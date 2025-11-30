Cuộc thi viết “Lòng tốt quanh ta lần 4”: Những người hùng thầm lặng giữa lũ dữ

Lặn lội đến vùng rốn lũ xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk để cứu người thân, 4 ngư dân Hòa Hiệp không thể làm ngơ trước tiếng kêu cứu của người dân. Giữa hiểm nguy, tình người đã trở thành sức mạnh để 4 ngư dân Nguyễn Hữu Khắn (SN 1984), Nguyễn Hữu Chu (SN 1986), Trần Ngọc Mỹ (SN 1976) và Nguyễn Văn Cường (SN 1992) ở khu phố Phú Thọ 1 (phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk) làm nên những điều kỳ diệu.

Hơn cả ân nhân

Sáng 25-11, chị Lê Thị Thanh Kiều (ngụ thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ) cùng cha mẹ đến Phú Thọ 1, tìm đến nhà 4 ngư dân trên để bày tỏ lòng biết ơn. Chị Kiều là một trong rất nhiều người ở 2 xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ được các ngư dân cứu khỏi lũ dữ.

Nhà chị Kiều nằm ở giữa đồng, chồng đi làm xa, trong nhà chỉ còn lại ông nội chồng trên 90 tuổi, chị và 2 con nhỏ (một bé học lớp 6, một bé học mẫu giáo). Ngày 19-11, nước lên rất nhanh. Chị Kiều kê bàn ghế, giường lên cao dần để cho ông nội chồng và 2 con ngồi. Khi nước tiếp tục dâng, đồ đạc kê cao trở nên chênh vênh, chị Kiều phải ngâm mình trong nước để tìm cách giữ để chúng không bị đổ. Đói và lạnh buốt, người mẹ trẻ dần kiệt sức, cố gắng chống chọi với nước lũ và cầu nguyện. Đến 13 giờ ngày 20-11, phép mầu xuất hiện. Trên chiếc thuyền thúng, 4 ngư dân tiếp cận được nhà chị, lần lượt đưa 4 người xuống thúng. Chị nghẹn ngào nói với các ân nhân: "Lúc đó em nghĩ chắc cả nhà khó qua khỏi. Giờ em thấy như mình được sinh ra lần thứ hai". Chị xin thông tin liên lạc để tiện cảm ơn, nhưng các ngư dân lắc đầu: "Tụi tui đi cứu người chớ không nhận bất cứ thứ gì của bà con đâu!".

Từ trái sang: Các ngư dân Nguyễn Văn Cường, Nguyễn Hữu Chu, Trần Ngọc Mỹ và Nguyễn Hữu Khắn

Tại thôn Phú Thuận, 4 ngư dân cứu được nhiều gia đình, trong đó có một đại gia đình gồm 8 đứa trẻ, 5 người lớn. Ông Huỳnh Bảy (SN 1962) - người lớn tuổi nhất trong đại gia đình - kể lại: "Vợ chồng tui và gia đình 2 đứa con dời từ ngôi nhà thấp tới ngôi nhà cao hơn. Khi nước lên, tui lấy cánh cửa mấy phòng ngủ làm trụ, dựng đứng mấy cái giường lên rồi gác vạt giường qua cho con cháu trèo lên trên". Nước tiếp tục lên, họ tiếp tục dỡ trần nhà leo lên, tay níu những thanh xà gồ. Họ ngồi suốt cả đêm 19-11. Đến gần 5 giờ sáng hôm sau, ông Bảy dỡ ngói, trèo lên mái nhà kêu cứu. Thời điểm đó, sau khi ứng cứu một số người dân trong xóm và đưa đến Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai tá túc, 4 ngư dân điều khiển thuyền thúng đến nhà ông Bảy hỗ trợ. Vậy là 13 người trong gia đình ông Bảy được cứu sống. "Tui thấy mình như chết đi sống lại" - ông Bảy tâm sự.

Quá trình chống chọi với nước lũ của bà Trần Thị Trúc (SN 1967, em vợ ông Bảy, ở cùng thôn) và người mẹ già 90 tuổi, bị liệt 2 chân, đầy ám ảnh. Khi nước dâng cao, bà Trúc đưa mẹ ngồi trên bàn thờ. Nước tiếp tục dâng. Bà Trúc tìm cách đưa mẹ bám trên cây xà ngang và cầu nguyện cho nước rút. Ngồi từ 16 giờ ngày hôm trước cho tới 4 giờ sáng hôm sau thì người mẹ rơi xuống nước. Bà Trúc một tay ôm cột nhà, một tay kéo mẹ lên. Thế nhưng, do kiệt sức, bà Trúc cũng rơi xuống nước. May thay, bà chụp được bó dây rèm bằng nhựa được cột vào cây cột cạnh bàn thờ. Bà cố gắng giữ chặt dây rèm, còn người mẹ ôm ngang bụng con.

Do tuổi cao, sức yếu nên 5 giờ sáng hôm sau, mẹ bà Trúc đành buông tay… Bốn giờ sau, các ngư dân tiếp cận và dỡ ngói cứu bà Trúc. Lúc đó, tinh thần bà Trúc rất hoảng loạn.

Tình thương vượt lên nỗi sợ hãi

Hành động cứu bà con ở 2 xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ nằm ngoài dự tính của "team" ngư dân. Trước đó, khi hay tin thôn Mỹ Hòa (xã Hòa Thịnh) - nơi con dâu và đứa cháu nội mới sinh được 3 tuần đang ở cùng bà sui - bị lũ lụt đe dọa, vợ chồng ông Trần Ngọc Mỹ đến gặp các ngư dân cầu cứu. Không đành lòng, anh Nguyễn Hữu Khắn cùng em trai Nguyễn Hữu Chu và anh Nguyễn Văn Cường cùng ông Mỹ lên Hòa Thịnh. Trưa 19-11, họ dùng xe ba gác chở thuyền thúng có gắn động cơ mượn của chị Lê Thị Trâm (người trong xóm) lên Hòa Thịnh.

Ông Lê Văn Năm (cha chị Lê Thị Thanh Kiều) bày tỏ lòng biết ơn các ngư dân đã cứu sống con cháu mình

Giữa rốn lũ, nước chảy mạnh trong khi động cơ nhỏ, nên các ngư dân phải dùng mái chèo để điều khiển thuyền thúng. Nếu động cơ hỏng, chắc chắn họ sẽ đối mặt với rủi ro. Biết vậy nhưng họ vẫn hướng về Mỹ Hòa - nơi có nhiều bà con đang trông chờ lực lượng cứu hộ cứu nạn. Trên đường đến thôn Mỹ Hòa, các ngư dân cứu được một thanh niên và một phụ nữ. Giải cứu được con dâu, cháu nội mới sinh của ông Mỹ và bà sui ở Mỹ Hòa thì trời sập tối. Tuy nhiên, các ngư dân không quay về Phú Thọ 1, bởi thời điểm đó, có quá nhiều người ở Hòa Thịnh và Hòa Mỹ kêu cứu. Cả đội bật đèn pin, điều khiển thuyền thúng đến từng nhà giải cứu người dân. Đến 23 giờ đêm, họ mới tới được nhà ông Năm ở Hòa Thịnh - nơi tránh lũ của bà con trong vùng. "Lúc đó, tụi tui vừa lạnh vừa đói, không đủ sức để đi tiếp nữa. Chủ nhà nấu cho 3 gói mì. Chỉ có 3 gói mì trong khi nhà ông Năm có gần 30 người, làm sao tụi tui ăn cho được!" - anh Khắn kể, giọng nghèn nghẹn.

Sáng 20-11, trên đường quay về, qua Hòa Mỹ, dù bụng đói cồn cào và lạnh nhưng 4 ngư dân vẫn lao vào cứu người khi nghe tiếng kêu cứu khẩn thiết khắp nơi. Công việc cứu hộ tưởng chừng sẽ phải tạm dừng vì hết nhiên liệu để vận hành động cơ, thì rất may cả nhóm được bà con sống ở khu vực an toàn hỗ trợ. Vậy là 4 ngư dân tiếp tục lao đi cứu người.

Lũ nuốt chửng nhiều làng xóm, biến những cánh đồng thành biển nước. Anh Cường, thành viên trẻ nhất trong "team", tâm sự: "Sợ nhất là ở giữa cánh đồng, mình không biết đường đi lối lại". "Nhưng làm sao có thể làm ngơ khi nhiều người đang lâm nguy? Nước lên nhanh, rất nhiều bà con cần hỗ trợ. Mình cứu được ai thì ráng cứu cho bằng được" - anh Khắn bộc bạch.

Cây xà ngang - nơi bà Trần Thị Trúc và người mẹ già 90 tuổi ngồi tránh lũ

Trưa 22-11, tại làng biển, thuộc khu phố Phú Thọ 1, bà con lối xóm vui mừng khi 4 ngư dân trở về an toàn sau 3 ngày đêm mất liên lạc. Vợ con đón họ về trong nước mắt, sau những ngày lo lắng tột cùng. Trong 3 ngày đêm, họ đã cứu được rất nhiều gia đình ở 2 xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, trong đó có nhiều người già và trẻ em.

Bốn ngư dân không nhớ xuể mình đã cứu được bao nhiêu người, chỉ biết rằng con số lên đến hàng trăm. Chị Trâm, chủ thúng, kể: "Về nhà, cơm nước xong thì cả nhóm ra thúng đi cứu bà con ở Đông Hòa". Rồi sau khi nước rút, các ngư dân trở lại Hòa Thịnh và Hòa Mỹ, mang theo số tiền gần 40 triệu đồng do người dân trong xóm và bạn bè ở TP HCM đóng góp, hỗ trợ một số gia đình đã được họ cứu khỏi lũ dữ. Điều đó càng làm cho bà con cảm kích.

Bốn ngư dân Hòa Hiệp không nghĩ rằng họ đã làm điều phi thường giữa dòng lũ dữ. Trong những khoảnh khắc sinh - tử của đồng bào, tình thương vượt lên nỗi sợ hãi. Và qua những hành động của họ với bà con Hòa Thịnh, Hòa Mỹ… người ta càng thêm tin vào sức mạnh của lòng tốt, của tình người.

Ông NGUYỄN HỮU THUẬN, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Mỹ: Trân trọng tinh thần dũng cảm của 4 ngư dân Trong trận lũ lịch sử vừa qua, 2 xã Hòa Mỹ và Hòa Thịnh có nhiều vùng bị lũ cô lập, nhiều nơi nước ngập đến mái nhà, trong khi lực lượng cứu hộ mỏng, địa bàn rộng. Giữa tình thế nguy cấp ấy, may mắn là có những người dân sẵn sàng dấn thân cứu hộ bà con. Tiêu biểu là 4 ngư dân đã bất chấp hiểm nguy, chèo thuyền vào vùng rốn lũ, đưa nhiều gia đình, nhiều người đến nơi an toàn. Chúng tôi vô cùng trân trọng tinh thần dũng cảm ấy.



