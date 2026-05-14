Cuộc nghiên cứu chưa từng có trên không gian

Tàu vận tải Thiên Châu-10 của Trung Quốc vừa được phóng thành công vào đầu tuần này, mang theo hàng tiếp tế cho trạm vũ trụ Thiên Cung, cùng với 67 thiết bị và mẫu nghiên cứu khoa học nhằm phục vụ 41 thí nghiệm trong không gian.

Các dự án này trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khoa học sự sống, công nghệ sinh học, vật lý trong môi trường vi trọng lực, thiên văn học và khoa học trái đất. Trong số đó, cuộc nghiên cứu chưa từng có về sự phát triển của "phôi thai nhân tạo" trong không gian thu hút sự chú ý đặc biệt.

Ông Yu Leqian, người đứng đầu dự án, cho Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) biết mục tiêu chính là nghiên cứu tác động của trọng lực - cũng như sự vắng mặt của trọng lực - đối với giai đoạn phát triển sớm của sự sống nhằm chuẩn bị cho khả năng con người định cư ngoài trái đất trong tương lai. Một khi hiểu rõ tác động của trọng lực lên phôi thai, theo ông Yu, các nhà khoa học có thể phát triển những biện pháp can thiệp để kiểm soát ảnh hưởng này.

"Đây là nỗ lực đầu tiên của chúng tôi nhằm trả lời câu hỏi: Con người có thể tồn tại và sinh sản trong không gian hay không? Tôi hy vọng câu trả lời là có" - ông Yu, hiện là giáo sư và nhà nghiên cứu tại Viện Động vật học thuộc Viện Khoa học Trung Quốc, nói với CCTV.

Các phôi thai nhân tạo được sử dụng trong thí nghiệm mới được tạo ra từ tế bào gốc, với cấu trúc tương tự phôi người thật Ảnh: CCTV

Cũng theo ông Yu, phôi thai nhân tạo là cấu trúc được tạo từ tế bào gốc, có đặc điểm giống phôi người ở giai đoạn đầu nhưng không thể phát triển thành một cá thể người hoàn chỉnh, song vẫn có thể giúp các nhà khoa học nghiên cứu những vấn đề quan trọng về sự phát triển sớm của phôi người.

Cuộc nghiên cứu trên trạm vũ trụ Thiên Cung tập trung vào giai đoạn phát triển then chốt tương đương từ ngày thứ 14 đến ngày thứ 21 sau thụ tinh - thời điểm nền tảng của các cơ quan quan trọng trong cơ thể bắt đầu hình thành. Trong sứ mệnh này, các mẫu phôi trải qua tiến trình phát triển kéo dài 5 ngày, với các hệ thống tự động duy trì điều kiện nuôi cấy. Sau khi thí nghiệm hoàn tất, các mẫu sẽ được đông lạnh rồi đưa trở lại trái đất để phân tích.

Các nhà khoa học hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp họ hiểu rõ hơn việc môi trường không trọng lực trong không gian ảnh hưởng thế nào đến tiến trình phát triển sớm của sự sống, cũng như giúp đánh giá xem con người có thể gặp những rủi ro gì nếu hoạt động lâu dài ngoài không gian. Theo CCTV, một mục tiêu khác của thí nghiệm là xác định các căn bệnh trên trái đất có liên quan đến những bất thường xảy ra trong giai đoạn phát triển sớm của phôi thai.