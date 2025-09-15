Cuộc thi sôi nổi, ý nghĩa

LĐLĐ TP HCM vừa thông báo Hội thi trực tuyến "Công đoàn TP HCM đồng hành với sự phát triển của đất nước" đã diễn ra sôi nổi từ ngày 25-8 đến 3-9 trên Trang thông tin điện tử Công đoàn thành phố (https://congdoantphochiminh.org.vn) .

Thí sinh dự thi trả lời 20 câu hỏi trắc nghiệm và 1 câu hỏi phụ trong thời gian 20 phút. Nội dung cuộc thi là tìm hiểu về 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9; về cuộc đời, sự nghiệp Chủ tịch Tôn Đức Thắng; lịch sử TP HCM trước và sau sáp nhập; truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; truyền thống công nhân và Công đoàn TP HCM...

Đoàn viên, cán bộ Công đoàn phường Bình Đông tham gia hội thi

2.558 Công đoàn cơ sở đã vận động đoàn viên tham gia cuộc thi với 123.561 lượt thí sinh. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng cá nhân cho 288 thí sinh đạt thành tích tốt trong 2 đợt thi và khen thưởng 30 tập thể có số lượng thí sinh tham dự nhiều nhất.



