Cuộc thi viết "Lòng tốt quanh ta” lần 3: Những giọt máu cứu người của chàng trai tuổi 28

Suốt 10 năm liền, Ngô Thanh Trung (sinh năm 1997, phường Bình Tân, TP HCM) đã hơn 30 lần hiến máu, tiểu cầu cho những bệnh nhân. Mỗi lần hiến máu, anh đổi sữa lấy tiền, thậm chí bán cả chiếc nhẫn kỷ niệm để giúp những bệnh nhân nghèo.

Từ phong trào đến lẽ sống

Chúng tôi bắt đầu về câu chuyện chàng thanh niên tuổi 28 Ngô Thanh Trung giúp mọi người sống hạnh phúc hơn mỗi ngày tại cà phê Saigon Corner trên đường Lê Quý Đôn, khơi dậy khát vọng sống tốt đẹp hơn.

Trung kể mười năm trước, Trung ham chơi, kết quả học tập lẹt đẹt khiến cha mẹ phiền lòng. Nghĩ lại Trung cảm thấy có lỗi và hạ quyết tâm phải làm điều gì đó để ba mẹ vui. Một lần, nghe bác tổ trưởng khu phố thông báo về đợt hiến máu nhân đạo. Khi thấy các anh chị đoàn viên thanh niên ở địa phương đăng ký, Trung cũng "đu theo phong trào". Lần đầu bước chân vào điểm hiến máu, chàng trai mười tám tuổi vừa hồi hộp vừa tò mò. "Ủa, máu của mình mà có thể cứu sống ai đó, sao hông thử?" - Trung nghĩ thầm. Và rồi, từ một lần, hai lần… những tờ giấy chứng nhận hiến máu nhanh chóng trở thành niềm tự hào. Có lần, vừa về đến đầu hẻm, Trung đã hí hửng khoe chiến tích với mọi người. Trung kể anh vốn rất sợ kim tiêm, chỉ cần nhìn thấy ống chích là mồ hôi vã ra.

Chính những lần ngồi trên ghế hiến máu đã giúp anh tập cách đối diện với nỗi sợ. Cây kim chạm da nhói nhẹ, rồi dòng máu đỏ chảy qua ống dẫn, bất giác anh thấy lòng nhẹ nhõm. Bởi ở đâu đó, một người xa lạ đang nhận thêm cơ hội sống. "Ban đầu là phong trào. Nhưng dần dà, tôi hiểu rằng y học có tiến bộ đến đâu, cũng cần có máu để cứu người. Rồi nó bén rễ, gắn bó với tôi suốt 10 năm qua. Có lẽ, nó sẽ còn theo tôi cho đến ngày nào bác sĩ bảo dừng" - Trung bộc bạch.

Có lần, sau ca hiến máu, Trung ra về với cánh tay còn hằn vết băng dán. Ngồi nghỉ ngoài hành lang, mùi cồn sát trùng phảng phất, anh vô tình nghe hai chị điều dưỡng trò chuyện: "May mà có đơn máu B- vừa hiến xong, kịp truyền ngay cho bé trai bị bệnh máu khó đông. Nếu chậm vài giờ, chắc khó qua khỏi…". Câu nói tình cờ ấy khiến Trung lặng người. Và, hiến máu với Trung không còn là chuyện "đi cho biết". Anh chủ động tìm hiểu về tình trạng khan hiếm máu, đặc biệt trong dịp cao điểm lễ, Tết. Anh rủ bạn bè, khách hàng tham gia, đăng ký danh sách hiến khẩn cấp khi bệnh viện cần. "Mỗi người đều có thể để lại một thứ gì đó cho đời. Với tôi, có lẽ đó là những giọt máu O+ đã góp phần giữ lại nụ cười cho ai đó…" - Trung nói.

Với Trung, số lần hiến máu không còn là thước đo. Điều anh quan tâm là chất lượng từng đơn vị máu, để mỗi khi bác sĩ gật đầu đồng ý, anh mới cảm thấy "ưng cái bụng". Đó là cách anh hiểu sâu hơn về trách nhiệm công dân, như lời cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng căn dặn thanh niên: "Sẵn sàng chia sẻ vì cộng đồng".

Trung hiến tiểu cầu và máu tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP HCM

Phiên bản ở tuổi 28

Công việc thợ phun xăm thẩm mỹ và nhân viên mát-xa trị liệu khiến Trung khá bận rộn, nhưng Trung cho hay vẫn duy trì thói quen tập gym, bơi lội để rèn luyện sức khỏe. Anh bảo, tuổi 28, điều đẹp nhất là trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình.

"Mình còn trẻ, tiểu cầu nhanh chóng sản sinh lại. Hiến máu thì cần cách nhau ít nhất 3 tháng, còn tiểu cầu chỉ 15-20 ngày là có thể hiến tiếp. Sau Tết Nguyên đán đến nay, em chuyển sang hiến tiểu cầu" - giọng Trung chắc nịch, pha lẫn niềm hạnh phúc.

Theo anh, nhiều bệnh nhân ung thư, xuất huyết não, rối loạn đông máu hay sốt xuất huyết đều rơi vào tình trạng giảm tiểu cầu nghiêm trọng và cần được truyền gấp. "Thường sau gần một tuần, bệnh viện gửi tin nhắn qua SMS báo tiểu cầu của mình đã được truyền cho bệnh nhân. Mỗi lần đọc tin nhắn, tôi rất vui vì biết mình đã giúp được ai đó" - Trung chia sẻ.

Những lần đến bệnh viện, Trung gặp nhiều bệnh nhi, các em còn quá nhỏ tuổi đã phải chống chọi với ung thư. "Các em cần máu mỗi ngày để duy trì sự sống. Nhìn cảnh đó, tôi càng muốn giúp thêm" - anh chia sẻ. Chính vì thế, bên cạnh hiến máu, anh tích cực tham gia vận động, lan tỏa thông điệp "Hiến máu nhân đạo".

Để duy trì đều đặn nghĩa cử ấy, Trung rèn cho mình lối sống tích cực, từ ăn uống, đến luyện tập thể thao… Trước mỗi lần hiến, anh luôn cân đối chế độ ăn, tránh dư đạm. "Tôi nhận ra, ngoài việc được tạo hóa ban cho sức khỏe, việc rèn luyện bền bỉ để yêu lấy bản thân, trân quý hình hài cha mẹ sinh thành là điều phải làm. Có sức khỏe, ta mới sống tốt, mới làm được điều có ích. Thế hệ trẻ chúng ta chắc chắn sẽ đóng góp nhiều hơn cho xã hội, nếu có sự quyết tâm…" - Trung bộc bạch.

Trung thường đăng hình ảnh những lần hiến máu, hiến tiểu cầu của mình lên mạng xã hội. Ban đầu cho biết mình cũng ngại, sợ bị nói là khoe. "Nghĩ lại, kệ…! Nếu một người bạn thấy rồi đi hiến, họ lại truyền cảm hứng thêm người khác. Từ một người sẽ thành nhiều người, dần dần sẽ thành thói quen tốt trong xã hội" - Trung cười hiền, đúc kết.

Ngày đầu, cha mẹ Trung còn lo con trai giảm sức khỏe. Nhưng khi thấy Trung khỏe mạnh, ổn định sau mỗi lần hiến, họ dần yên tâm. Giờ đây, chính họ cũng đồng hành cùng Trung.

Rèn luyện sức khỏe, tinh thần an yên, có lượng máu và tiểu cầu tốt để Trung chia sẻ hạnh phúc với mọi người

Bán nhẫn, đổi sữa thành tiền giúp người

Qua một người quen, Trung biết đến hoàn cảnh của một người mẹ đơn thân nghèo khó. Hai mẹ con sống trong căn phòng trọ, chật vật thiếu thốn, cậu con trai lại chẳng may mắc bệnh hiểm nghèo. Ngặt nỗi, em cần nhập viện gấp ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhưng lại không có bảo hiểm y tế. Việc chi trả viện phí trở thành gánh nặng quá sức với người mẹ.

"Trước hoàn cảnh đáng thương đó, tôi chỉ nghĩ đơn giản, có gì bán được thì bán để giúp họ. Thế là tôi bán chiếc nhẫn vàng của mình, để kịp lo cho bạn ấy mua bảo hiểm và chữa trị kịp thời" - Trung nhớ lại.

Điều may mắn là sau một thời gian điều trị tích cực, người bạn ấy đã hồi phục, khỏe mạnh trở lại và giờ còn tham gia tích cực trong cộng đồng người có H, lan tỏa tinh thần lạc quan và sẻ chia.

Bà Nguyễn Thị Kim Chi - 60 tuổi, mẹ của Q. - người được Trung bán nhẫn hỗ trợ vượt qua bệnh hiểm nghèo, cho biết rất xúc động với tình cảm của Trung. "Tôi thật sự rất cảm kích với nghĩa cử của Trung. Cậu ấy còn trẻ mà biết sẻ chia, làm cho mẹ con tôi thêm động lực sống. Trong lúc mình ngặt nghèo mà được giúp đỡ thì đó còn hơn phép mầu. Giờ con tôi đã ổn định, nhưng Trung vẫn hay điện thoại động viên" - bà Chi cho biết.

Nhẩm tính, một túi máu có thể tách ra để cứu 3 người, còn một túi tiểu cầu giúp được 2-3 người. Với 10 năm bền bỉ, 22 lần hiến máu, tiểu cầu tại bệnh viện và khoảng 10 lần tham gia cùng các đơn vị theo phong trào tại địa phương, Trung đã góp phần cứu được gần 100 bệnh nhân.

Mỗi lần hiến từ 450-500 ml. Người hiến sẽ được tặng quà nhưng Trung xin đổi sữa thành tiền mặt để giúp người nghèo trả viện phí. "Mỗi lần như vậy em nhận được 750.000 đồng. Nếu hiến hai lần/tháng thì được 1,5 triệu đồng. Nó có thể giúp bệnh nhi nào đó chi trả một phần viện phí, hay mua thức ăn bồi dưỡng" - Trung trải lòng.

Hiến tạng cho cộng đồng Trung không phủ nhận nhu cầu mưu sinh nhưng anh chọn sống thật với chính mình, sống với tinh thần sẻ chia. "Tôi đã đăng ký hiến mô, các bộ phận cơ thể gồm: thận, gan, tụy, tim, phổi, giác mạc, van tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy từ tháng 5-2022" - Trung kể.

