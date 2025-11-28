Cuộc thi của nhà thiết kế trẻ và chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi tại Việt Nam

Cú bắt tay của An Phước- Pierre Cardin

An Phước ủng hộ 300 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ

Chuỗi sự kiện thời trang An Phước- Pierre Cardin 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 1-12 tại TP HCM, bao gồm chung kết cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025, An Phước Conscious Traveler Show và Pierre Cardin Fashion Show 2025. Trong buổi công bố chuỗi sự kiện thời trang, An Phước còn thực hiện một hành động thiết thực khi đóng góp ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ và những hộ gia đình khó khăn trong địa bàn phường An Đông.

Trong đó, 200 triệu đồng được trao cho Quỹ “Vì người nghèo” phường An Đông (TP HCM) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn; 300 triệu đồng còn lại dành cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 14. Nghĩa cử này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội mà Công ty An Phước luôn duy trì trong suốt nhiều năm qua.

Cụ thể, Chung kết cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025, diễn ra vào ngày 29-11 tại Lotte Hotel (TP HCM) với phần tranh tài của 32 thí sinh. Trong nhiều năm qua, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia và đã trở thành bệ phóng cho không ít nhà thiết kế trẻ.

Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam bởi La Maison Pierre Cardin cùng sự đồng hành của Công ty An Phước với thông điệp "Khơi nguồn sáng tạo – Chắp cánh giấc mơ Việt", cuộc thi thu hút hàng trăm hồ sơ dự thi từ thí sinh trên khắp cả nước.

"Với chúng tôi, Young Designers Award không chỉ là một cuộc thi. Đây là dịp để Pierre Cardin thật sự kết nối với giới trẻ Việt Nam, lắng nghe họ nghĩ gì về thời trang, về tương lai và cách họ dùng sáng tạo để kể câu chuyện của chính mình. Những góc nhìn đó mang lại rất nhiều cảm hứng cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi. Năm nay, các giám khảo đều là những thành viên chủ chốt trong bộ phận sáng tạo của Maison Pierre Cardin. Chúng tôi muốn mang đến cho thí sinh không chỉ sự đánh giá chuyên môn, mà còn là sự đồng hành đúng nghĩa" – Ông Rodrigo Basilicati Cardin chia sẻ.

Chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi

Hai mẫu thiết kế của Pierre Cardin sẽ ra mắt khán giả vào ngày 1-12

An Phước Conscious Traveler Show được tổ chức ngày 30-11 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall (TP HCM). Sự kiện tới đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm, Công ty An Phước trình diễn bộ sưu tập theo hình thức runway, ra mắt bộ sưu tập "An Phước Conscious Traveler".

Các thiết kế của "An Phước Conscious Traveler" thể hiện trọn vẹn hình ảnh của một người doanh nhân hiện đại: luôn dịch chuyển, luôn tỉnh thức, luôn giữ phong độ trong từng khoảnh khắc. Bên cạnh những yếu tố như phom dáng chuẩn mực, chất liệu thông minh, thân thiện với môi trường, bộ sưu tập cũng tập trung vào tính thoải mái, linh hoạt, đáp ứng cho nhịp sống liên tục di chuyển của những doanh nhân hiện đại.

Khép lại Chuỗi sự kiện thời trang là Pierre Cardin Fashion Show 2025 được tổ chức vào ngày 1-12 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall (TP HCM). Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture từng gây tiếng vang tại Paris Fashion Week vào tháng 10. Các thiết kế lấy cảm hứng từ "Tương lai của hành tinh xanh" - một thế giới nơi công nghệ, tự nhiên và con người tồn tại hài hòa.

Cơ hội của thời trang Việt

Các khách mời tại buổi công bố chuỗi sự kiện thời trang

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam đánh giá " đây không chỉ là cú hích cho hình ảnh thương hiệu Việt mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn ngành thời trang trong bối cảnh hội nhập". Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh giá trị của Pierre Cardin Young Designers Award trong việc tạo bệ phóng cho thế hệ sáng tạo trẻ, đồng thời ghi nhận định hướng phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng của hai thương hiệu như một tín hiệu tích cực của ngành thời trang Việt Nam.

Người mẫu Lại Mai Hoa- Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 chia sẻ: "Tôi rất vui khi thời trang Việt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của nhiều thương hiệu quốc tế như Pierre Cardin cũng như thấy được nỗ lực tạo dấu ấn của nhiều thương hiệu Việt Nam nội địa như An Phước.

Là một người mẫu trẻ, được trực tiếp chứng kiến và đồng hành cùng những biến chuyển tích cực ấy là niềm tự hào và động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghề".