Cuộc thi “Tết Xanh”: GIỮ MÙA XUÂN BÌNH YÊN

Giữ gìn an ninh trật tự dịp Tết không chỉ là nhiệm vụ, mà là sứ mệnh bảo vệ những bữa cơm sum họp không bị gián đoạn, bảo vệ tiếng cười trẻ thơ, bảo vệ những con đường quê sạch đẹp để mỗi người bước vào năm mới với niềm tin và hy vọng.

Tết tiết kiệm, văn minh

Với nhiều người, Tết là dịp nghỉ ngơi, sum vầy sau một năm dài vất vả. Còn với tôi - một chiến sĩ CAND công tác tại cơ sở - Tết bắt đầu bằng những ca trực xuyên đêm, những chuyến đi tuyên truyền đến từng ấp, từng hộ dân, những buổi gặp gỡ bà con để nhắc nhau sống đúng pháp luật, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Tôi luôn tin rằng nếu mỗi người nâng cao ý thức, thì mùa xuân ấy mới thực sự trọn vẹn.

Lực lượng Công an tuần tra đảm bảo an ninh trật tựTết Nguyên đán

Những ngày giáp Tết, chợ quê đông đúc, nhà nhà dọn dẹp, trang hoàng đón xuân. Nhưng phía sau không khí rộn ràng ấy vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ: trộm cắp do nhu cầu mua sắm tăng cao, tai nạn giao thông vì rượu bia, đốt pháo trái phép, cờ bạc, mâu thuẫn gia đình… Chỉ một phút chủ quan cũng có thể biến niềm vui thành nỗi buồn. Ngay từ đầu tháng Chạp, đơn vị chúng tôi đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền cụ thể; xác định tuyên truyền không phải là đọc điều luật khô cứng, mà là chia sẻ bằng tình cảm, bằng những câu chuyện thật để người dân hiểu và tự giác thực hiện.

Tại các nhà văn hóa ấp, chúng tôi tổ chức những buổi sinh hoạt cộng đồng. Tôi được phân công tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, an toàn giao thông và PCCC dịp Tết. Thay vì bắt đầu bằng quy định, tôi kể câu chuyện về một thanh niên vì chén rượu quá đà mà gây tai nạn ngay đêm giao thừa; về một gia đình bất cẩn đốt pháo tự chế dẫn đến cháy nổ. Khi câu chuyện chạm vào cảm xúc, cả hội trường lặng đi. Khi ấy, tôi hiểu rằng pháp luật không xa vời - nó là tấm lá chắn bảo vệ chính cuộc sống của họ. Song song với các buổi họp dân, chúng tôi phát tờ rơi, tuyên truyền qua loa truyền thanh xã và đặc biệt là "đi từng ngõ, gõ từng nhà". Tôi đến thăm những hộ neo người, nhắc cụ già khóa cửa cẩn thận khi đi chúc Tết; trò chuyện với các thanh niên về hậu quả của việc uống rượu lái xe; nhắc các hộ kinh doanh chú ý PCCC. Không phải ai cũng thay đổi ngay, nhưng sự kiên trì luôn tạo nên chuyển biến.

Tuyên truyền pháp luật tại các cơ sở giáo dục

Năm nay, chúng tôi còn vận động bà con tổ chức Tết tiết kiệm, văn minh. Tôi thường nói: "Tết vui không nằm ở mâm cao cỗ đầy, mà ở sự an toàn và ấm áp." Chúng tôi khuyến khích hạn chế đồ nhựa dùng một lần, thu gom rác đúng nơi quy định, không xả rác sau các buổi vui xuân. Có người hỏi: "Công an giờ cũng lo chuyện rác thải sao?". Tôi chỉ cười. Bởi giữ bình yên không chỉ là ngăn chặn tội phạm, mà còn là giữ cho môi trường sống sạch sẽ, để mỗi người được hưởng một không gian trong lành.

Có lần, trong buổi dọn vệ sinh cùng đoàn viên thanh niên ở khu chợ, một em nhỏ thấy tôi nhặt chai nhựa bỏ riêng vào bao thì hỏi: "Chú công an cũng nhặt rác nữa hả chú?". Tôi đáp: "Giữ bình yên là giữ cho mọi người được sống khỏe". Em bé gật đầu rồi chạy đi nhặt thêm vài vỏ chai giúp tôi. Khoảnh khắc ấy khiến tôi tin rằng ý thức được gieo từ những điều giản dị nhất.

Gieo những hạt mầm xanh

Những ngày cận Tết, chúng tôi tăng cường tuần tra ban đêm. Phố xá rực rỡ ánh đèn, nhưng phía sau vẫn có những góc khuất cần được quan tâm. Tôi cùng đồng đội nhắc nhở các nhóm thanh niên tụ tập không uống rượu quá mức, kiểm tra các điểm kinh doanh đảm bảo an toàn. Có đêm mưa lạnh, áo ướt sũng, nhưng nhìn thấy bà con yên tâm nghỉ ngơi, tôi thấy mọi vất vả đều xứng đáng.

Tôi vẫn nhớ đêm 30 Tết năm trước, khi nhận tin báo về một vụ xô xát do rượu bia. Chúng tôi kịp thời có mặt, phân tích phải trái, hòa giải để không xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau lần ấy, tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc tuyên truyền từ sớm. Khi người dân hiểu luật và hiểu hậu quả, họ sẽ biết dừng lại đúng lúc. Với tôi, việc nâng cao ý thức cho cộng đồng giống như gieo những hạt mầm xanh. Không thể nảy mầm trong một ngày, nhưng nếu được chăm sóc bằng sự chân thành và trách nhiệm, nó sẽ lớn lên thành thói quen tốt. Một người chấp hành luật giao thông, một gia đình không đốt pháo, một khu dân cư sạch sẽ - tất cả cộng lại sẽ thành bình yên chung. Có những khoảnh khắc tôi chạnh lòng khi Tết đến không thể ở nhà trọn vẹn. Khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tôi vẫn trong ca trực. Nhưng tôi hiểu phía sau lưng mình là niềm tin của người dân. Là chiến sĩ CAND, chúng tôi chấp nhận hy sinh những phút riêng tư để đổi lấy sự an toàn chung.

Niềm vui của tôi không phải những lời khen, mà là khi thấy bà con chủ động nhắc nhau chấp hành pháp luật, chủ động báo tin khi có vấn đề. Có cụ già nói: "Có mấy chú công an gần dân, tụi tui yên tâm lắm". Câu nói ấy khiến tôi thấy trách nhiệm của mình lớn hơn bao giờ hết. Mùa xuân nào rồi cũng sẽ qua, nhưng những gì chúng ta gieo hôm nay sẽ còn lại. Nếu mỗi người biết sống có trách nhiệm hơn, tiết chế hơn, biết tôn trọng pháp luật và gìn giữ môi trường sống của mình, thì không chỉ Tết mà cả năm đều sẽ bình yên.

Tôi vẫn sẽ tiếp tục những chuyến đi, những buổi tuyên truyền, những đêm tuần tra. Bởi bình yên không tự nhiên mà có. Nó được xây dựng từ ý thức, từ sự chấp hành pháp luật và từ tinh thần trách nhiệm của cả cộng đồng. Và trong sắc xuân rực rỡ ấy, tôi tự hào khi được khoác trên mình màu áo của người chiến sĩ CAND - người lặng lẽ đứng phía sau những niềm vui, để giữ cho mùa xuân mãi trọn vẹn.