Cuộc thi "Tết xanh": Bỏ điện thoại xuống, tôi ra vườn nhặt nắng gom Xuân

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi "Tết xanh": Bỏ điện thoại xuống, tôi ra vườn nhặt nắng gom Xuân

Huyền Trần

(NLĐO) - Thay vì dán mắt vào màn hình điện thoại, tôi dành thời gian quan sát, lắng nghe nhiều hơn những thanh âm từ khu vườn và mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn

Bạn bè hỏi sao Tết ít thấy tôi đăng gì trên mạng xã hội, có khi cả ngày chẳng đọc tin nhắn trong các group chat. Tôi chỉ cười, nói ngắn gọn: "Tôi bận. Bận ăn Tết ngoài đời thực, bận ra vườn nhặt nắng gom Xuân".

- Ảnh 1.

Vườn rau của mẹ tôi

Là một nhà sáng tạo và quản lý nội dung trên mạng xã hội, công việc buộc tôi phải liên tục "online". Điện thoại gần như là vật bất ly thân. Những âm báo tin nhắn, những thao tác quẹt màn hình liên tục để "bắt trend", tương tác với khách hàng là nhịp sống mỗi ngày của tôi.

Thế nhưng, cứ đến dịp Tết, tôi lại gần như "lặn" mất tăm trên "cõi mạng". Đó là những ngày tôi được trở về quê, tạm gác lại mọi bộn bề phố thị để sống chậm lại. Thay vì dán mắt vào màn hình, tôi dành thời gian quan sát, lắng nghe nhiều hơn những thanh âm từ khu vườn và mảnh đất đã nuôi tôi khôn lớn.

Bố mẹ tôi là những nông dân quanh năm gắn bó với vườn tược. Gần Tết là thời gian cao điểm nhất với những chuyến hàng ngược xuôi. Những ngày này, mảnh vườn của mẹ xanh mướt thêm màu rau mùi, thì là, xà lách, bắp cải... Thiên nhiên ưu ái cho mảnh đất quê tôi khí hậu ôn hòa. Cuối năm, tiết trời se lạnh nhưng vẫn có nắng ấm chan hòa, khiến vạn vật sinh sôi, lòng người hân hoan.

- Ảnh 2.

Bố tôi lặt lá mai

Sáng sớm, sương còn đọng trên lá rau, mặt trời đã rắc xuống những tia nắng đầu ngày lấp lánh đầy sức sống. Vác rổ dạo một vòng quanh vườn, thể nào tôi cũng thu hoạch đủ nguyên liệu cho một bữa cơm thịnh soạn, tươi ngon. Năm nào cũng vậy, mẹ luôn chừa lại vài luống rau góc vườn để nhà ăn và đem biếu anh em, hàng xóm lấy thảo.

Bận rộn đến tối mịt, vậy mà mẹ vẫn kịp ươm một vườn vạn thọ, hướng dương rực rỡ đủ màu. Vài chậu hoa được bày trước hiên nhà để tô điểm sắc xuân, vài chậu mang ra mộ ông bà, số còn lại mẹ đem tặng bà con xóm làng để hương xuân lan tỏa khắp ngõ nhỏ. 

Còn bố tôi, ông tranh thủ mọi phút giây thư thả để hái lá, chăm chút cho từng cội mai già. Năm nay trời lạnh hơn, nhiều đêm bố mất ngủ vì lo mai không nở kịp. Cây mai là vậy, cả năm sống lặng lẽ chẳng mấy ai chú ý với lớp lá xanh xám, thân cây xù xì. Nhưng rồi, chỉ cần trút bỏ lớp áo úa vàng cũ kỹ, hứng trọn những giọt sương mai và vạt nắng vàng, nụ hoa sẽ kiêu hãnh kết chùm.

Sau ngày 23 cúng đưa ông Táo, tháng ngày trôi đi vùn vụt, không khí Tết đã lấp ló nơi hiên nhà. Mỗi tối, mẹ lại bày biện làm một món đồ Tết. Chị em tôi lúc đầu hay cằn nhằn sợ mẹ đau lưng, mệt mỏi. Miệng nói vậy nhưng tay vẫn xúm vào làm. Hôm nhặt kiệu, bóc hành, hôm thì cạy dừa sên mứt, bữa lại cắt lá, chẻ lạt.

- Ảnh 3.

Quây quần xem mẹ gói bánh chưng

Bố mẹ tôi là người gốc Bắc nên mâm cỗ Tết trong nhà lúc nào cũng không thể thiếu bánh chưng và giò thủ. Lá dong, lá chuối có sẵn ngoài vườn; gạo nếp, đậu xanh, thịt heo thì mua từ những nhà hàng xóm quen. Ngẫm lại, Lang Liêu quả là biết tận dụng "cây nhà lá vườn", gói gọn mọi tinh hoa đất trời trong chiếc bánh hình vuông. 

Thường cứ 28 Tết nhà tôi lại đỏ lửa nấu bánh. Hàng xóm ra vào góp chuyện rôm rả, trẻ con lăng xăng háo hức ngồi xem, chờ dư chút gạo để tập gói vài chiếc bánh "cóc" bé xinh. Niềm vui giản dị vậy thôi mà khiến tôi chẳng còn thời giờ hay tâm trí nào để nhớ đến chiếc điện thoại.

Có những buổi sáng trong trẻo, tôi lấy chiếc xe Cub già nua của bố chạy một vòng quanh thị trấn. Tôi đi qua những con đường tuổi thơ, này là ngôi trường tiểu học lợp ngói đỏ, kia là căn nhà bằng gỗ cuối xóm có cội mai già vàng rực. 

Thỉnh thoảng, tôi lại bắt gặp vài đoạn đường đất đỏ bazan - màu đất đặc trưng của miền cao nguyên nắng gió quê tôi. Hai bên đường, những lô cao su vừa bước qua mùa cạo rụng lá, chồi non xanh biếc mơn mởn nhú lên trên cành như lộc Xuân của đất trời.

Dừng chân ở cuối một con đường, mùi thơm dịu thoang thoảng khiến tôi reo lên thích thú: "một vườn điều đang độ chín". Trên cây, quả sai lúc lỉu; dưới đất, quả vàng, quả đỏ rụng đầy chưa kịp nhặt.

- Ảnh 4.

Quét ngõ đón Xuân

Trên những sườn đồi dốc cao chót vót, nơi tưởng chừng cằn cỗi nhất, cây điều vẫn kiên cường bám rễ sâu vào lòng đất. Điều ra hoa vào mùa xuân, từ lúc đơm bông đến khi kết quả chín rụng chỉ vỏn vẹn chừng hai tháng. Mới hôm nào đi ngang còn thấy ong lượn thụ phấn, ngoảnh đi ngoảnh lại quả chín đã thắp lửa cam, lửa vàng rực sáng cả khu vườn. Năm nay điều chín sớm lại được giá.

Khắp các triền đồi, tiếng nói cười của người dân rộn rã. Trong cái hối hả của những ngày giáp Tết, đong đầy cả niềm vui của một mùa màng bội thu.

Tết ở quê cuốn tôi vào sự bận rộn từ sáng sớm đến tận đêm khuya nhưng kỳ lạ thay, tôi không hề thấy mệt mỏi. Đổi lại là cảm giác chộn rộn, nô nức trong từng nhịp thở. Đó là tiếng chổi tre quét lá khô xạc xào trước ngõ, là tiếng xe ba gác chở hoa Tết chạy máy giòn tan khắp xóm.

Nhà tôi nằm trong một ngõ nhỏ, chung con đường rợp bóng cao su với hai nhà hàng xóm. Cứ độ giáp Tết, lũ trẻ xa nhà trở về lại rủ nhau dậy sớm. Mỗi người một tay, đứa quét dọn, người đốt lá, rủ nhau treo cờ Tổ quốc đỏ rực, sáng bừng cả một góc trời.

- Ảnh 5.

Mùa xuân trước thềm nhà

Buổi chiều cuối năm, đứng giữa khu vườn lộng gió ngắm muôn hoa khoe sắc, tôi hít một hơi thật sâu. Tôi nghe rõ mùi đất ngai ngái, mùi hoa ngạt ngào và cả mùi của nhựa sống đang âm thầm sinh sôi. Cây mai của bố sau bao ngày ngủ vùi cũng bắt đầu bung những nụ vàng ươm đầu tiên. Và cứ thế, "Xuân gọi bầu trời nhuộm nắng, xuân mời mặt đất nở hoa"!

- Ảnh 6.

 

Tin liên quan

Cuộc thi “Tết xanh”: Nhớ mùi dưa củ kiệu hương

Cuộc thi “Tết xanh”: Nhớ mùi dưa củ kiệu hương

(NLĐO)- Tinh thần Tết xanh được nuôi dưỡng: xanh trong cách trồng, xanh trong chế biến, xanh trong tiêu dùng và xanh trong ký ức

Cuộc thi "Tết xanh": Nhớ đòn bánh tét “xanh” màu yêu thương của má

(NLDO) - Nhớ những ngày tôi cùng má chọc lá chuối gói bánh tét, vừa gần gũi với thiên nhiên vừa gợi nhắc giá trị văn hóa truyền thống giữ gìn.

Cuộc thi "Tết xanh": Tết xanh - chọn quà số để giảm rác thải

(NLĐO)- Những giỏ quà biếu ngày Tết vẫn luôn đẹp và chỉn chu, là cách người ta gửi gắm sự quan tâm và lòng chu đáo dành cho nhau

mạng xã hội bánh chưng sáng tạo nội dung cuộc thi tết xanh nhặt nắng gom Xuân
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo