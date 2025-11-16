HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Phát động kỳ thi kỹ năng nghề công nghệ thời trang, ai sẽ tranh tài tại Trung Quốc?

Huế Xuân

(NLĐO) - Những gương mặt vàng sẽ đại diện Việt Nam thi đấu tại kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (Worldskills) tổ chức tại Trung Quốc vào tháng 8-2026.

Hiệp Hội giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam cùng câu lạc bộ (CLB) Chuyên gia kỹ năng nghề Việt Nam vừa phát động cuộc thi "Kỹ năng nghề công nghệ thời trang". Đây là cuộc thi đầu tiên đánh dấu sự hình thành của CLB Chuyên gia kỹ năng nghề Việt Nam.

Đại diện Việt Nam tranh tài quốc tế về công nghệ thời trang

TS Đặng Minh Sự, Chủ nhiệm CLB, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu, cho biết cuộc thi dành cho tất cả học viên yêu thích nghề thời trang đang học tập trên cả nước. Tuy nhiên, ban tổ chức sẽ triển khai sâu rộng đối với các trường trung cấp, cao đẳng có đào tạo nhóm ngành này.

Phát động kỳ thi Kỹ năng nghề Công nghệ thời trang, ai sẽ tranh tài tại Trung Quốc? - Ảnh 1.

TS Đặng Minh Sự, Chủ nhiệm CLB, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Bách khoa Toàn cầu, phát động cuộc thi Kỹ năng nghề công nghệ thời trang

Phát động kỳ thi Kỹ năng nghề Công nghệ thời trang, ai sẽ tranh tài tại Trung Quốc? - Ảnh 2.

TS Phan Sỹ Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác Xã hội Việt Nam (áo trắng), đánh giá cao cuộc thi

Đặc biệt, những thí sinh có thành tích xuất sắc trong kỳ thi này sẽ đại diện Việt Nam tranh tài kỳ thi kỹ năng nghề thế giới (Worldskills), tổ chức tại Thượng Hải (Trung Quốc) vào tháng 8- 2026.

"Chúng tôi tin rằng với đội ngũ chuyên gia của CLB và sự đồng hành, sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp, kỹ năng nghề Việt Nam sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn. Thời gian tới, CLB sẽ tích cực tuyển chọn những "hạt giống" Việt Nam để tranh tài tại các cuộc thi tay nghề quốc tế" - TS Đặng Minh Sự cho biết.

Cần có một CLB công nghệ thời trang hoạt động hiệu quả

TS Phan Sỹ Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Giáo dục nghề nghiệp và Nghề Công tác xã hội Việt Nam, đánh giá CLB không chỉ là nơi kết nối các chuyên gia mà còn đóng vai trò then chốt trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp.

Phát động kỳ thi Kỹ năng nghề Công nghệ thời trang, ai sẽ tranh tài tại Trung Quốc? - Ảnh 3.

Giảng viên Trường CĐ Công nghệ TP HCM chuẩn bị mô hình giới thiệu về ngành thiết kế thời trang tại ngày hội kỹ năng nghề dành cho học sinh, sinh viên TP HCM năm 2025

CLB được định hướng phát triển với những mục tiêu bám sát Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Trong đó, đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng tay nghề cao, chuẩn hóa và quốc tế hoạt động đào tạo gắn với tiêu chuẩn WorldSkills, phát triển đội ngũ chuyên gia trong nước và quốc tế ở các ngành nghề trọng điểm,...

"Nâng cao chất lượng lao động là yếu tố quyết định để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, vượt qua giai đoạn tăng trưởng dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ, đồng thời tăng năng lực cạnh tranh quốc gia" - TS Phan Sỹ Nghĩa nhấn mạnh.

Ngoài ra, trong thời gian tới, CLB sẽ tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên sâu về kỹ thuật thi kỹ năng nghề, phương pháp huấn luyện, công nghệ mới trong các nghề trọng điểm, huấn luyện theo mô hình, tổ chức thêm các kỳ thi tay nghề, phát triển chuyển đổi số trong đào tạo kỹ năng nghề...




Tin liên quan

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

Học sinh TP HCM khám phá nghề tại chương trình tư vấn giáo dục nghề nghiệp

(NLĐO)-Học sinh THCS có thể linh hoạt lựa chọn học giáo dục nghề nghiệp, học song song văn hóa và kỹ năng nghề.

Định hướng nghề bền vững cho học sinh muốn kiếm tiền sớm

(NLĐO) - Có được việc làm chưa chắc thành công, quan trọng nhất chính là đam mê và tính bền vững của nghề

Có gì tại talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng" của Báo Người Lao Động?

(NLĐO) - 9 giờ ngày 9-11, tại sân khấu 4A Nhà Văn hóa Thanh Niên TP HCM diễn ra talkshow "Đào tạo và đào tạo nghề gắn với tuyển dụng".

giáo dục nghề nghiệp Công nghệ kỹ năng nghề tay nghề học viên thời trang công nghệ thời trang Trung cấp Bách khoa Toàn cầu
