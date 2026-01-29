HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Cuộc gặp ở Davos hé lộ tham vọng mới của tập đoàn hàng đầu thế giới của Đức tại TPHCM

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group đã thiết lập hoạt động tại khu vực phía Bắc từ năm 2023 và bày tỏ mong muốn triển khai mở rộng công ty tại TPHCM.

Trong khuôn khổ các hoạt động bên lề Hội nghị thường niên lần thứ 56 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ từ ngày 18 đến 23-1, UBND TPHCM đã chủ trì tổ chức Đoàn công tác của thành phố do Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh dẫn đầu, triển khai chuỗi hoạt động đối ngoại, đối thoại chính sách và xúc tiến hợp tác quốc tế tại Davos 2026.

Tại buổi làm việc với Đoàn TPHCM tại Davos sáng 21-1, ông Frank Haug, Giám đốc Điều hành Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group (Đức), đã chia sẻ các thế mạnh của công ty có thể hợp tác với Việt Nam như các lĩnh vực sản xuất, chế tạo máy bay không người lái, các dịch vụ cơ khí, hóa chất ngành hàng không.

Tập đoàn nhận thấy Chính phủ Việt Nam và chính quyền TPHCM có những cam kết mạnh mẽ, các chính sách rộng mở trong thu hút đầu tư, đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao.

Hiện nay, Tập đoàn đã thành lập công ty tại Hà Nội và thiết lập hoạt động tại khu vực phía Bắc từ năm 2023, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực vật liệu tổng hợp cho ngành công nghiệp ô tô, điện tử dân dụng, thiết bị gia dụng.

Cuộc gặp ở Davos hé lộ tham vọng mới của tập đoàn hàng đầu thế giới của Đức tại TP HCM - Ảnh 1.

Buổi làm việc giữa đoàn TPHCM và Tập đoàn Bodo Möller Chemie Group (Đức) cùng đại diện các thị trường khác Ảnh: BTC

Tuy nhiên, ông rất mong muốn được tạo điều kiện để có thể triển khai mở rộng công ty tại TPHCM.

Tập đoàn hiện có thể hỗ trợ TPHCM phát triển trong lĩnh vực về AI, các ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thiểu tiêu hao năng lượng, thúc đẩy và kết hợp với các đối tác xây dựng trung tâm dữ liệu tại Việt Nam, các lĩnh vực liên quan đến cơ khí chính xác, robot, keo, khớp nối công nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh chia sẻ thành phố chào đón và cam kết hỗ trợ, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, mời tập đoàn mở rộng hoạt động phát triển kinh doanh tại Việt Nam. Đặc biệt là tính toán phối hợp với các Trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố nhằm triển khai các định hướng nghiên cứu hợp tác.

Tiếp tục duy trì thông tin liên lạc thông qua Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (HCMC C4IR) và Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TPHCM (VIFC-HCM) để tiến tới các hợp tác về lâu dài.

Cũng tại buổi tiếp xúc với với Đoàn thành phố sáng 21-1 tại Davos, Ông Rajiv Nandwani, Trưởng phòng phát triển kinh doanh toàn cầu Binance, mong muốn được tìm hiểu, nắm bắt chi tiết các thông tin về Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, hân hạnh đã trở thành một đối tác của VIFC - HCMC.

Đồng thời, Binance đánh giá cao tiềm năng phát triển của Việt Nam trong lĩnh vực tài sản mã hóa.

Ông Hoàng Nguyên Dinh cho hay TPHCM đang tích cực thu hút đầu tư những lĩnh vực chính (như tài chính xanh, tài chính số) trong hoạt động của VIFC-HCMC và kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ của Binance, trong đó bao gồm cả các hoạt động đào tạo, hướng dẫn nhà đầu tư liên quan đến tài sản mã hóa, các chính sách thu thuế đối với tài sản mã hóa, phục vụ mục tiêu tăng thu ngân sách nhà nước, tuân thủ theo đúng quy định pháp luật.

Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực bảo mật và an toàn thông tin trong tài chính, phòng chống tội phạm rửa tiền, tạo môi trường đầu tư thuận lợi.

