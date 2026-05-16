Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Nửa thế kỷ sáng bừng nốt son nghĩa tình

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Nửa thế kỷ sáng bừng nốt son nghĩa tình

Thùy Trang (TP Huế)

(NLĐO) - Tôi tin mảnh đất lành phương Nam này sẽ mãi dang tay ôm ấp những phận người tha hương, chắt chiu từng giấc mơ nhỏ bé, nâng niu từng tấm chân tình...

1. Tôi không phải là một người con sinh ra trong vòng ôm dịu dàng của đất mẹ Sài Gòn - TPHCM. Ấy thế mà ánh mắt yêu thương, trân trọng và tri ân vẫn gửi trao trọn vẹn về mảnh đất phương Nam hào sảng, chân tình, bao dung cách cả nghìn cây số.

Nơi ấy, người bác ruột của tôi đã nương náu suốt một đời tha hương.

Nơi ấy, bạn bè và người thân của tôi đang hòa vào nhịp sống sôi động mà ấm áp của một thành phố không ngủ.

Nơi ấy, biết bao thế hệ học trò của tôi cũng như người trẻ muôn nơi chọn làm điểm tựa để vun bồi ước mơ, tìm kiếm cơ hội, dưỡng nuôi ý chí lập thân lập nghiệp giữa dòng chảy hối hả của thời đại.

Đếm sao hết người nối người vô tình dạo chơi rồi quyết định gắn bó lâu dài với vùng đất Sài Thành, tìm cho mình lẽ sống và định hình tương lai!

Đất lành chim đậu là thế đó, đất tự nhiên thân thiết như máu thịt, người tự dưng gần gũi đến lạ lùng. Người tứ xứ vô tư lạm nhận "thành phố của tôi", "thành phố này tôi yêu lắm lắm", còn thành phố mỉm cười bao dung, ôm trọn vào lòng tất cả mến thương.

Biết bao người nối người đặt chân đến rồi luyến tiếc rời đi trong khắc khoải nhớ thương. Day dứt hoài vọng về con hẻm nhỏ sâu hun hút đan cài những phận người, những tiếng rao thâu đêm đánh thức bao giấc mơ cơm no áo ấm, hay lời mời gọi sẻ chia một bữa cơm, một chỗ trọ, một câu hỏi han dung dị làm ấm lòng người lỡ bước.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Nửa thế kỷ sáng bừng nốt son nghĩa tình - Ảnh 1.

Chợ Bến Thành (phường Bến Thành, TPHCM). Ảnh: Ái My

Chốn thị thành đông đúc, nhộn nhịp, hiện đại và hào nhoáng ấy chẳng của riêng ai, thế mà danh xưng "thành phố của tôi" cứ len lỏi trong tâm trí, bởi thành phố đã ôm ấp, vỗ về, cưu mang biết bao người.

2. Đất Sài Gòn - TPHCM bao la nghĩa tình tự bao đời nay, người Sài Gòn - TPHCM dạt dào hào sảng từ khi lập đất dựng tên.

Chữ tình, chữ nghĩa hun đúc nên nét đẹp văn hóa ứng xử trong cách gửi miếng cơm, trao manh áo thật tinh tế và khéo léo. Tủ bánh mì miễn phí, thùng nước trà giải nhiệt, quán cơm giá tùy tâm, hiệu cắt tóc 0 đồng... xuất hiện ở khắp mọi nẻo đường. "Lá lành đùm lá rách" đã quý, "lá chẳng lành" vẫn cố gắng vun vén trao yêu thương cho người dưng nước lã lại càng trân quý hơn!

Tấm lòng nghĩa hiệp của người dân TPHCM còn gửi đến đồng bào Tổ quốc từ Bắc chí Nam. Tôi nhớ mỗi khi miền Trung gặp cảnh lũ lụt, sạt lở, xe tiếp tế lương thực, thuốc men, nước sạch, áo quần, bánh trái từ Nam cứ ùn ùn kéo nhau ra nơi "khúc ruột" của Tổ quốc, giúp nhau "một miếng khi đói"...

Tôi nhớ mỗi khi bà con Bắc Giang (cũ), Sơn La, Gia Lai lên tiếng kêu gọi giải cứu vải, mận, dưa hấu thì ngay lập tức, TPHCM "đáp lời" bằng cách vận động nhau tiêu thụ giúp nông sản.

3. Hẳn là ai cũng đã từng thương và tự hào khôn xiết khi thấy TPHCM kiên cường vượt qua vòng vây đại dịch COVID-19 mà vẫn sáng bừng nốt son nghĩa tình.

Có nơi đâu như đất ấy, thành phố giãn cách mà người chẳng cách lòng. Gạo không thể trao tay, ATM gạo ra đời để sẻ chia nhau từng hạt ngọc quý giá. Khẩu trang khan hiếm, thế là người người may khẩu trang, nhà nhà làm tấm ngăn giọt bắn gửi tặng các "điểm nóng" COVID-19. Để người nghèo có cái ăn và người khốn khổ vơi bớt muộn phiền, mấy cửa hàng thực phẩm miễn phí mọc lên, các gian hàng 0 đồng được mở ra...

TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM đã dìu dắt nhau, đỡ nâng nhau và nương tựa vào nhau vượt qua đại dịch như thế đó. Càng trong bĩ cực gian nan càng trân quý tấm lòng người với người gửi trao nhau một cách chân tình và dung dị!

Những ngày này, lòng người muôn nơi vẫn hướng về công viên tại số 1 Lý Thái Tổ. Biểu trưng giọt nước đặt ở trung tâm được chưng cất từ bao đau thương mất mát mà tràn đầy nghĩa tình trong đại dịch COVID-19. Đó là những khuôn mặt hằn vết khẩu trang của đội ngũ tuyến đầu chống dịch, những chuyến xe chở rau miễn phí len lỏi khắp hẻm sâu, những bếp ăn đỏ lửa hỗ trợ người nghèo...

Có lẽ "sự hồi sinh - lòng nhân nghĩa và tình đoàn kết - tinh thần hướng tới tương lai" là 3 thông điệp tạo nên tầm vóc của công trình có ý nghĩa đặc biệt, giàu tính nhân văn này. Đó còn là lời nhắc nhở chúng ta tìm về để nhớ, để thương và để sống chậm lại giữa dòng đời hối hả.

Sài Gòn - Gia Định - TPHCM đang bước qua mốc son 50 năm rực rỡ tên vàng. Một đô thị hiện đại đang kiến tạo khát vọng vươn mình mạnh mẽ mà vẫn đong đầy nghĩa tình, hào sảng.

Tôi tin mảnh đất lành phương Nam này sẽ mãi dang tay ôm ấp những phận người tha hương, chắt chiu từng giấc mơ nhỏ bé và nâng niu từng tấm chân tình gửi trao nhau.

Tin liên quan

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Từ thành phố này Người đã ra đi... (*)

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Từ thành phố này Người đã ra đi... (*)

(NLĐO) - Sau nửa thế kỷ mang tên Bác, TPHCM đã vươn mình cùng đất nước bằng tinh thần dám nghĩ, dám đi và dám mở đường cho tương lai.

Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi": Lớp sinh viên Đại học Tổng hợp năm ấy

(NLĐO) - Thành phố luôn mở lòng với những người đến đây để sống, cống hiến và rồi sau nhiều năm, họ đã xem nơi này như quê hương thật sự của mình.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Má Mười và 40 năm lặng thầm làm việc nghĩa

(NLĐO) - Bán nhà để cứu trợ đồng bào lũ lụt, dành trọn lương hưu giúp người nghèo..., suốt 40 năm qua, má Mười vẫn lặng lẽ sống nghĩa tình như vậy.

TPHCM TPHCM 50 năm mang tên Bác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo