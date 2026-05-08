Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết “Tôi yêu thành phố của tôi”

Nhân kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), Báo Người Lao Động tổ chức cuộc thi viết cảm tưởng, chủ đề "Tôi yêu thành phố của tôi".

Bạn đọc có thể viết về sự thay da đổi thịt của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh trong 50 năm qua. Kể chuyện về người Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh hào sảng, nhơn hậu, chân tình, trọng nghĩa. Chia sẻ tâm tư, tình cảm với thành phố mến yêu đã bao dung, che chở, nuôi nấng và hỗ trợ bao người thành danh, vươn tới.

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục phát triển đô thị theo hướng văn minh, hiện đại. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hay, cũng có thể giới thiệu những người tốt - việc tốt cụ thể, qua đó lan tỏa lối sống đẹp, sống tử tế của người và đất Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh qua nửa thế kỷ. Cảm nhận về sự đổi mới, hiện đại, đa dạng cơ hội của thành phố hàng đầu cả nước đã tác động đến đời sống vật chất và tinh thần của cư dân.

Hoặc, kể về những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên với thành phố này - nơi đã từng sống, học tập, làm việc hoặc du lịch.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày phát động cuộc thi, 8-5-2026 đến ngày 10-6-2026. Dự kiến trao giải vào dịp kỷ niệm Thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác phẩm dự thi gồm các thể loại báo chí và văn xuôi: phóng sự, ký sự, ghi chép, tản văn, tạp bút. Bài dự thi viết bằng tiếng Việt, tối đa 1.200 chữ; mỗi tác giả được đăng tối đa 03 (ba) bài.

Bài dự thi do tác giả tự viết, nghiêm cấm sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sáng tạo nội dung; ảnh kèm bài phải minh bạch bản quyền và ghi rõ chú thích (trừ ảnh minh họa).

Bài dự thi chưa từng đăng trên các phương tiện xuất bản, kênh truyền thông hay mạng xã hội nào. Báo Người Lao Động không chịu trách nhiệm về việc tranh chấp bản quyền tác phẩm giữa người dự thi và bên thứ ba (nếu có). Tác phẩm có tranh chấp bản quyền được xem là phạm quy và sẽ bị loại khỏi cuộc thi.

Bài viết được đánh máy, file bài (và ảnh, video) gửi về email cuộc thi: toiyeuthanhphocuatoi@nld.com.vn.

Báo Người Lao Động không trả nhuận bút cho bài dự thi được chọn đăng trên các phương tiện xuất bản của báo.

Giải thưởng gồm:

1 giải nhất: 20 triệu đồng

1 giải nhì: 15 triệu đồng

2 giải ba: 10 triệu đồng/giải

3 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải