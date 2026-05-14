HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Cuộc nghiên cứu chưa từng có trên không gian

Hoàng Phương

Một mục tiêu khác của thí nghiệm là xác định các căn bệnh trên trái đất có liên quan đến những bất thường xảy ra trong giai đoạn phát triển sớm của phôi thai

Tàu vận tải Thiên Châu-10 của Trung Quốc vừa được phóng thành công vào đầu tuần này, mang theo hàng tiếp tế cho trạm vũ trụ Thiên Cung, cùng với 67 thiết bị và mẫu nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ 41 thí nghiệm trong không gian.

 Các dự án này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khoa học sự sống, công nghệ sinh học, vật lý trong môi trường vi trọng lực, thiên văn học và khoa học trái đất. Trong số đó, cuộc nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của "phôi thai nhân tạo" trong không gian thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ông Yu Leqian, người đứng đầu dự án, cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) biết mục tiêu chính là nghiên cứu tác động của trọng lực - cũng như sự vắng mặt của trọng lực - đối với giai đoạn phát triển sớm của sự sống nhằm chuẩn bị cho khả năng con người định cư ngoài trái đất trong tương lai. Một khi hiểu rõ tác động của trọng lực lên phôi thai, theo ông Yu, các nhà khoa học có thể phát triển những biện pháp can thiệp để kiểm soát ảnh hưởng này.

"Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi nhằm trả lời câu hỏi: Con người có thể tồn tại và sinh sản trong không gian hay không? Tôi hy vọng câu trả lời là có" - ông Yu, hiện là giáo sư và nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nói với CCTV.

Cuộc nghiên cứu chưa từng có trên không gian - Ảnh 1.

Các phôi thai nhân tạo được sử dụng trong thí nghiệm mới được tạo ra từ tế bào gốc, với cấu trúc tương tự phôi người thật Ảnh: CCTV

Cũng theo ông Yu, phôi thai nhân tạo là cấu trúc được tạo từ tế bào gốc, có đặc điểm giống phôi người ở giai đoạn đầu nhưng không thể phát triển thành một cá thể người hoàn chỉnh, song vẫn có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề quan trọng về sự phát triển sớm của phôi người.

Cuộc nghiên cứu trên trạm vũ trụ Thiên Cung tập trung vào giai đoạn phát triển then chốt tương đương từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 21 sau thụ tinh - thời điểm nền tảng của các cơ quan quan trọng trong cơ thể bắt đầu hình thành. Trong sứ mệnh này, các mẫu phôi trải qua tiến trình phát triển kéo dài 5 ngày, với các hệ thống tự động duy trì điều kiện nuôi cấy. Sau khi thí nghiệm hoàn tất, các mẫu sẽ được đông lạnh rồi đưa trở lại trái đất để phân tích.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn việc môi trường không trọng lực trong không gian ảnh hưởng thế nào đến tiến trình phát triển sớm của sự sống, cũng như giúp đánh giá xem con người có thể gặp những rủi ro gì nếu hoạt động lâu dài ngoài không gian. Theo CCTV, một mục tiêu khác của thí nghiệm là xác định các căn bệnh trên trái đất có liên quan đến những bất thường xảy ra trong giai đoạn phát triển sớm của phôi thai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo