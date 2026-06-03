Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Thành tựu đổi mới trên quê hương anh hùng Võ Thị Sáu

Theo dòng lịch sử, 4 xã mới Long Điền, Long Hải, Đất Đỏ và Phước Hải trên quê hương anh hùng Võ Thị Sáu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) đã và đang vươn lên xây dựng, phát triển không ngừng nghỉ.

Phát huy truyền thống anh hùng

Mới đó mà nay đã nửa thế kỷ vụt qua! Luôn phấn khởi và tự hào rằng mỗi người dân nơi đây đã cùng nỗ lực vượt qua bao nhọc nhằn, cơ cực, gian truân trong hơn 50 năm kể từ ngày non sông liền một dải.

Phát huy truyền thống anh hùng của ông cha ta qua bao cuộc kháng chiến vệ quốc, chống ngoại xâm; vững bước đi lên với khí thế của "tiền nhân mở cõi đất phương Nam", đâu đâu trên địa bàn các xã, người người nhà nhà vẫn cùng chung nhịp bước, cùng nhau xây dựng quê hương phát triển, đạt được những thành tựu như hôm nay.

Nhớ lại những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, ai nấy thi đua làm việc, khắc phục hậu quả chiến tranh, nỗ lực không ngừng nghỉ để phát triển kinh tế và từng bước nâng cao đời sống. Cơ sở hạ tầng bắt đầu được khôi phục dần. Việc xây dựng và củng cố không ngừng nền quốc phòng toàn dân gắn liền với an ninh nhân dân luôn là nhiệm vụ trọng yếu.

Đồng muối Long Điền - An Ngãi

Sau khi chuyển từ Đồng Nai về Bà rịa - Vũng Tàu và đến nay là sau gần một năm sáp nhập vào thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu, Đảng bộ, chính quyền và nhân các địa phương vẫn tiếp tục trên đà phát triển toàn diện, ngày càng khởi sắc.

Với quy mô dân số trên 10 vạn người và 13 đơn vị hành chánh, 4 xã trước đây có cơ cấu kinh tế gồm nông - ngư - diêm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ thương mại. Sau đó, từng bước dịch chuyển sang dịch vụ, công nghiệp, đóng góp đáng kể và từng bước cân đối cho ngân sách địa phương.

Một sự kiện đáng ghi nhớ là vào ngày 17-4-1995, dòng khí đầu tiên của nước ta được khai thác và đưa vào bờ. Thu gom từ mỏ Bạch Hổ, nguồn khí đồng hành được vận chuyển vào nhà máy chế biến Dinh Cố - An Ngãi (nay thuộc xã Long Điền), rồi tiếp tục đưa đến trạm phân phối khí Bà Rịa, cung cấp khí cho nhà máy điện Bà Rịa. Từ đây phát ra dòng điện khí đầu tiên để hòa vào lưới điện quốc gia vào lúc 14 giờ ngày 26-4-1995, đánh dấu một kỷ nguyên mới của ngành công nghiệp khí Việt Nam.

Nhà máy khí điện GPP Dinh Cố - An Ngãi, xã Long Điền

Vượt qua gian khó

Trong tiến trình nỗ lực xây dựng và phát triển, địa phương không tránh khỏi tác động của thiên tai như cơn bão số 9 (Durian) ập vào cuối tháng 11-2006 hay đại dịch COVID-19. Dù đời sống cũng như nguồn lực phát triển của các xã bị ảnh hưởng nhưng với tinh thần đoàn kết và quyết tâm xây dựng quê hương giàu mạnh, mọi khó khăn dần được khắc phục.

Biển Lộc An, xã Phước Hải

Trong đó, đáng vui mừng là hệ thống điện phục vụ cho sản xuất và tiêu dùng được kết nối và ngày càng mở rộng đến tận nông thôn, vùng sâu. Từng bước, đường sá, trường học, cơ sở y tế đã phủ đến những vùng xa xôi.

Nhiều bãi tắm được hình thành; nhiều khách sạn, resort, nhà nghỉ hiện đại được đầu tư xây cất dọc biển. Nhiều khu du lịch phức hợp hiện đại, tầm cỡ quốc tế đã và đang hiện diện nơi đây để gắn kết với các tỉnh Nam Trung bộ. Qua đó, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước đến tham quan, nghỉ dưỡng, đóng góp vào tăng trưởng chung và phát triển kinh tế biển cho TPHCM cũng như cả vùng Đông Nam Bộ

Ngày nay, diện tích đất gieo trồng tại đây đã được đầu tư khai thác hiệu quả hơn. Tính riêng vụ Đông Xuân hằng năm đã canh tác hơn 5.800 ha, trong đó có 3.000 ha cấy lúa 2-3 vụ. Thêm vào đó, với trên 2.000 tàu thuyền các loại, trong đó có hơn 1.300 chiếc đánh bắt xa bờ, vùng khơi đã mang lại nguồn lợi từ khai thác chế biến hải sản đáng kể cho nông - ngư dân trong vùng.

Một điểm khá độc đáo vẫn còn lưu giữ được trong nền kinh tế địa phương là diêm nghiệp. Sản phẩm và nguồn lợi ấy được làm ra từ biển vì nguồn nước biển theo từng ngọn sông dẫn vào đùn bãi để làm ra muối. Do vậy, cánh đồng muối Long Điền - An Ngãi có thể nói là nét đặc trưng riêng có của thương hiệu nổi tiếng muối Bà Rịa. Tuy nhiên, lãnh vực này ngày đang thu hẹp dần diện tích canh tác trước tác động của đô thị hóa.

Bàu Thành (xã Long Điền)

Nâng cao chất lượng văn hóa - giáo dục

Đi đôi với phát triển kinh tế, thêm một dấu son cũng thật đáng phấn khởi là mạng lưới trường học không ngừng được nâng cấp, sửa chữa, xây mới và mở rộng. Không chỉ cơ sở vật chất ngày một khang trang, hiện đại so với trước mà việc đào tạo giáo viên các cấp cũng được chú trọng nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

Song song đó, lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng không ngừng được chăm lo đầu tư, phát triển mạnh mẽ. Những Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao trên địa bàn 4 xã đã và đang được xây dựng mới, rất khang trang, rộng rãi với nhiều loại hình hoạt động phong phú, bổ ích. Ngoài ra, Khu Di tích Lịch sử - Văn hóa Bàu Thành gắn với Đình thần Long Điền cũng từng thu hút nhiều hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao, vui chơi.

Các Lễ hội Dinh Cô Long Hải, Nghinh Ông Phước Hải diễn ra từ ngày 10-16 tháng 2 Âm lịch; Lễ hội giỗ anh hùng Võ Thị Sáu..., cùng nhiều hoạt động văn hóa khác đã thu hút hàng trăm ngàn lượt du khách ở trong và ngoài 4 xã đến tham dự, thưởng ngoạn. Riêng tháng 2-2026, Lễ hội Dinh Cô Long Hải đã đón 378.000 lượt du khách đến chiêm bái, tham quan.