Bạn đọc

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn

Bài và ảnh: ÉN NHỎ

(NLĐO) - Từ chiếc radio nhỏ đến trang báo, sóng phát thanh và truyền hình, tất cả đã kết nối, tiếp sức để tôi yêu hơn thành phố nghĩa tình.

Hồi nhỏ, trong mắt tôi, thành phố dường như rất xa xôi. Dù nhà chỉ cách trung tâm khoảng 45 km, nhưng với một cô bé 13 tuổi, khoảng cách ấy đủ để gợi lên cảm giác mình đứng bên lề những điều nhộn nhịp, hiện đại. Tôi thường ước: "Giá như nhà mình ở trung tâm" để được đi chơi thỏa thích như bao người khác.

Thực ra, tôi có nhiều dịp lên thành phố. Nhưng điểm đến quen thuộc nhất lại là bệnh viện. Di chứng chất độc da cam cùng căn bệnh xương thủy tinh khiến tôi gắn bó với chiếc xe lăn từ thuở lọt lòng và phải đối diện với nhiều giới hạn trong cuộc sống. Tôi không muốn kể về bất hạnh của mình, nhưng đó là cách để bạn hình dung thế giới của một cô gái khuyết tật đã từng thu hẹp đến nhường nào.

Niềm tin và sự lạc quan

Năm 1999, cậu Út tặng tôi một chiếc máy cassette Sony màu đen. Từ đó, qua làn sóng radio, tôi bắt đầu "chạm" vào Sài Gòn - TPHCM theo một cách rất riêng. Sự kết nối ấy nuôi dưỡng tâm hồn, gieo vào tôi những mầm hy vọng xanh tươi.

Từ ngày có người bạn tri âm ấy, thế giới trong tôi trở nên rộng mở hơn. Chỉ cần xoay nút dò đài, tôi có thể theo dõi nhiều chương trình phát thanh hấp dẫn. Qua những bản tin, những câu chuyện và giai điệu âm nhạc, tôi như được dạo bước trên các con phố Sài Gòn, được ngắm thành phố khi lên đèn dù vẫn nằm trên chiếc giường quen thuộc.

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn - Ảnh 1.

Chiếc máy cassette kỷ vật từ người cậu quá cố

Những lúc mệt mỏi vì bệnh tật, giọng nói của các phát thanh viên cùng những bài hát thân quen không chỉ giúp tôi thư giãn mà còn tiếp thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Ngày qua ngày, nỗi buồn dần được thay thế bằng niềm tin và sự lạc quan.

Không chỉ lắng nghe, tôi còn viết thư về đài, tham gia giao lưu trên sóng phát thanh. Từ những kết nối ấy, ước mơ mở tủ sách phục vụ cộng đồng của tôi dần trở thành hiện thực. Sau 17 năm, từ một tủ sách nhỏ, nơi đây đã phát triển thành thư viện với hơn 4.000 đầu sách, báo và truyện. Những người làm phát thanh không chỉ mang đến cho tôi tri thức mà còn giúp tôi kết nối với cuộc sống, tô thêm nhiều gam màu tươi sáng cho hành trình của mình.

Ký ức đẹp trong hành trình trưởng thành

Bên cạnh phát thanh, Đài Truyền hình TPHCM - HTV cũng là một trong những chiếc cầu nối nâng đỡ cuộc đời tôi.

Năm 2009, tôi vinh dự được anh Nguyễn Hồng Phúc (nay là Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM) mời tham gia dẫn chương trình "Khát vọng sống" lần thứ 3 dành cho nạn nhân chất độc da cam, cùng MC Quỳnh Giang và MC Việt Phong.

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn - Ảnh 2.

Tác giả (ngồi xe lăn) chụp cùng chị Nhật Phượng - nguyên phát thanh viên chương trình "Điểm hẹn tuổi hồng" của VOH (tên gọi khi chưa sáp nhập)

Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu lớn và xuất hiện trong chương trình truyền hình trực tiếp, tôi vừa hồi hộp vừa hạnh phúc. Với một người khuyết tật vận động nặng, việc được tin tưởng, trao cơ hội và tiếp sức mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Điều đó cho tôi cảm nhận sâu sắc về tinh thần nhân văn, không bỏ ai lại phía sau của thành phố này.

Giữa một đô thị năng động, nơi mọi thứ luôn vận động không ngừng, việc một người có xuất phát điểm nhiều thiệt thòi như tôi được lựa chọn và trao cơ hội là điều mà trước đó tôi chưa từng dám nghĩ đến.

Sau này, tôi có thêm nhiều dịp xuất hiện trên các chương trình truyền hình với vai trò nhân vật truyền cảm hứng. Thế nhưng, cảm xúc của lần đầu cầm micro trên sóng HTV vẫn là ký ức đẹp nhất trong hành trình trưởng thành của tôi.

Văn chương - những nhịp cầu yêu thương

Nếu nói mình may mắn khi được nâng đỡ bởi cả báo nói, báo hình và báo in thì có lẽ cũng không quá lời.

Từ nhỏ, tôi đã yêu báo giấy. Khi bắt đầu tập viết, con chữ trở thành điểm tựa giúp tôi vượt qua những cơn đau và những thời khắc tưởng chừng gục ngã. Mỗi lần được viết, được trải lòng trên trang giấy, tôi lại thấy cuộc sống có thêm ý nghĩa.

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn - Ảnh 3.

Tác giả (ngồi xe lăn) với vai trò người dẫn chương trình đang tặng hoa cho ca sỹ Mỹ Tâm Ảnh: SGGPO

Cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi": Những nhịp cầu kết nối tâm hồn - Ảnh 4.

Tác giả (bên trái) nhận giải thưởng cuộc thi viết "Xuân sum

vầy - Tết sẻ chia" do Báo Người Lao Động tổ chức

Những bài viết đầu tiên còn vụng về, non nớt nhưng luôn nhận được sự động viên, chỉnh sửa tận tình từ các biên tập viên. Sự ghi nhận ấy trở thành nguồn khích lệ lớn lao để tôi tiếp tục nuôi dưỡng đam mê và niềm tin vào bản thân.

Nhiều người nghĩ đến Sài Gòn - TPHCM bằng những hình ảnh về sự sôi động, đông đúc hay hiện đại. Nhưng với tôi, điều đặc biệt nhất của thành phố lại nằm ở sự kết nối. Thành phố biết lan tỏa những rung cảm rất riêng, bằng nhiều cách khác nhau, để chạm đến trái tim mỗi người.

Nửa thế kỷ đã trôi qua, thành phố không ngừng đổi thay. Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM - VOH và HTV đã bước vào một giai đoạn phát triển mới. Nhiều cơ quan báo chí cũng thay đổi mô hình hoạt động để thích ứng với xu thế chuyển đổi số. Đó là quy luật tất yếu của sự phát triển.

Mai này, khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn sẽ dành một góc đặc biệt trong ký ức để biết ơn những kết nối đẹp đẽ mà thành phố đã mang đến. Và tôi tin rằng, dù thời gian có đổi thay, sự hào sảng, nhân văn, nghĩa tình và tử tế vẫn luôn là nét đặc trưng của "thành phố của tôi" - thành phố mang tên Bác.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi viết "Tôi yêu thành phố của tôi"

(NLĐO) - Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi cuộc thi viết “Tôi yêu thành phố của tôi” từ ngày phát động đến ngày 10-6-2026.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Những chuyến xe buýt thân thương

(NLĐO) - Mỗi trạm dừng chân, mỗi cung đường xe buýt đi qua đều mang đến những trải nghiệm đáng nhớ.

Cuộc thi “Tôi yêu thành phố của tôi”: Hành trình thành phố vươn tầm

(NLĐO) - Có thể với nhiều người, một lần đi metro chỉ là hành trình di chuyển, nhưng với tôi, đó là khoảnh khắc được nhìn thấy rõ nhịp phát triển của thành phố.

