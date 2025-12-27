Vì sao Đức Phúc xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025?

Đức Phúc- ứng viên triển vọng giải Mai Vàng 31-2025

Đức Phúc xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025

Đức Phúc là ứng viên của giải Mai Vàng lần thứ 31-2025 hạng mục Nam ca sĩ được yêu thích nhất, do Báo Người Lao Động tổ chức. Ngôi vị quán quân của Đức Phúc tại cuộc thi âm nhạc thế giới Intervision 2025 (diễn ra tại Nga) là minh chứng rõ nét cho sự xuất hiện của Đức Phúc ở đường đua giải Mai Vàng năm nay.

Và trong đường đua gay cấn đến Lễ trao giải Mai Vàng lần thứ 31-2025, Đức Phúc đang nắm giữ cơ hội chiến thắng rất lớn. Nếu Đức Thắng là người sở hữu tượng Mai Vàng năm nay (hiện vẫn chỉ là trường hợp giả định khi cuộc đua vẫn đang tiếp diễn) thì chiến thắng đó hoàn toàn xứng đáng, xét cả về mặt chuyên môn lẫn hiệu ứng khán giả. Đó không phải là sự tang bốc quá lời, khi Đức Phúc đã chứng minh thực lực bản thân suốt hành trình 10 năm hoạt động nghệ thuật của mình.

Đức Phúc nổi tiếng là người "kỹ tính". Là vô tình nhưng đầy thú vị, Đức Phúc giống hệt người thầy, ca sĩ Mỹ Tâm của mình, ở khoản khó tính. Khi bắt tay vào việc, Đức Phúc như một con người khác: quyết liệt đầy đam mê. Ngọn lửa trong Phúc có thể bùng cháy mọi lúc, mọi nơi để bản thân Phúc tìm được một chữ "đã" cho chính mình khi làm nghề. Đức Phúc có sự trợ giúp của một ê kíp tận tụy, những người yêu mến hành trình đam mê âm nhạc của Đức Phúc và chính bản thân Đức Phúc. Và họ sẵn sàng cùng Đức Phúc vượt qua mọi nẻo đường để đến đích.

Đức Phúc giống hệt thầy Mỹ Tâm

Đức Phúc là người rất kỹ tính

Nhưng so với vẻ ngoài "không biết gì" của Đức Phúc thì Phúc mới chính là người quyết định mọi thứ. Phúc biết con đường mình đi, tham vọng của bản thân và biết bản thân có gì. Vì vậy, mỗi hành trình Phúc đi đều thể hiện rõ cá tính đặc thù và khác biệt mang tên Đức Phúc. Ở chương trình Anh trai say hi (mùa 1), Đức Phúc nổi bật hẳn là một leader (người dẫn dắt) với ý tưởng dàn dựng được mệnh danh là "trùm concept". Hơn hết, Đức Phúc luôn bằng mọi giá biến ý tưởng của mình thành sự thật, dù đôi khi ý tưởng ấy "bào" của anh rất nhiều tâm, sức và tiền bạc. Nhưng Đức Phúc không ngại đầu tư để có những sản phẩm chất lượng nhất. Và rõ ràng, quyết định đầu tư của Đức Phúc là đúng đắn khi các sản phẩm anh giới thiệu luôn khiến khán giả phải "oh wow" thích thú.

Đức Phúc cho biết chiến thắng tại Intervision 2025 không phải là nỗ lực của riêng cá nhân anh mà là thành quả của cả một tập thể hùng hậu đứng phía sau: "Chiến thắng lần này là kết quả của gần 50 con người, đã làm việc trong suốt 80 ngày với hơn 40 buổi họp cùng chi phí lên đến hàng tỉ đồng để có thể chuẩn bị cho một tiết mục bùng nổ ấn tượng trong 3 phút tại sân khấu của Intervision 2025".

Nhờ vậy, sản phẩm của Đức Phúc luôn khiến khán giả phải "oh wow"

Ít ai biết rằng trước khi gật đầu tham gia Intervision - một sân chơi âm nhạc quốc tế quy tụ gần 25 quốc gia, Đức Phúc từng thoáng nghĩ đến việc từ chối. Nam ca sĩ thừa nhận áp lực là điều có thật, đặc biệt khi phải đại diện cho cả một nền âm nhạc. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm suy nghĩ, anh đã đưa ra quyết định thay đổi toàn bộ hành trình của mình: "Chắc chắn cơ hội này là cơ hội ngàn năm có 1 chỉ đến 1 lần vô cùng hiếm hoi, hiếm có để lan tỏa âm nhạc Việt Nam đến với bạn bè quốc tế".

Đức Phúc làm nên điều rất đỗi tự hào

Đức Phúc làm nên điều tự hào cho khán giả Việt

Không chỉ ekip Việt Nam, phía Ban tổ chức Intervision 2025 cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần làm việc của Đức Phúc. Theo đó, đại diện BTC chia sẻ: "Tôi thật sự rất ấn tượng với sự kỷ luật của Đức Phúc. Cách anh ấy tập trung vào công việc, bước ra sân khấu thực hiện đúng và ghi nhớ từng chi tiết nhỏ. Liên tục hỏi han mọi người cái gì ở đâu, phải làm như thế nào. Đức Phúc còn cẩn thận kiểm tra từng góc máy khi có ekip truyền hình tham gia. Tôi rất thích cách làm việc như vậy. Điều tuyệt vời nhất là sau tất cả những gì Đức Phúc sắp xếp trong đầu mình, Đức Phúc chỉ cần bước ra sân khấu và tận hưởng phần trình diễn của mình".

Đằng sau những giây phút thăng hoa là quãng thời gian chuẩn bị căng thẳng đến nghẹt thở. Đức Phúc cho biết anh phải song song tập luyện giọng hát, vũ đạo, rèn luyện thể lực và xử lý hàng loạt yêu cầu phát sinh trong thời gian ngắn. Nam ca sĩ thừa nhận "Phù Đổng Thiên Vương" là thử thách lớn nhất từ trước đến nay, thậm chí có lúc anh lo sợ không thể lên được những nốt cao cần thiết. Áp lực tiếp tục chồng chất khi ekip buộc phải thay đổi kế hoạch một cách gấp rút trước những yêu cầu từ BTC. Có những khoảnh khắc, Đức Phúc thậm chí đã phải chạy vào nhà vệ sinh để bật khóc vì quá tải.

Đức Phúc xứng đáng với giải Mai Vàng 31-2025

Thế nhưng, chính trong thời điểm tưởng chừng chạm đáy ấy, tình yêu quê hương đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn nhất đối với Đức Phúc: "Trong chính khoảnh khắc đó, trái tim của mình đã hiện lên hai chữ rất rõ là "Quê hương" và "Việt Nam". Tự dưng tất cả mọi thứ đã vực dậy tinh thần của mình. Nhìn vào gương mặt của tất cả những anh em đồng đội đã đồng hành, chiến đấu cùng mình, cùng chung niềm tự hào và mãnh liệt cho hành trình lần này. Mình thấy rằng chắc chắn mình không thể bỏ cuộc và chắc chắn phải làm hết mình vì đồng đội, vì đất nước".

Bài 6: Vì sao Tùng Dương xứng đáng với giải Mai Vàng 2025?