủ và quân đội Syria. Bước đi này nhằm hỗ trợ Syria tái thiết kinh tế và giúp chống khủng bố.

Quan hệ giữa Syria và Israel cũng được đề cập tại cuộc nói trên. Theo đài Al Jazeera, ông Ahmad al-Sharaa cho biết Syria đang tìm kiếm một thỏa thuận an ninh với Israel nhằm bảo đảm việc rút lực lượng Israel khỏi những khu vực đã chiếm đóng trong năm qua. Trong khi đó, ông Donald Trump nói đang làm việc với Israel về vấn đề "hòa hợp với Syria" và hứa hẹn sẽ có "một số thông báo" về thỏa thuận tiềm năng giữa hai nước.



