Giải trí

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025?

Thùy Trang

(NLĐO) - Tiến tới Lễ trao giải Mai Vàng 31-2025, (S)TRONG Trọng Hiếu là một trong những ứng viên thu hút sự chú ý.

(S)TRONG Trọng Hiếu - ứng viên giải Mai Vàng 31-2025

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025? - Ảnh 1.

(S)TRONG Trọng Hiếu - ứng viên nặng ký của giải Mai Vàng 31-2025

Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, sẽ diễn ra vào ngày 29-1-2026 tại Nhà hát Thành phố (TP HCM) với sự tham dự của hàng trăm văn nghệ sĩ, chắc chắn là sự kiện thu hút khán giả. Dù phải đến lễ trao giải, chủ nhân sở hữu tượng Mai Vàng mới được xác nhận nhưng trên đường đua đến lễ trao giải, những dự đoán mang tính cá nhân diễn ra ngày càng sôi nổi.

Trong đó, (S)TRONG Trọng Hiếu (gọi tắt là Trọng Hiếu) là một trong những ứng viên sáng giá ở cả hai hạng mục "Nam ca sĩ được yêu thích nhất" và "Ca khúc được yêu thích nhất" dành cho bản hit "Kho báu"

Năm 2025 là năm thành công của Trọng Hiếu sau 10 năm theo đuổi ca hát với một profile đẹp đẽ khi bước vào nghề là quán quân Vietnam Idol mùa thứ 6-2015.

Trở về từ Đức, Trọng Hiếu có đủ ưu thế của một nghệ sĩ trẻ được tiếp cận với nền công nghiệp giải trí tiên tiến của thế giới. Và vì thế, Trọng Hiếu nhanh chóng trở thành cái tên được kỳ vọng.

(S)TRONG Trọng Hiếu sở hữu "bùa hộ mệnh"

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025? - Ảnh 2.

(S)TRONG Trọng Hiếu có thừa đam mê

Tuy nhiên, trong suốt 10 năm theo đuổi nghệ thuật tại Việt Nam với danh xưng quán quân Vietnam Idol, Trọng Hiếu bước lên đỉnh vinh quang ở năm thứ 10-2025. Đó là thời điểm Trọng Hiếu sở hữu bản hit "Kho báu". Ca khúc như vũ khí quyền năng đưa cái tên Trọng Hiếu từng mất hút trên đường đua nhạc Việt trở lại, thậm chí ở vị trí đầu bảng mọi bảng xếp hạng âm nhạc. Thậm chí, truyền thông còn gọi hành trình tỏa hào quang của Trọng Hiếu thời điểm vừa qua với bản hit "Kho báu" là hành trình tái sinh.

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025? - Ảnh 3.

Và Hiếu cùng thực sự tái sinh

Công tâm, Trọng Hiếu có đủ điều kiện để tỏa sáng, từ sắc vóc, kỹ năng trình diễn và giọng hát. Tuy nhiên, rào cản của một Việt kiều phát âm tiếng Việt khiến Trọng Hiếu đi chậm hơn so với các đồng nghiệp của mình. Và cũng vì vậy, trong suốt 10 của mình, có lúc Trọng Hiếu "tụt" lại phía sau so với đồng nghiệp đồng trang lứa. 

Trong suốt 10 năm đó, Trọng Hiếu loay hoay giữa những ca khúc thỏa mãn màu sắc âm nhạc cá nhân nhưng lại thiếu đi độ nhận diện, sự ủng hộ của đám đông khán giả.

(S)TRONG Trọng Hiếu đã qua thời chông gai

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025? - Ảnh 4.

(S)TRONG Trọng Hiếu sở hữu nhiều ưu thế

Trọng Hiếu từng thừa nhận hoang mang khi không biết bắt đầu từ đâu cho hành trình phát triển của chính mình. Nhưng, điểm nổi bật của Trọng Hiếu là ngay cả những lúc tưởng chừng như bế tắc ấy, anh cũng không bỏ cuộc. Ngược lại, Trọng Hiếu vẫn miệt mài trên con đường nghệ thuật của mình.

Các sản phẩm mà Hiếu giới thiệu với khán giả luôn chỉn chu, nghiêm túc với âm nhạc. Mỗi sản phẩm đều khẳng định tài năng của Trọng Hiếu. Lối hát không quá kỹ thuật nhưng Trọng Hiếu ghi điểm sự ấm áp, nam tính và có chút khàn khàn đặc trưng khi hát. Đặc biệt, thế mạnh của nam ca sĩ nằm ở vũ đạo ấn tượng, kỹ năng trình diễn tốt.

Khi độ lan tỏa của các sản phẩm không phủ rộng như mong đợi, Trọng Hiếu thực hiện series biểu diễn ở đường phố của nhiều đất nước khác nhau. Anh thường kết hợp nhạc cụ dân tộc như đàn T'rưng, bầu, tranh trong tiết mục và đội nón lá. Tiếc là, hành trình ý nghĩa của Trọng Hiếu vẫn chưa được đón nhận.

Cho đế khi tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai", độ nhận diện về Trọng Hiếu lớn hơn. Anh dược chú ý nhiều hơn và hành trình trở lại đó có giá trị hơn khi anh sở hữu lượng fan lớn hơn trước. Dù vậy, phải đến khi sở hữu "Kho báu", Trọng Hiếu mới thực sự bước lên bục vinh quang của chính mình.

Vì sao (S)TRONG Trọng Hiếu xứng đáng chiến thắng giải Mai Vang 31-2025? - Ảnh 5.

Và Hiếu xứng đáng với mọi sự tôn vinh

Cùng với "Kho báu" của mình, Trọng Hiếu cũng xuất hiện dồn dập ở các sự kiện. Sự cộng hưởng của tất cả các yếu tố đó giúp cái tên Trọng Hiếu bừng sáng. Sự thành công của "Kho báu" đến từ sự thay đổi khéo léo trong cách tiếp cận của Trọng Hiếu. 

Thay vì những lớp âm thanh "quá Tây" như trước, âm nhạc của Hiếu dễ tiếp cận hơn. Khác với những năm trước, khi Trọng Hiếu thường đi theo con đường riêng và đôi lúc bị xem là "lạc lõng" trong thị trường Vpop, lần này anh đã thấu hiểu thị hiếu khán giả.

Lựa chọn này an toàn, ít nhất là để Trọng Hiếu được biết tới nhiều hơn sau 10 năm miệt mài theo đuổi cá tính riêng mà chưa hiệu quả.


