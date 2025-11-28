Cuộc thi của nhà thiết kế trẻ và chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi tại Việt Nam

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Cuộc thi của nhà thiết kế trẻ và chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi tại Việt Nam

Thùy Trang

(NLĐO)- Quán quân cuộc thi thiết kế Pierre Cardin Young Designers Award 2025 sẽ được đến trụ sở chính ở Pháp của Pierre Cardin để thực tập trong 3 tháng.

Cú bắt tay của An Phước- Pierre Cardin

Chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi của Pierre Cardin tại Việt Nam - Ảnh 1.

An Phước ủng hộ 300 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ

Chuỗi sự kiện thời trang An Phước- Pierre Cardin 2025 sẽ diễn ra từ ngày 29-11 đến 1-12 tại TP HCM, bao gồm chung kết cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025, An Phước Conscious Traveler Show và Pierre Cardin Fashion Show 2025. Trong buổi công bố chuỗi sự kiện thời trang, An Phước còn thực hiện một hành động thiết thực khi đóng góp ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ cho đồng bào vùng bão lũ và những hộ gia đình khó khăn trong địa bàn phường An Đông. 

Trong đó, 200 triệu đồng được trao cho Quỹ “Vì người nghèo” phường An Đông (TP HCM) nhằm hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn; 300 triệu đồng còn lại dành cho đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 14. Nghĩa cử này thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm xã hội mà Công ty An Phước luôn duy trì trong suốt nhiều năm qua.

Cụ thể, Chung kết cuộc thi Pierre Cardin Young Designers Award 2025, diễn ra vào ngày 29-11 tại Lotte Hotel (TP HCM) với phần tranh tài của 32 thí sinh. Trong nhiều năm qua, cuộc thi được tổ chức ở nhiều quốc gia và đã trở thành bệ phóng cho không ít nhà thiết kế trẻ. 

 Lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam bởi La Maison Pierre Cardin cùng sự đồng hành của Công ty An Phước với thông điệp "Khơi nguồn sáng tạo – Chắp cánh giấc mơ Việt", cuộc thi thu hút hàng trăm hồ sơ dự thi từ thí sinh trên khắp cả nước. 

"Với chúng tôi, Young Designers Award không chỉ là một cuộc thi. Đây là dịp để Pierre Cardin thật sự kết nối với giới trẻ Việt Nam, lắng nghe họ nghĩ gì về thời trang, về tương lai và cách họ dùng sáng tạo để kể câu chuyện của chính mình. Những góc nhìn đó mang lại rất nhiều cảm hứng cho đội ngũ sáng tạo của chúng tôi. Năm nay, các giám khảo đều là những thành viên chủ chốt trong bộ phận sáng tạo của Maison Pierre Cardin. Chúng tôi muốn mang đến cho thí sinh không chỉ sự đánh giá chuyên môn, mà còn là sự đồng hành đúng nghĩa" – Ông Rodrigo Basilicati Cardin chia sẻ.

Chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi

Chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi của Pierre Cardin tại Việt Nam - Ảnh 2.

Hai mẫu thiết kế của Pierre Cardin sẽ ra mắt khán giả vào ngày 1-12

An Phước Conscious Traveler Show được tổ chức ngày 30-11 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall (TP HCM). Sự kiện tới đánh dấu cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên trong lịch sử 32 năm, Công ty An Phước trình diễn bộ sưu tập theo hình thức runway, ra mắt bộ sưu tập "An Phước Conscious Traveler". 

Các thiết kế của "An Phước Conscious Traveler" thể hiện trọn vẹn hình ảnh của một người doanh nhân hiện đại: luôn dịch chuyển, luôn tỉnh thức, luôn giữ phong độ trong từng khoảnh khắc. Bên cạnh những yếu tố như phom dáng chuẩn mực, chất liệu thông minh, thân thiện với môi trường, bộ sưu tập cũng tập trung vào tính thoải mái, linh hoạt, đáp ứng cho nhịp sống liên tục di chuyển của những doanh nhân hiện đại.

Khép lại Chuỗi sự kiện thời trang là Pierre Cardin Fashion Show 2025 được tổ chức vào ngày 1-12 tại trung tâm sự kiện Thiskyhall (TP HCM). Sự kiện giới thiệu bộ sưu tập Haute Couture từng gây tiếng vang tại Paris Fashion Week vào tháng 10. Các thiết kế lấy cảm hứng từ "Tương lai của hành tinh xanh" - một thế giới nơi công nghệ, tự nhiên và con người tồn tại hài hòa.

Cơ hội của thời trang Việt

Chuỗi sự kiện thời trang đáng mong đợi của Pierre Cardin tại Việt Nam - Ảnh 3.

Các khách mời tại buổi công bố chuỗi sự kiện thời trang

Bà Nguyễn Thị Tuyết Mai - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Dệt May Việt Nam đánh giá " đây không chỉ là cú hích cho hình ảnh thương hiệu Việt mà còn là tín hiệu tích cực cho toàn ngành thời trang trong bối cảnh hội nhập". Bà cũng đặc biệt nhấn mạnh giá trị của Pierre Cardin Young Designers Award trong việc tạo bệ phóng cho thế hệ sáng tạo trẻ, đồng thời ghi nhận định hướng phát triển bền vững và minh bạch chuỗi cung ứng của hai thương hiệu như một tín hiệu tích cực của ngành thời trang Việt Nam.

Người mẫu Lại Mai Hoa- Quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 chia sẻ: "Tôi rất vui khi thời trang Việt ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển toàn cầu của nhiều thương hiệu quốc tế như Pierre Cardin cũng như thấy được nỗ lực tạo dấu ấn của nhiều thương hiệu Việt Nam nội địa như An Phước. 

Là một người mẫu trẻ, được trực tiếp chứng kiến và đồng hành cùng những biến chuyển tích cực ấy là niềm tự hào và động lực để tôi tiếp tục theo đuổi nghề".

Tin liên quan

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

Bước ngoặt trong thời trang của Diệu Nhi

(NLĐO) - Diệu Nhi vừa nữ tính vừa bí ẩn trong bộ ảnh kết hợp Tiffany & Co.

thời trang chuỗi sự kiện thời trang thời trang của Pierre Cardin
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo