Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay

Bài - ảnh: Tuyết Nhung

(NLĐO) - Trong tâm thức của nhiều người Việt, Tết không chỉ là khoảnh khắc giao thoa của đất trời, mà còn là hành trình trở về với những giá trị nguyên bản

Giữa dòng chảy hối hả của cuộc sống hiện đại, khi khái niệm "lối sống xanh" hay mục tiêu Net Zero của Chính phủ dần trở thành kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững, tôi chợt nhận ra: tinh thần "xanh" ấy vốn đã nằm sâu trong nếp Tết từ bao đời.

Trong miền ký ức của tôi, Tết xưa là những mùa xuân mà dòng chảy cuộc đời luôn hòa nhịp cùng hơi thở thiên nhiên, bình dị và trong trẻo đến lạ kỳ. Tôi vẫn nhớ như in dáng bà lom khom bên chiếc giếng khơi rêu phong, nơi những gàu nước trong vắt, mát lành vừa được kéo lên còn thơm nồng hơi thở của lòng đất mẹ.

Giữa cái se lạnh của buổi sớm cuối đông, bà tỉ mỉ vuốt ve từng tàu lá dong xanh ngắt. Lá còn đọng hơi sương, được bao bọc bằng những sợi lạt mềm mại chẻ ra từ thân tre già góc vườn. Ngày ấy, khái niệm "nhựa" hay "nilon" vẫn còn rất xa lạ. Mọi thức quà của đất trời, từ chiếc bánh chưng vuông vức đến khoanh giò lụa thơm nồng, đều được ấp ôm bằng chính hơi thở nồng nàn của cây cỏ, bằng cái tình mộc mạc của đất đai.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 1.

Bà ngồi lau lá dong

Tôi thích nhất những buổi được cùng bà lúi húi bên bếp củi hồng những ngày cuối năm, nơi thời gian như chậm lại để nhường chỗ cho mùi hương lan tỏa. Không hiểu vì sao, tôi mê đến lạ mùi khói bếp quyện cùng hương gừng cay nồng đang sên dở trên chảo mứt.

Bà vừa đều tay đảo mẻ mứt, vừa kiên nhẫn canh lửa cho đến khi những tinh thể đường trắng mịn bắt đầu kết tinh, bao phủ từng lát gừng vàng óng hay những miếng bí đao trong veo. Những thức quà ấy chẳng đến từ dây chuyền công nghiệp hiện đại mà là sự chắt chiu từ nông sản vườn nhà, kết tinh qua đôi bàn tay sạm màu thời gian và trái tim ấm áp của bà.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 2.

Ảnh ông bên nồi bánh chưng

Nhưng "mùi của Tết" khiến tôi luôn khắc khoải nhất lại là hương thơm thanh khiết từ nồi nước lá mùi già. Chiều ba mươi, bà khệ nệ bê bó lá mùi đã trổ những bông hoa trắng li ti, những hạt mùi nhỏ xíu màu nâu sẫm đượm cái nắng của cả mùa đông, cho vào chiếc nồi lớn. Khi nước sôi, làn hương ấm áp lan khắp gian bếp, len qua khe cửa rồi bao trùm cả ngôi nhà.

Nghĩ lại thấy thật thú vị, bởi chẳng cần đến những loại sữa tắm hóa chất đắt tiền đựng trong chai nhựa cầu kỳ, chỉ một nồi nước mùi già đậm chất thôn quê cũng đủ để lưu giữ ký ức Tết suốt một đời người.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 3.

Gà nhà tôi nuôi chuẩn bị cho Tết

Nhiều khi, nhắm mắt lại, tôi vẫn thấy hiện ra những phiên chợ Tết ngày xưa. Ở đó, người ta thong thả xách chiếc làn mây đã sờn quai, nâng niu mớ rau xanh mướt hay con cá tươi rói được bọc cẩn thận trong lớp lá chuối khô còn vương mùi nắng hanh. Chính những điều chân quê ấy đã âm thầm gieo vào tôi niềm trân quý với lối sống bền vững, để rồi lớn lên, giữa đô thị hiện đại, tôi vẫn tìm cách gìn giữ.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 4.

Ra vườn hái bưởi chuẩn bị cho Tết, tận dụng hoa trái trong vườn

Trong thiên chức của một người vợ, người mẹ, tôi coi Tết là dịp để khơi lại mạch ngầm giá trị truyền thống nhưng bằng một cách thức có trách nhiệm hơn với thời đại. Sắm Tết với tôi không còn là những toan tính vật chất khô khan mà là sự lựa chọn tử tế cho gia đình và xã hội.

Từ những món quà biếu, tôi ưu ái các giỏ mây tre đan thủ công, nơi nét sang trọng mộc mạc hòa quyện cùng bàn tay tài hoa của nghệ nhân làng nghề, để sau Tết, chúng vẫn tiếp tục hiện diện trong tổ ấm như một vật dụng hữu ích, thay vì trở thành rác thải. Hay mỗi khi xách chiếc túi vải quen thuộc đi giữa phố thị rộn ràng, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn, mùa Tết cũng vì thế mà thêm phần an yên.

Hạnh phúc thay, những nỗ lực nhỏ bé ấy đã tìm được sự đồng điệu từ cộng đồng. Tại các hệ thống bán lẻ lớn, những kệ hàng "xanh" dần chiếm vị trí trang trọng, cho thấy một cuộc chuyển mình khi các nhà sản xuất sẵn sàng lắng nghe tiếng nói của người tiêu dùng. Từ màng co nilon được thay bằng vật liệu tự hủy sinh học, đến những dây chuyền tiết giảm từng giọt nước, từng mức năng lượng, tôi hiểu rằng đó không chỉ là thay đổi về bao bì. Đó là lời cam kết bằng cả trách nhiệm với môi trường và thế hệ mai sau. Những sản phẩm "xanh" trên kệ Tết hôm nay chính là những nhành lộc non của hy vọng.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 5.

Cây đào nhà tôi sẽ được chăm sóc tỉ mỉ sau mỗi dịp Tết để năm sau lại trưng lên trang trí

Tiếp nối nếp nhà ông bà xưa khi trang hoàng Tết bằng cành đào, liễn đỏ, tôi chọn làm mới truyền thống theo hướng bền vững hơn. Thay vì mua những món trang trí nhựa dùng một lần, tôi ưu tiên vật liệu tái chế có tuổi thọ dài lâu, dung dị mà tinh tế.

Những gốc đào sau Tết được cả gia đình chăm sóc, vun trồng lại vào đất, chờ ngày "tái sinh" cho mùa xuân năm sau. Sự bền vững ấy còn lan tỏa vào mâm cơm Tết, không cầu kỳ dư thừa, mà vừa vặn, tinh tế với nông sản địa phương, để không lãng phí và cũng không thiếu đầy yêu thương.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 6.

Cả gia đình sum vầy bên nhau

Với tôi, "Tết xanh" không chỉ là cuộc đoàn viên giữa người với người, mà còn là khoảnh khắc giao hòa trọn vẹn với thiên nhiên. Tinh thần ấy chính là nhịp cầu nối ký ức mộc mạc của thế hệ đi trước với khát vọng Net Zero của hôm nay.

Từ mỗi nếp nhà, nếu cùng thắp lên một ngọn lửa trách nhiệm, tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể chung tay xây dựng một Việt Nam xanh hơn, bền vững hơn, bắt đầu từ chính cái Tết của mình.

Cuộc thi "Tết xanh": Từ hương lá dong xưa đến khát vọng Tết Net Zero thời nay - Ảnh 7.


Tin liên quan

Cuộc thi "Tết xanh": Những chiếc túi đựng mùa xuân của mẹ

Cuộc thi "Tết xanh": Những chiếc túi đựng mùa xuân của mẹ

(NLĐO) – Khi được hỏi có thấy phiền khi lựa chọn sống xanh, mẹ bảo: "Phiền một chút để sau này đỡ phiền hơn"

Cuộc thi "Tết xanh": Hơi thở "Tết xanh" giữa lòng Đà Nẵng

(NLĐO) - Túy Loan mỗi dịp Tết đến không chỉ rộn ràng hoa mai, bánh tét mà còn sôi nổi với nhiều lễ hội truyền thống hòa với thiên nhiên của Tết xanh

Cuộc thi "Tết xanh": Chiếc bánh chưng xanh ngoài khơi thềm lục địa

(NLĐO) - Trên nhà giàn DK1, giữa mênh mông sóng biển, mùi bánh chưng xanh thoang thoảng làm ấm lòng biết bao người

Phát triển bền vững net zero cuộc sống hiện đại Cuộc thi "Tết xanh"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo