Cuộc thi viết “LÒNG TỐT QUANH TA”: Nhẹ lòng khi được giúp đời

Ông Phạm Ngọc Đào (sinh năm 1951), thương binh hạng 3/4, hiện là Giám đốc Công ty CP Hồng Đào Chu Lai (đóng tại Khu Công nghiệp Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; chuyên sản xuất - kinh doanh bao bì các-tông). Không chỉ là lãnh đạo một doanh nghiệp ăn nên làm ra, ông còn là người tích cực trong hoạt động thiện nguyện.



"Đèn xanh đi tới chứ sao lại dừng!"

Nhiều năm trước, lúc tỉnh chuẩn bị thành lập Khu Kinh tế mở Chu Lai. Vài vị lãnh đạo tỉnh thân thiết gợi ý ông nên tham gia hoạt động kinh tế. Đây là thời cơ không nên bỏ lỡ. Ông ví von "Đèn xanh đi tới chứ sao lại dừng". Từng lãnh đạo một doanh nghiệp nhà nước từ năm 1985 đến 2002, sau khi nghỉ hưu ông lại quyết định một lần nữa trở lại thương trường. Trước hết phải xác định ngành nghề, chọn công nghệ phù hợp, chọn thị trường tiêu thụ cho chắc mới tính tiếp...

Ông Phạm Ngọc Đào

Năm 2005, Công ty CP Hồng Đào Chu Lai sản xuất bao bì các-tông xuất hiện trong Khu Công nghiệp Tam Hiệp. Gần 20 năm qua, để đứng vững, đối mặt với thương trường nhiều cạnh tranh gay gắt, ông không ngại lặn lội học hỏi nhiều nơi. Trong vòng 12 năm trở lại đây, qua 2-3 lần thay đổi, đầu tư dây chuyền công nghệ, thiết bị, máy móc, lần sau luôn tiên tiến hơn lần trước, đáp ứng yêu cầu của thị trường, ông mới ưng ý. Công ty CP Hồng Đào Chu Lai là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu về đổi mới công nghệ của tỉnh. Từ đó trong hoạt động, công ty có nhiều lợi thế vượt trội so với các doanh nghiệp cùng ngành nghề ở khu vực Trung Trung Bộ.

Đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh, ông luôn thể hiện sự năng động, sáng tạo trong quản lý và điều hành doanh nghiệp. Ông xác định phải dựa vào các nguyên tắc quản lý chất lượng để xây dựng chiến lược kinh doanh cho công ty. Lấy nhu cầu của khách hàng làm mục tiêu phấn đấu bởi chất lượng sản phẩm là sự sống còn của doanh nghiệp. Những năm 2021-2022, khi dịch COVID-19 hoành hành, tuy bị ảnh hưởng nhưng ông và tập thể vẫn nỗ lực phấn đấu vượt khó. Hiện công ty giải quyết việc làm cho 160 lao động với mức lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng.

Ông tâm đắc và chia sẻ với tôi về một trường hợp cải tiến, hợp lý hóa sản xuất: "Đầu tiên là sấy điện sau chuyển qua sấy hơi. Sấy hơi phải dùng củi đốt. Tôi thấy mua củi đốt vừa nặng nề vừa tăng chi phí nên trăn trở, tính toán. Tìm hiểu mới biết có hệ thống lò hơi đốt tầng sôi, dùng một trong 3 loại chất đốt là mùn cưa, trấu, than cám. Tôi chọn mùn cưa đốt lò hơi, làm lợi được 30% giá thành bao bì. Sau khi tôi báo cáo Tổ chức Danida (Đan Mạch) tài trợ cho Việt Nam về "sản xuất sạch hơn" trong công nghiệp, giúp tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường, họ đã đến kiểm định và công nhận, trao thưởng cho tôi 960 triệu đồng do hiệu quả làm lợi".

Làm tròn trách nhiệm doanh nghiệp

Đặc biệt, ông Phạm Ngọc Đào đã có các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho công ty như: chế tạo máy cắt giấy cuộn dùng để cắt phần bị lỗi của các cuộn giấy thành giấy chính phẩm; sáng kiến chỉ đạo làm khuôn bể tự động cho những đơn hàng có số lượng nhiều mang lại hiệu quả, giảm thời gian làm việc và tăng năng suất… Táo bạo trong quyết sách, mạnh dạn trong đầu tư cùng kỹ năng lãnh đạo doanh nghiệp, động viên công nhân - lao động nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tăng năng lực cạnh tranh, ông trao truyền năng lượng tích cực cho mọi người.

Công ty Hồng Đào Chu Lai trao quà Tết cho người dân nghèo ở xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

Bên cạnh công tác quản lý chuyên môn, ông Đào luôn tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Công đoàn cơ sở. Thưởng lễ, Tết cho đoàn viên, người lao động luôn đầy đủ; lương trả đúng hạn 2 lần/tháng. Ngoài đóng BHXH, công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 giờ, mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lớn tuổi. Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách và chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật chất cho cán bộ, công nhân - lao động; trợ giúp sửa nhà và xây nhà mới hàng trăm triệu đồng cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, doanh nghiệp đang phấn đấu xây dựng chuẩn "Công ty văn hóa tiêu biểu ở khu công nghiệp". Công ty không nợ thuế, không nợ lương công nhân - lao động và BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp nên nhiều lần được BHXH tỉnh, Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen… Với sự nỗ lực của bản thân, sự đồng lòng cố gắng của đội ngũ, nhiều năm qua, đơn vị đã đạt được một số giải thưởng, danh hiệu như: Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2015, Thương hiệu mạnh Đất Việt năm 2016, Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2018, Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng châu Á - Thái Bình Dương năm 2023…

Tự tâm hướng thiện

Thường xuyên quan tâm cán bộ, công nhân - lao động trong đơn vị, ông Đào không quên trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng, với mảnh đất đã gắn bó máu thịt với mình. Công ty gắn các hoạt động của doanh nghiệp với công tác xã hội, như tài trợ các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động từ thiện. Một số hoạt động tiêu biểu, cụ thể như phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mai (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh); nuôi dưỡng 1 học sinh nghèo ở huyện Nam Trà My với mức 1,5 triệu đồng/tháng; giúp đỡ người nghèo trong các dịp lễ, Tết ở các xã Tam Hiệp, Tam Hải (huyện Núi Thành), Tam Dân (huyện Phú Ninh), phường An Mỹ (TP Tam Kỳ), xã Tabhing (huyện Nam Giang), xã Trà Mai (huyện Nam Trà My); xây dựng nhà tình thương tại xã Tam Dân…

Ông Phạm Ngọc Đào (thứ 3 từ phải sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh Quảng Nam về thành tích làm kinh tế giỏi

Trong những năm dịch COVID- 19 hoành hành, công ty đã tham gia ủng hộ nước uống, bát cháo tình thương cho Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Ninh, Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà. Ủng hộ vào Quỹ Vắc-xin phòng chống COVID-19 của tỉnh 100 triệu đồng; ủng hộ người dân bị thiệt hại do thiên tai tại các xã Trà Mai, Trà Cang, Trà Tập (huyện Nam Trà My) 85 suất quà, tổng trị giá 55 triệu đồng. Trong 5 năm (2018-2023), công ty đã tham gia các hoạt động xã hội, thiện nguyện bình quân 191 triệu đồng/năm.

Ông chân tình thổ lộ: "Tự tâm mình hướng thiện. Không ai đòi hỏi, không ai ép buộc, không ai xin mà tôi tự tìm đến họ để giúp. Bởi vậy, tôi thấy nhẹ lòng khi những người không may, gặp khó khăn có được chút niềm vui. Tôi cũng phối hợp hoạt động thiện nguyện với một số nhà chùa trong huyện đến với những hoàn cảnh khó khăn".

Với nhiều thành tích nổi bật, ông Phạm Ngọc Đào nhiều lần nhận được giấy khen, bằng khen do cấp trên trao tặng như: Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" của Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam (2017); Doanh nhân tiêu biểu tỉnh Quảng Nam liên tục từ năm 2016, 2018, 2020 và 2022; Người cao tuổi tiêu biểu làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023 của tỉnh…

Kỳ vọng của ông là tiếp tục góp phần phát triển ngành công nghiệp phụ trợ tại địa phương; không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường; ổn định việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và không quên hướng về cộng đồng bằng những chia sẻ yêu thương.

4 đúng và chữ tín Hiện Công ty Hồng Đào Chu Lai đang áp dụng và thực hiện tốt hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015; hệ thống Quản lý môi trường ISO 14001:2015... Ông Phạm Ngọc Đào kể: "Có đối tác người Đài Loan (Trung Quốc) quan tâm đến chất lượng sản phẩm nói với tôi rằng chúng tôi mua của ông cái thùng vuông vức đựng hàng. Trải qua quá trình vận chuyển mà nó vẫn nguyên trạng, không rách dập thì chúng tôi sẽ gắn bó với ông dài lâu! Đến nay, họ vẫn là bạn hàng thân thiết của chúng tôi". Ông còn đưa ra khẩu hiệu hành động trong công ty là 4 đúng (đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng giá trị, đúng tiến độ). Tựu trung còn là chữ tín đối với khách hàng.